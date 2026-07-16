Mối quan hệ giữa Yoga, thiền định và sức khỏe đường ruột

Mối liên hệ giữa yoga, thiền và sức khỏe đường ruột có lẽ là khía cạnh ít được khai thác nhất khi giới chuyên môn ca ngợi những lợi ích của bộ môn này. Nhưng mỗi liên quan đó là có thật,và trực tiếp. Thực tế, những lợi ích của yoga đối với sức khỏe đường ruột đã được khoa học chứng minh với lượng dữ liệu ủng hộ đáng kể - không chỉ là tác dụng phụ hay lợi ích gián tiếp.
Nghiên cứu “Effect of Yoga and Meditation on Human Gut Microbiota: A Systematic Review” mới được đăng gần đây trên tạp chí International Journal of Yoga đã thực hiện một tổng quan hệ thống, kiểm tra bằng chứng lâm sàng về tác động của yoga và thiền định lên hệ vi sinh vật đường ruột ở người.
Trong các nghiên cứu được xem xét, một nghiên cứu tập trung vào yoga và ba nghiên cứu về thiền định Phật giáo, tất cả đều đánh giá tác động lên hệ vi sinh vật đường ruột. Tổng cộng có 440 người trưởng thành khỏe mạnh trong độ tuổi 24-55 tham gia, với cả hai giới được đại diện và đến từ Trung Quốc và Mỹ.
Chương trình can thiệp yoga kéo dài 68 ngày, bao gồm các thực hành yoga chuẩn bị và một chương trình thiền định cường độ cao 8 ngày, với người tham gia tuân theo chế độ ăn thuần chay. Nhóm đối chứng không có hạn chế về chế độ ăn.
Trong các nghiên cứu quan sát, những người thiền định lâu dài thực hành thiền hàng ngày từ 30 phút đến 2 tiếng và thường theo chế độ ăn thuần chay hoặc chay, trong khi nhóm đối chứng là những người không có kinh nghiệm thiền định, những lợi ích của yoga đối với sức khỏe đường ruột đã được khoa học chứng minh
Kết quả được đánh giá chủ yếu thông qua phân tích thành phần và sự đa dạng của hệ vi sinh vật đường ruột bằng giải trình tự gene tiên tiến và tin sinh học. Trong nghiên cứu yoga, mẫu phân được thu thập tại thời điểm ban đầu, sau giai đoạn chuẩn bị và ba tháng sau can thiệp.
Tất cả các nghiên cứu đều nhất quán cho thấy yoga và thiền định có liên quan đến những thay đổi tích cực trong thành phần hệ vi sinh vật đường ruột - đáng chú ý là làm tăng các vi khuẩn có lợi như Bacteroides, Faecalibacterium, Roseburia và Lactobacillus, đồng thời giảm các vi khuẩn không có lợi so với nhóm đối chứng.
Đặc biệt, một nghiên cứu ghi nhận những thay đổi này liên quan đến hồ sơ vi sinh vật gắn với nguy cơ thấp hơn về lo âu, trầm cảm và bệnh tim mạch - làm nổi bật những hàm ý tiềm năng cho cả sức khỏe tinh thần lẫn thể chất từ các thực hành kết nối tâm trí và cơ thể này.
Yoga và thiền định cũng được ghi nhận là mang lại những thay đổi có lợi trong các chất chuyển hóa: yoga làm tăng axit béo chuỗi ngắn trong huyết tương, trong khi thiền định Phật giáo tăng hàm lượng lipid, L-dopa và berberine, đồng thời giảm một số chất chuyển hóa có hại tiềm ẩn. Những thay đổi sinh hóa này càng gợi ý thêm về những tác động sức khỏe tích cực tiềm năng của các thực hành này.
Nhưng cơ chế nào giải thích tại sao yoga lại có lợi cho đường ruột? Bà Xua Lang, chuyên gia trong lĩnh vực này, giải thích rằng yoga "giúp kích hoạt hệ thần kinh phó giao cảm - hệ thống chịu trách nhiệm thư giãn và phục hồi trong cơ thể, đồng thời mang lại lợi ích cho dạ dày." Bà cũng lưu ý rằng "khi hệ thần kinh phó giao cảm được kích hoạt, chúng ta bước vào trạng thái bình yên, nhịp tim và huyết áp giảm xuống, và hệ tiêu hóa bắt đầu vận hành hiệu quả hơn."
Nhiều nghiên cứu cho thấy yoga cải thiện đáng kể lo âu và chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân mắc các rối loạn tiêu hóa. Một nghiên cứu đăng trên International Journal of Yoga do các bác sĩ chuyên về sinh lý học, tiêu hóa, tâm thần học và sinh hóa tại Đại học Y khoa King George thực hiện đã phân tích hiệu quả của yoga như một liệu pháp bổ trợ cho bệnh nhân mắc hội chứng ruột kích thích.
