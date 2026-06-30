Môi giới bất động sản cần thay đổi cách tiếp cận khách hàng

Để thị trường bất động sản phát triển bền vững, đội ngũ môi giới cũng cần thay đổi cách tiếp cận khách hàng. Khi khách hàng ngày càng am hiểu và yêu cầu cao hơn, sự minh bạch phải trở thành tiêu chuẩn bắt buộc. Môi giới cần tư vấn đúng, đủ và trung thực về sản phẩm…

Môi giới bất động sản cần tư vấn đúng, đủ và trung thực về sản phẩm.

Phát biểu tại toạ đàm “Điều phối thế trận trong chu kỳ mới” do Hội Môi giới bất động sản Việt Nam tổ chức, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhận định: Bất động sản là một lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế, có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều ngành như vật liệu xây dựng, tài chính, ngân hàng, du lịch, thương mại... Do đó, sự phát triển ổn định của thị trường bất động sản có ý nghĩa lớn đối với tăng trưởng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo ông Sinh, để thị trường vận hành thông suốt và hiệu quả, ngoài vai trò của Nhà nước trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách; vai trò của doanh nghiệp trong phát triển dự án, thì đội ngũ môi giới bất động sản cũng giữ một vị trí đặc biệt trong kết nối giao dịch, cung cấp thông tin và thúc đẩy tính minh bạch.

KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ CỦA MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Lãnh đạo Bộ Xây dựng đánh giá thời gian qua, lực lượng này có rất nhiều đóng góp tích cực.

Trước hết, đội ngũ môi giới đã góp phần kết nối và thực hiện hàng triệu giao dịch bất động sản mỗi năm với tổng giá trị lên tới hàng triệu tỷ đồng, tạo cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp, tổ chức, nhà đầu tư và khách hàng. Bên cạnh đó, môi giới bất động sản còn đóng vai trò tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư và người dân tiếp cận thông tin thị trường, hướng dẫn thủ tục pháp lý, từ đó, giúp khách hàng đưa ra những quyết định giao dịch phù hợp và mang lại giá trị cho cả tổ chức lẫn cá nhân.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng còn nhận định hoạt động môi giới cũng giúp hình thành kênh cung cấp thông tin đáng tin cậy, bảo đảm tính pháp lý trong các giao dịch bất động sản. Thông qua hoạt động tư vấn, người mua có điều kiện hạn chế rủi ro, tránh giao dịch những sản phẩm không đáp ứng điều kiện pháp lý, đồng thời, bảo đảm tốt hơn quyền lẫn lợi ích hợp pháp của các bên tham gia thị trường.

Đáng chú ý, nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động môi giới còn chủ động đổi mới phương thức kinh doanh bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Việc xây dựng sàn giao dịch hoạt động theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến cùng với việc ứng dụng nền tảng số để giới thiệu sản phẩm trên môi trường điện tử đã tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin bất động sản nhanh chóng, thuận tiện, hiệu quả.

“Những đổi mới này đang góp phần xây dựng thị trường bất động sản ngày càng hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp, đồng thời, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển đô thị bền vững trong thời gian tới”, Thứ trưởng Sinh nhấn mạnh.

Dù vậy, bên cạnh kết quả đạt được, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cũng cho rằng hoạt động môi giới bất động sản vẫn còn một số tồn tại như: cung cấp thông tin thiếu chính xác, chưa được kiểm chứng; lợi dụng tâm lý thị trường để đầu cơ, thổi giá, gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, của doanh nghiệp cũng như sự phát triển lành mạnh của thị trường.

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CHUYÊN NGHIỆP, CÓ ĐẠO ĐỨC

Từ thực tiễn của thị trường, Thứ trưởng Bộ Xây dựng lưu ý yêu cầu đặt ra hiện nay là tiếp tục xây dựng đội ngũ môi giới bất động sản chuyên nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp, am hiểu pháp luật, vững chuyên môn và có trách nhiệm với xã hội. Đây trở thành điều kiện quan trọng để hình thành nên thị trường bất động sản an toàn, minh bạch và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Làm rõ hơn định hướng này, bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), cho biết Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi pháp luật hoạt động kinh doanh bất động sản, trong đó có lĩnh vực môi giới. Bộ sẽ đẩy mạnh công tác giám sát nhằm bảo đảm hoạt động môi giới được thực hiện đúng quy định của pháp luật, qua đó, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng của nghề môi giới bất động sản.

Theo bà Hằng, cộng đồng môi giới còn có thể trở thành cầu nối truyền tải các chủ trương, chính sách của Nhà nước đến người dân. Khi nắm vững quy định pháp luật và hành nghề đúng chuẩn mực, mỗi môi giới sẽ góp phần cung cấp thông tin chính xác, hỗ trợ người mua tiếp cận đầy đủ các quy định liên quan và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.

Việc nâng cao chất lượng đội ngũ môi giới không chỉ giúp xây dựng thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh, mà còn khơi thông các giao dịch, thúc đẩy sự phát triển của thị trường, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Nhìn từ góc độ doanh nghiệp, ông Dương Quốc Thủy, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. Cần Thơ, đánh giá thị trường đang bước vào quá trình thanh lọc, buộc cả chủ đầu tư lẫn đơn vị phân phối phải thay đổi. Nếu trước đây chủ đầu tư chủ yếu tìm kiếm các đơn vị bán hàng có năng lực chốt giao dịch, thì nay kỳ vọng đã cao hơn, đội ngũ môi giới phải trở thành “đại sứ thương hiệu” của từng dự án.

“Làm ra một sản phẩm, chủ đầu tư đều dành nhiều tâm huyết. Vì vậy, các đơn vị phân phối vừa phải bán hàng tốt, vừa phải hiểu sâu về sản phẩm, làm việc chuyên nghiệp và truyền tải đầy đủ giá trị của dự án đến khách hàng”, ông Thủy chia sẻ.

Cũng theo Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. Cần Thơ, để thị trường phát triển bền vững, đội ngũ môi giới cần thay đổi cách tiếp cận khách hàng. Khác với giai đoạn trước, việc tư vấn đôi khi chỉ dừng ở khoảng 70-80% thông tin, tuy nhiên hiện nay, khi khách hàng ngày càng am hiểu và có yêu cầu cao hơn, sự minh bạch phải trở thành tiêu chuẩn bắt buộc. Môi giới cần tư vấn đúng, đủ và trung thực về sản phẩm. Điều này có thể bảo vệ quyền lợi của khách hàng và giữ gìn uy tín của chủ đầu tư, qua đó xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh và minh bạch hơn.

“Chủ đầu tư hiện không chỉ tìm kiếm những đối tác bán hàng giỏi mà còn mong muốn hợp tác với đơn vị có chung định hướng phát triển thị trường theo hướng an toàn, minh bạch và bền vững, phù hợp chủ trương của Đảng và Nhà nước”, ông Thủy nhấn mạnh.