Miami sẽ là kinh đô thời trang xa xỉ mới?

Hugo Boss vừa tổ chức buổi trình diễn Xuân - Hè 2023 tại đây. Kith đã mở một cửa hàng trong thành phố vào tháng trước và chuỗi các cửa hàng xa xỉ sẽ sớm được tiếp nối bởi Ami và Acne Studios. Giờ đây, nghiên cứu được chia sẻ độc quyền với tạp chí Vogue Business xác nhận rằng Miami đang tận hưởng thời kỳ bùng nổ hàng xa xỉ — bất chấp sự suy thoái kinh tế trên quy mô rộng của Hoa Kỳ — nhờ làn sóng công dân giàu có đổ về gần đây.

NƠI "ĐÁNG SỐNG" CỦA GIỚI SIÊU GIÀU

“Mặc dù không có dữ liệu về doanh số bán hàng xa xỉ cá nhân theo khu vực đô thị ở Hoa Kỳ, nhưng dựa trên các cuộc thảo luận với những người tham gia trong ngành cũng như việc mở rộng cửa hàng địa phương, có vẻ như thị trường Miami là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất tại Mỹ trong năm 2022”, các nhà phân tích của Morgan Stanley viết trong một báo cáo mới có tên “US Luxury Channel Check: The Miami Heat” (Kênh quan sát thị trường xa xỉ Mỹ: sức nóng Miami).

Công ty dịch vụ tài chính này đã trích dẫn một loạt các yếu tố dẫn đến “sự di chuyển đáng kể tài sản” đến Miami kể từ sau đại dịch. “Sự kết hợp giữa mức thuế hấp dẫn (Miami không thu thuế thu nhập) và thời tiết ấm áp dễ chịu — một yếu tố quan trọng trong thời kỳ đại dịch — đã thúc đẩy 1% những người có thu nhập cao nhất từ nhiều vùng của đất nước chuyển đến Florida sinh sống lâu dài”, báo cáo viết.

Gần 65.000 người New York đã đổi giấy phép lái xe của họ để lấy bằng Florida vào năm 2022, theo dữ liệu từ Bộ An toàn Đường cao tốc và Phương tiện Cơ giới Florida - một mức cao kỷ lục. Bà Robin Zendell, đối tác sáng lập của công ty môi giới bất động sản cùng tên của Hoa Kỳ, nhận xét Miami đã được một số người đặt tên là “quận thứ sáu” của New York do số lượng người New York đổ xô đến đây trong thời kỳ đại dịch. “Vì vậy, các mô hình mua sắm đang thay đổi đáng kể”, bà nói.

Miami đang tận hưởng thời kỳ bùng nổ hàng xa xỉ nhờ làn sóng công dân giàu có đổ về gần đây.

Tất nhiên, vẫn sẽ có một số rủi ro. Sự suy giảm của nền kinh tế Mỹ và sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon vừa qua sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu xa xỉ ở Miami như thế nào, điều này chưa ai dám chắc. “Có thể nhu cầu mua sắm sẽ giảm một chút khi rất nhiều nhà đầu tư lo lắng về đồng đô la của họ? Cũng có thể sẽ có nhiều người thu nhập giảm hoặc mất việc làm chọn di cư đến Florida và các tiểu bang khác có ưu đãi về thuế (như Texas, Nevada, New Hampshire) để giữ tài sản?” bà Zendell cân nhắc.

Hiện người ta cũng suy đoán khả năng thống đốc bang Florida Ron DeSantis thuộc đảng Cộng Hòa có thể tranh cử tổng thống Hoa Kỳ, điều này có thể mang lại những thay đổi chính trị. “Và điều gì sẽ xảy ra nếu các quan chức được bầu ở New York sử dụng ưu đãi thuế để đưa mọi người trở lại New York?” bà Zendell chỉ ra.

Tuy nhiên, trước mắt, Miami đang đi ngược lại sự suy giảm nhu cầu từ những người tiêu dùng có thu nhập trung bình trên khắp Hoa Kỳ. “Cho đến nay, nhu cầu ở Miami vẫn rất mạnh”, Edouard Aubin, nhà phân tích hàng xa xỉ của Morgan Stanley, đồng tác giả của báo cáo về sức nóng của thị trường Miami, cho biết.

Thị trường xa xỉ Hoa Kỳ đã trải qua sự tăng trưởng vượt bậc trong thời kỳ đại dịch.

Còn theo một khảo sát mới đây của bộ phận nghiên cứu kinh tế Redfin, phân khúc nhà ở có mức giá từ 1 triệu USD trở lên ngày càng thu hẹp thị phần tại Mỹ. Nhưng các ngôi nhà có giá bán từ 1 triệu USD chiếm phần lớn số lượng nhà ở tại Florida, với nhiều nơi tại tiểu bang có biệt danh “Sunshine State” vẫn ghi nhận giá bán tăng lên đáng kể. Riêng Miami có số lượng nhà ở từ 1 triệu USD trở lên tăng cao nhất trong bài phân tích này, khi tăng từ 11,5% trong năm 2022 lên 14,4%.

