Điều gì giúp doanh thu hàng năm của Prada Group tăng vọt lên 4,2 tỷ Eur?

Doanh số bán lẻ của tập đoàn tăng lên 3,7 tỷ Eur (3,9 tỷ USD), trong khi lợi nhuận hoạt động tăng 59% lên 776 triệu Eur (821 triệu USD) — cả hai đều là kết quả của “nhu cầu cao” của người tiêu dùng cho cả hai thương hiệu Prada và Miu Miu. Trên các mặt hàng, công ty đều có sự tăng trưởng: đồ da tăng 18%; quần áo ready to wear tăng 27% và giày dép tăng 29% so với năm ngoái.

Chủ tịch Patrizio Bertelli giải thích: “Những thay đổi gần đây đối với cơ cấu quản trị của chúng tôi đã đánh dấu một bước phát triển cơ bản của tập đoàn. Chúng tôi dự định sẽ tiếp tục con đường tăng trưởng ổn định và bền vững khi nỗ lực khai thác hết tiềm năng từ các thương hiệu của mình”.

Trong số những thay đổi quan trọng nhất được ông Bertelli báo cáo là sự xuất hiện của Andrea Guerra – người đứng đầu Tập đoàn. Ông Andrea Guerra đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành vào cuối tháng 1/2023. Đối với Guerra, việc gia nhập công ty vào “thời điểm phát triển thú vị” đã mang đến “năng lượng tuyệt vời”, ông lên kế hoạch đầu tư hơn nữa vào sức hấp dẫn của các thương hiệu, đổi mới mạng lưới bán lẻ và năng lực sản xuất của công ty.

Trong khi đó, giới thời trang cho rằng thương hiệu Prada thành công nhờ đã rất chú trọng trong việc xây dựng bản sắc độc đáo. Trong khi đó, thương hiệu chị em của Prada, Miu Miu đầu tư 170 triệu USD vào truyền thông và quảng cáo để thúc đẩy doanh số bán hàng. Thương hiệu chú trọng phát triển bản sắc riêng, tương phản với hình ảnh sành điệu của Prada. Miu Miu hướng tới những phụ nữ quyền lực và nổi loạn. Hai hướng phát triển khác nhau đã giúp tập đoàn hạn chế tối đa cạnh tranh trong phân khúc khách hàng, xu hướng.

Nỗ lực nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng đã có kết quả lạc quan khi 40% sản phẩm của Prada được sản xuất từ 23 nhà máy thuộc sở hữu trực tiếp của tập đoàn.

Bà Miuccia Prada và chồng Patrizio Bertelli đã tuyên bố rời vị trí đồng Tổng giám đốc điều hành của tập đoàn thời trang từ đầu năm 2023. Thay vào đó, bà Miuccia chuyển sang giữ chức vụ Giám đốc sáng tạo của Miu Miu và đồng hành cùng nhà thiết kế Raf Simons tại Prada. Còn ông Bertelli tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch tập đoàn. Trong khi đó, con trai của hai người, Lorenzo Bertelli hiện đang nắm giữ vị trí giám đốc mảng quảng cáo, truyền thông và phát triển bền vững ở tập đoàn.

Cùng với những kết quả tích cực và đầy hứa hẹn này, Prada Group cũng đề cập rằng quý trước họ là công ty xa xỉ duy nhất sở hữu hai thương hiệu trong Bảng xếp hạng năm thương hiệu có ảnh hưởng nhất của Lyst (Prada ở vị trí đầu tiên và Miu Miu ở vị trí thứ tư).

Các kỹ năng thủ công của người Ý được đánh giá cao, tuy nhiên các nhà máy tại Ý đa số ở quy mô vừa và nhỏ. Điều này dẫn tới thiếu không gian chế tác cho thợ lành nghề. Kỹ năng không được lưu truyền là vấn đề nan giải, buộc Prada phải đầu tư mạnh mẽ vào việc tích hợp theo chiều dọc chuỗi cung ứng của mình để giải cứu sản phẩm “Made in Italy”.

Công ty đã mua lại nhà sản xuất hàng dệt kim cao cấp Filati Biagioli và đầu tư vào một số nhà máy chủ chốt khác. Tổng số vốn cho lĩnh vực sản xuất là 90 triệu USD, công ty cũng có kế hoạch đầu tư thêm 78 triệu USD vào lĩnh vực này trong năm 2022.

Nỗ lực trong việc nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng đã có kết quả lạc quan khi 40% sản phẩm của Prada được sản xuất từ 23 nhà máy thuộc sở hữu trực tiếp của tập đoàn. Trong 2 năm ảnh hưởng của đại dịch, Prada đã lựa chọn số hoá các kênh bán hàng và truyền thông của mình. Điều này đi kém với việc trẻ hoá hình ảnh thương hiệu nhằm đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người tiêu dùng trẻ mới. Lực lượng sẽ chiếm 70% phân khúc khách hàng vào năm 2025 của thương hiệu.

Lorenzo Bertelli được cho là "người được chọn" để kế nghiệp ông Patrizio Bertelli.

Trong những năm gần đây, Prada cũng thúc đẩy đổi mới chất liệu, chuyển đổi hoàn toàn sang vải tái tạo nylon. Thương hiệu hỗ trợ chương trình giáo dục dành riêng cho việc bảo tồn đại dương, “Sea Beyond” – hợp tác với UNESCO. Prada cũng chú ý tới thử nghiệm đồ xa xỉ đã qua sử dụng như Gucci Vault, dịch vụ cho thuê như The Lauren Look của Ralph Lauren. Từ việc duy trì ảnh hưởng của thương hiệu đến tích hợp chuỗi cung ứng dọc và vạch ra các sáng kiến bền vững, Prada đã và đang xây dựng lộ trình để đạt mục tiêu doanh thu có thể so sánh với các thương hiệu đối thủ như Gucci, Louis Vuitton hay Chanel.

Bloomberg nhận định những kế hoạch trên là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy gia đình Bertelli có ý định tiếp tục nắm quyền điều hành tập đoàn thời trang hàng đầu Italy. Trong cuộc phỏng vấn, tỷ phú Bertelli cho biết Prada không có ý định liên kết với bất kỳ tập đoàn xa xỉ nào trên toàn cầu và công ty không tìm kiếm nhà đầu tư vì không cần thêm vốn. Prada Holding của gia đình ông sở hữu khoảng 80% cổ phần Prada được niêm yết tại Hong Kong.

“Công ty có 20 trong số 23 cơ sở sản xuất tại Italy, có thể trở thành tập hợp công ty sản xuất và dệt may độc lập của nước này. Và kế hoạch mở rộng sản xuất đó sẽ thuộc về Lorenzo”, ông Bertelli cho biết. “Việc nhượng lại quyền kiểm soát công ty cho người ngoài không phù hợp tiêu chí của tôi. Tôi luôn quan tâm đến việc mua chứ không bao giờ bán. Tôi vẫn còn giữ chiếc Vespa Primavera, những chiếc xe máy Honda của mình, tất cả. Tôi không phải là người bán bất cứ thứ gì đã có".