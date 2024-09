Mối liên kết sâu sắc giữa trang phục thể thao và thời trang đường phố

Tên gọi “Duty Free” (Miễn thuế) được giám đốc sáng tạo Ibrahim Kamara đặt cho bộ sưu tập với lời nhắn nhủ: “Bạn đã đến New York, bạn trẻ, bạn gợi cảm và bạn tự tin, vì vậy hãy thả lỏng và mua sắm". Giới chuyên gia đánh giá, bộ sưu tập mới nhất của Off-White là một cú ném rổ ba điểm hoàn hảo, không chỉ về mặt thời trang mà còn về thông điệp cảm xúc. Sàn diễn trên sân bóng tạo đã nên mối liên kết sâu sắc với sự xuất hiện của trang phục thể thao và thời trang đường phố.

"Chuyến đi đến Ghana, quê hương của nhà thiết kế quá cố Virgil Abloh, đã khơi dậy trong tôi những cảm xúc sâu sắc và nguồn cảm hứng bất tận," thành viên mới nhất tham gia vào thương hiệu Off-White với tư cách giám đốc sáng tạo chia sẻ. Việc đến New York để trình diễn show không chỉ là cách để đội ngũ sáng tạo tôn vinh quá khứ của Virgil Abloh đã dày công tạo dựng, mà còn là việc Kamara truyền tải cảm xúc về New York – một “miền đất hứa” nơi mà những ước mơ trở thành hiện thực.

"Giống như Virgil, tôi cũng lớn lên với những giấc mơ về nước Mỹ, đặc biệt là New York - một biểu tượng của sự tự do và cơ hội. Đây là lý do đưa đến quyết định chọn New York trở thành địa điểm ra mắt bộ sưu tập Off-White Xuân - Hè 2025,” nhà thiết kế Kamara nói. Sàn runway được đội ngũ sáng tạo dựng tại Công viên Cầu Brooklyn, nơi những chiếc vali chất đầy đồ và hình ảnh hộ chiếu được sử dụng để hé lộ trước show diễn.

Ibrahim Kamara từng là nhà tạo mẫu và giám đốc nghệ thuật cho các thương hiệu như Burberry, Dior và Stella McCartney. Ngoài công việc mới tại Off-White, nhà sáng tạo còn là tổng biên tập của tạp chí Dazed. Là cộng tác viên lâu năm và là bạn của Virgil Abloh, Ibrahim Kamara cũng đã thực hiện các dự án bao gồm các buổi trình diễn của nhà thiết kế quá cố cho mùa Xuân - Hè 2022 và Thu - Đông 2022.

Với bộ sưu tập này, Kamara đã chứng minh rằng mình không chỉ là một nhà thiết kế tài năng mà còn là một người kể chuyện xuất sắc đã thành công trong việc kết hợp yếu tố cá nhân, văn hóa và thời trang để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật đầy ý nghĩa. “Ghana là quê hương của cố giám đốc sáng tạo Virgil Abloh, gốc rễ mà anh ấy trân trọng. Tôi đến những khu chợ ở Ghana để tìm hiểu cuộc sống nơi đây, mua các loại vải dệt đặc trưng của nơi này, làm việc với các nghệ nhân địa phương, để từ đó tạo nên bộ sưu tập lần này”, Kamara bày tỏ.

Bộ sưu tập có các thiết kế dành cho nam giới, tôn vinh tinh thần năng động hiện đại của đường phố New York, cuộc sống nhộn nhịp nơi đó với những trang phục đầy cá tính, đậm hơi thở thành thị với những kiểu dáng denim bụi bặm. Các loại khóa kéo dễ dàng đóng mở đã được sử dụng để tạo thành bộ trang phục bất cấu trúc, có thể biến chuyển một cách linh hoạt tạo nên một cuộc cách mạng thời trang đường phố.

Những đường sọc nổi bật, các bản in chữ Duty Free, họa tiết dựa theo văn hóa của châu Phi, logo kim loại đính trên áo khoác utility cùng khóa kéo tháo rời, áo hoodie không tay đính pha lê tinh xảo… chính là những yếu tố được dự đoán sẽ thu hút khách hàng nam giới trong mùa Xuân Hè 2025.

Ngược lại, dòng thiết kế dành cho nữ lại tập trung khai thác sự quyến rũ, điển hình như những chiếc váy khoét sâu, áo hoodie ngắn có đường cut-out đối xứng phối cùng váy tua rua, những chiếc áo khoác bụi bặm được phối hợp mạnh mẽ với kiểu dáng áo corset sắc sảo. Chúng xuất hiện như điểm nhấn tương phản với nét nữ tính và sành điệu từ chất liệu sequin lấp lánh, lông vũ trắng mềm mại.

Trong những diện mạo thời trang nữ xuyên suốt bộ sưu tập, chúng ta cũng được chiêm ngưỡng kiểu may đo hiện đại trên những thiết kế dạ hội từ váy dự tiệc cho đến bộ suits thể thao. Đường cong quyến rũ của phụ nữ được Kamara khắc họa trên phom dáng thể thao, định hình bằng kiểu dáng bó sát. Để tô điểm cho vẻ đẹp gợi cảm, trên những chiếc quần bó, bodysuit thể thao, Kamara nhấn bằng đường viền cổ chữ V khoét sâu xuống dưới rốn, chi tiết xẻ tà ở các chân váy lưới xuyên thấu, đường cắt bất đối xứng.

Có thể nói, cảm hứng sáng tạo dồi dào từ Ghana, cũng như những trải nghiệm sống của người sáng lập quá cố lẫn giám đốc sáng tạo hiện tại đã định hình nên mối liên hệ giữa nghề thủ công và chủ nghĩa vị lai của châu Phi với trang phục thể thao của Mỹ. Mặc dù cái bóng của cố nhà thiết kế Virgil Abloh vẫn còn quá lớn, nếu nhìn theo hướng tích cực, bộ sưu tập đã thành công mang đến một làn gió mới cho thời trang đường phố, thú vị và thậm chí sẵn sàng cho tiệc tùng.