THƯƠNG HIỆU XA XỈ ĐƯỢC HƯỞNG LỢI

Các thương hiệu xa xỉ đang đua nhau mở cửa hàng ở Miami. Cửa hàng Acne Studios mới, dự kiến khai trương trong tháng này, rộng khoảng 200 mét vuông trải dài trên hai tầng được lên ý tưởng bởi văn phòng thiết kế Thụy Điển Halleroed và phù hợp với phong cách Miami Art Deco, với ghế sofa và ma-nơ-canh do nghệ sĩ Daniel Silver tạo ra.

Các thương hiệu Moncler, Burberry, Balenciaga và Aesop cũng đã mở cửa hàng ở Miami trong năm qua, thậm chí Balenciaga đã mở một cửa hàng lớn nhất nước Mỹ tại khu phố Miami Design District vào tháng 11/2022. Moncler thì có kế hoạch mở rộng cửa hàng Bal Harbor vào nửa đầu năm 2023. “Nếu một thương hiệu cao cấp chưa có mặt ở đây, thì chắc hẳn bản thân họ cũng cảm thấy như đang thua kém đối thủ,” bà Zendell nói.

Cùng với đó, ông Aubin cho biết mạng xã hội đang giúp nâng cao vị thế xa xỉ của Miami. “Hãy xem Miami Design District hay các trung tâm thương mại tại Miami đang làm gì để biến mọi thứ trở nên long lanh trên Instagram. Nói rộng hơn, các thương hiệu đang sử dụng sự sang trọng mang tính nghỉ dưỡng của thành phố này để thúc đẩy tương tác trên mạng xã hội,” ông Aubin nói. Ông cũng lấy ví dụ là Dior Café, nơi “phải xếp hàng đợi 3 tiếng vào cuối tuần”.

Các thương hiệu xa xỉ đang đua nhau mở cửa hàng ở Miami.

Hiện khu Miami Design District có các cửa hàng hàng đầu cho các thương hiệu bao gồm Chanel, Balenciaga, Hermès, Fendi, Dior, Cartier và Louis Vuitton, và vào tháng 2 vừa qua, đã chào đón nhà bán lẻ đa thương hiệu Kith. Từ năm 2010, một số doanh nhân và nhà đầu tư Hoa Kỳ do tập đoàn LVMH hậu thuẫn, đã hợp tác để tái phát triển khu vực này, tập trung vào thời trang, làm đẹp, nghệ thuật, thiết kế và ẩm thực.

“Khu vực trung tâm này là một trong những điểm nóng của thế giới xa xỉ sáng tạo và hấp dẫn nhất mà chúng tôi từng thấy trong những năm gần đây, không chỉ ở Mỹ mà trên toàn thế giới”, báo cáo của Morgan Stanley viết. Trong khi đó, trung tâm thương mại Aventura là một điểm thu hút khác, tập trung các thương hiệu bao gồm Hermès, Chanel và Celine.

Các thương hiệu xa xỉ tại đây đương nhiên có thể “ăn theo” các sự kiện đình đám ở Miami. Năm ngoái, thành phố Miami đã chính thức ký hợp đồng tổ chức 1 chặng đua F1, bắt đầu từ năm 2022 và kết thúc vào năm 2031 (10 năm). Bóng đá cũng đã bùng nổ về mức độ phổ biến ở Nam Florida trong thập kỷ qua.

Nhiều trận giao hữu quốc tế lấp đầy các sân vận động xung quanh Miami trong những chuyến du đấu trước mùa giải. Vào tháng 6 và 7, những tên tuổi đáng chú ý nhất của môn thể thao vua đổ về thành phố Miami để thư giãn, tiệc tùng, uống rượu, khiêu vũ, nhìn con cái họ chơi đùa trong cát,... như là một du khách bình thường đi nghỉ dưỡng.

Điều này có thể khiến thành phố trở thành chủ đề phổ biến hơn vào năm 2023, thậm chí tờ The Athletic đưa tin vào cuối tháng 10 rằng Messi có thể sống hẳn ở Miami sau khi hết hạn hợp đồng với PSG. Khác với những địa điểm khác ở Mỹ, Miami cũng là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa khác nhau, nơi sự tinh tế của châu Âu và Nam Mỹ va chạm. Do đó, có một sự rung cảm ở Miami đã len lỏi vào DNA của những cầu thủ nổi tiếng và ngôi sao Hollywood. Và diều này rất dễ lây lan trong giới siêu giàu.