Kết quả sau ba tháng theo dõi cho thấy mức độ nghiêm trọng của triệu chứng được cải thiện đáng kể, trong khi mức độ lo âu và căng thẳng tâm lý giảm rõ rệt.
Dưới đây là 3 tư thế yoga cơ bản hỗ trợ sức khỏe đường ruột
Một tư thế quen thuộc trong mọi buổi tập yoga, Balasana mang lại tác dụng massage nhẹ nhàng cho hệ tiêu hóa và có tác dụng xoa dịu trục ruột-não rất hiệu quả. Để thực hiện đúng cách, bà Xua Lang khuyến nghị thở ra và ngồi về phía gót chân, duỗi thẳng hai tay ra phía trước, rồi sang một bên và sau đó sang bên kia. Sự co lại của vùng bụng trong tư thế này giúp thúc đẩy sức khỏe đường ruột.
Tư thế kéo đầu gối về ngực này tạo ra một kiểu gập người nén vùng bụng, giúp giải phóng khí bị mắc kẹt, kích thích tuần hoàn hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy quá trình thải loại chất cặn bã. Thực hiện bằng cách nằm ngửa, kéo cả hai đầu gối về phía ngực và vòng tay ôm lấy chúng. Bạn có thể nhẹ nhàng lắc người sang hai bên nếu muốn.
Tư thế xoắn người nhẹ nhàng và kinh điển này cũng mang lại tác dụng massage nhẹ cho các cơ quan tiêu hóa - điều mà nhiều chuyên gia cho rằng có thể giúp ích cho chứng táo bón và tiêu hóa chậm. Để thực hiện, ngồi với hai chân duỗi thẳng phía trước và lưng thẳng, sau đó gập một chân, bắt chéo bàn chân qua chân còn lại, cố gắng đưa bàn chân về phía mông đối diện. Thực hiện động tác xoắn bằng cách đặt khuỷu tay lên trên đầu gối đang gập và kéo dài phần lưng. Nên giữ tư thế này trong vài nhịp thở rồi đổi sang phía đối diện.
Những bằng chứng khoa học ngày càng tích lũy đang cho thấy yoga không chỉ là bộ môn tập luyện thể chất hay thực hành tinh thần - mà còn có thể là một "can thiệp" có chiều sâu cho sức khỏe đường ruột, một lĩnh vực ngày càng được y học hiện đại coi trọng như nền tảng của sức khỏe tổng thể. Với chi phí gần như bằng không và không có tác dụng phụ được ghi nhận, đây là lý do đủ thuyết phục để thêm vài tư thế yoga vào thói quen hàng ngày - không chỉ cho sự dẻo dai, mà còn cho cả hệ tiêu hóa.
TP.HCM lần đầu huy động các bệnh viện tuyến cuối trực tiếp đồng hành với từng xã, phường, cử bác sĩ về tận cơ sở khám sức khỏe miễn phí cho người dân trong chiến dịch 150 ngày đêm…
Thành tựu lớn nhất của ngành tim mạch không nằm ở số lượng kỹ thuật hay công trình nghiên cứu, mà ở việc chuyển hóa thành giá trị thực tiễn. Mọi tiến bộ y học cuối cùng đều phải hướng tới mục tiêu giảm tử vong, giảm biến chứng và nâng cao chất lượng sống cho người dân…
Chiều 12/7, Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc thông tin hiện tại bệnh viện vẫn đang điều trị tích cực cho một du khách Ấn Độ gặp sự cố lật ca nô tại đặc khu Phú Quốc. Trường hợp này nạn nhân bị nặng, còn có bệnh lý tim mạch phức tạp…
Một thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn vừa công bố kết quả gây chấn động: các viên uống dầu cá omega-3 không cải thiện trí nhớ hay làm chậm những biến đổi não bộ liên quan đến bệnh Alzheimer...
Vaccine và sinh phẩm y tế đang trở thành động lực tăng trưởng mới của ngành dược Việt Nam. Với nền tảng tiêu thụ hàng chục triệu liều mỗi năm cho y tế công cộng và đà tăng trưởng của khối dịch vụ, thị trường đang dịch chuyển mạnh sang các dòng sản phẩm cao cấp…
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam đã làm chủ công nghệ điều chế các chủng loại đồng vị và dược chất phóng xạ phục vụ y học hạt nhân. Khoa học hạt nhân nước ta đã phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư. Đây là những bước tiến vượt bậc trong nỗ lực đưa năng lượng nguyên tử vào phục vụ dân sinh.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...