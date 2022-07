Môn Lịch sử nổi bật với 1.779 điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Theo tổng hợp dữ liệu điểm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, cả nước ghi nhận có 5.560 điểm 10 ở tất cả các môn, trong đó môn Ngữ văn và môn Sinh cùng có 5 điểm 10; môn Toán có số điểm 10 khá khiêm tốn: 35 điểm 10.

Các môn có điểm 10 gần như ngang bằng nhau là môn Vật lí (154 điểm 10), môn Hóa học (158 điểm 10), môn Địa lí (163 điểm 10). Môn Tiếng Anh có số điểm 10 cao hơn là 425 điểm 10.

Môn Giáo dục Công dân có số điểm 10 cao nhất là 2.836 điểm 10 nhưng ấn tượng nhất là môn Lịch sử với 1.779 điểm 10. Theo kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử của cả nước năm 2022 cho thấy: điểm trung bình môn Lịch sử ở mức 6,34 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.

Sau nhiều năm liên tục xếp cuối bảng về điểm thi tốt nghiệp của môn Lịch sử, thì với số điểm 10 tăng vọt như năm nay, GS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhận xét, thời gian qua đã có nhiều luồng ý kiến khác nhau về môn Lịch sử. Vì vậy, việc thay đổi cách ra đề để đánh giá học sinh về môn Lịch sử cũng có những chuyển biến tích cực. Phổ điểm môn thi này khá đẹp và đây là điều đáng ghi nhận.

Còn theo TS. Lê Thống Nhất, nguyên giảng viên Trường đại học Vinh, phổ điểm một số môn thi đã có thay đổi đáng kể mà tiêu biểu là phổ điểm môn Lịch sử. Điều này chứng tỏ chúng ta đã thay đổi được phương pháp dạy – học môn Lịch sử cũng như cách ra đề thi. Những đổi mới tích cực cho thấy Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hết sức lắng nghe dư luận. Đối với tôi, đây thực sự là thay đổi đáng mừng.

Theo GS. TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, cách đây vài năm đã gióng lên hồi chuông cần đổi mới phương pháp dạy môn Lịch sử và trên thực tế đã triển khai tại các trường THPT, cộng thêm đề thi năm nay cũng có sự cải biến. "Theo tôi, hai điểm đổi mới gặp nhau nên kết quả kỳ thi được cải thiện rõ rệt", GS. Nguyễn Đình Đức nhận xét.

Được biết, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1, môn Lịch sử có 637.005 thí sinh dự thi. Điểm trung bình môn Lịch sử là 4,97 điểm. Đây là môn duy nhất trong số 9 môn thi tốt nghiệp có điểm trung bình dưới 5. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4 điểm. Số thí sinh có điểm <=1 là 540 (chiếm tỷ lệ 0,08%). Đặc biệt, môn Lịch sử có 331.429 thí sinh (tỷ lệ 52,03%) thí sinh có điểm dưới 5.

Thời điểm đó, một số giáo viên dạy Lịch sử bậc THPT tại Hà Nội đã bày tỏ rằng phổ điểm Lịch sử thường thấp mặc dù các thầy cô rất nỗ lực trong dạy Lịch sử và môn thi này được thi dưới hình thức trắc nghiệm-đơn giản, ngắn gọn hơn nhiều so với hình thức thi tự luận. Theo các giáo viên, nguyên nhân học sinh đạt điểm thấp môn Lịch sử do các em chưa thực sự yêu thích học môn học. Bên cạnh đó, cũng có thể do giáo viên chưa tìm ra được cách truyền đạt để học sinh yêu Sử.