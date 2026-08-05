Bộ Xây dựng đề nghị Ninh Bình tự bố trí vốn đầu tư đường gom dọc cao tốc Cao Bồ

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình về đề nghị quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư tuyến đường gom dân sinh dọc cao tốc Cao Bồ nhằm tạo điều kiện cho xã Phong Doanh thu hút các nguồn lực phát triển...

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Ảnh: VOV.

Theo Bộ Xây dựng, nút giao Cao Bồ tại Km259+100 là điểm kết nối giữa cao tốc Bắc - Nam phía Đông với Quốc lộ 10, đồng thời là điểm tiếp giáp giữa hai đoạn tuyến Liêm Tuyền - Cao Bồ và Cao Bồ - Mai Sơn.

Đối với đoạn Liêm Tuyền - Cao Bồ, dài khoảng 20 km, Bộ cho biết dự án được đưa vào khai thác từ năm 2012. Mặc dù giai đoạn 1 chỉ đầu tư tuyến chính với quy mô 4 làn xe, công tác giải phóng mặt bằng và nhiều hạng mục như cầu, cống, nền đường đã được chuẩn bị theo quy mô 6 làn xe.

Bộ Xây dựng dẫn báo cáo của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết hệ thống cầu vượt, hầm chui, đường ngang và đường gom dân sinh đã được đầu tư theo thỏa thuận với địa phương và phù hợp với quy hoạch cũng như điều kiện giao thông thực tế tại thời điểm triển khai dự án.

Theo VEC, trong quá trình thiết kế và thi công, các kiến nghị của địa phương về việc bổ sung cầu vượt, hầm chui và đường gom đều đã được xem xét, xử lý theo quy định. Từ khi tuyến đường đưa vào khai thác đến nay, đơn vị này cũng chưa nhận được phản ánh của địa phương về việc thiếu hệ thống đường gom dân sinh.

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã giao VEC làm cơ quan chủ quản dự án mở rộng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Tuy nhiên, theo phương án được nghiên cứu, dự án chỉ mở rộng tuyến chính từ 4 lên 6 làn xe trong phạm vi mặt bằng đã giải phóng, không đầu tư mở rộng cầu, kéo dài hầm chui hay xây dựng thêm đường gom dân sinh.

Đối với đoạn Cao Bồ - Mai Sơn dài khoảng 15,2 km, Bộ Xây dựng cho biết hệ thống cầu vượt, hầm chui, đường ngang và đường gom dân sinh đã được đầu tư hoàn chỉnh khi triển khai dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017-2020 và đưa vào khai thác từ năm 2022.

Bộ cũng đang triển khai dự án mở rộng đoạn Cao Bồ - Mai Sơn từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe hoàn chỉnh theo quy hoạch. Dự án chỉ thực hiện trong phạm vi mặt bằng hiện có và không đầu tư bổ sung đường gom dân sinh, do các hạng mục này được đánh giá đã đáp ứng quy mô quy hoạch.

Bộ Xây dựng cũng cho biết tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình ngày 25/7/2025, hai bên đã thống nhất chủ trương di chuyển nút giao Cao Bồ về phía Bắc khoảng 0,5 km, kinh phí thực hiện do địa phương bố trí.

Trên cơ sở đó, đối với kiến nghị đầu tư tuyến đường gom dân sinh dọc cao tốc Cao Bồ nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư cho xã Phong Doanh, Bộ Xây dựng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình có ý kiến với chính quyền địa phương nghiên cứu nhu cầu thực tế và chủ động bố trí nguồn vốn của địa phương để đầu tư xây dựng nếu thấy cần thiết.