Một cổ phiếu trụ sắp bị các ETF cơ cấu bán ra 3,6 triệu cổ

ETF Fubon quy mô 350 triệu USD đang tham chiếu chỉ số FTSE Vietnam 30, kỳ review sẽ diễn ra trong tháng 09/2026. BSC dự kiến danh mục chỉ số sẽ thay đổi như sau: Thêm mới MCH, VPL, FPT, VPB, ACB; Dự kiến loại bỏ: KDH, VCI, VND, KBC.
Danh mục hiện tại của ETF Fubon chỉ có 29 cổ phiếu do ETF Fubon đã bán toàn bộ cổ phiếu HVN vào tháng 06/2026. Do đó kỳ đánh giá tháng 09/2026 số lượng cổ phiếu thêm mới sẽ nhiều hơn số lượng cổ phiếu dự kiến có thể bị loại bỏ để đảm bảo đủ 30 cổ phiếu theo quy định.
Đối với trường hợp thêm mới: cổ phiếu ACB hiện đang ở sát ngưỡng giới hạn tỷ lệ headroom theo quy định nên có thể sẽ không được thêm mới. Đối với trường hợp loại bỏ: BSR cũng đang ở sát ngưỡng trọng số đầu tư tối thiểu, trường hợp BSR bị loại thì cổ phiếu KBC sẽ không bị loại khỏi chỉ số FTSE Vietnam 30.
Theo quy tắc của bộ chỉ số, giới hạn tỷ trọng vốn hóa tối đa với 01 cổ phiếu là 10%, cổ phiếu VIC và VHM đang vượt ngưỡng giới hạn này nên sẽ điều chỉnh giảm tại thời điểm tái cân bằng danh mục trong Quý 3/2026.
Ngày 04/09/2026, FTSE Russell đã công bố danh sách cổ phiếu thuộc chỉ số FTSE Vietnam All-Share FOL-adjusted Index, theo đó thêm mới 62 cổ phiếu và không loại bỏ cổ phiếu nào. Theo quy định của FTSE Vietnam Index Series, FTSE Vietnam 30 Index sẽ thuộc thành phần của FTSE Vietnam All-Share FOL-adjusted Index (Link). Đến thời điểm hiện tại FTSE CHƯA công bố danh mục chi tiết cổ phiếu thành phần thuộc chỉ số FTSE Vietnam 30, dự kiến ETF Fubon sẽ thực hiện hoạt động cơ cấu trong khoảng thời gian từ 16-22/09/2026.
Với ETF Xtrackers (quy mô 384 triệu USD) đang tham chiếu chỉ số STOXX Vietnam Total Market Liquid, kỳ review tháng 09/2026 dự kiến danh mục chỉ số sẽ thay đổi như sau: không thêm mới cổ phiếu nào và loại bỏ cổ phiếu NKG, HAG do đang ở sát ngưỡng giới hạn, sai lệch có thể đến từ free-float, trọng số đầu tư...
Theo quy tắc của bộ chỉ số, giới hạn tỷ trọng vốn hóa tối đa với 01 cổ phiếu là 15%, cổ phiếu VIC đang vượt ngưỡng giới hạn này nên sẽ điều chỉnh giảm tại thời điểm tái cân bằng danh mục trong Quý 3/2026.
Ngày 11/09/2026, kết quả danh mục cổ phiếu thành phần Quý 3/2026 sẽ được công bố và thời hạn cơ cấu cuối cùng là ngày 18/09/2026. ETF Xtrackers trước đây sử dụng bộ chỉ số FTSE Vietnam Index làm tham chiếu, tuy nhiên trong 2H2025, ETF Xtrackers đã thông báo chuyển đổi bộ chỉ số tham chiếu sang chỉ số STOXX Vietnam Total Market Liquid. Hoạt động cơ cấu, chuyển đổi bộ chỉ số đã diễn ra và hoàn tất trong 2H2025.
ETF Vaneck (quy mô 522 triệu USD) đang tham chiếu chỉ số MarketVector Vietnam Local Index, kỳ review tháng 09/2026 dự kiến danh mục chỉ số sẽ thay đổi như sau: thêm mới SSB và loại bỏ cổ phiếu CEO. Cổ phiếu HSG có thể bị loại do đang ở sát ngưỡng tỷ lệ vốn hóa, sai lệch có thể đến từ free-float, trọng số đầu tư… áp dụng.
Ngày 11/09/2026, kết quả danh mục cổ phiếu thành phần Quý 3/2026 sẽ được công bố và thời hạn cơ cấu cuối cùng là ngày 18/09/2026
BSC cũng đưa ra dự báo giá trị mua/bán chi tiết dự kiến dựa trên bốn nhóm quỹ tham chiếu gồm ETF FTSE GEIS, ETF Fubon, ETF Xtrackers và ETF VanEck.
Trong nhóm các cổ phiếu được dự báo nhận dòng vốn lớn, FPT, VPB và HPG nổi bật với giá trị mua ròng dự kiến lần lượt khoảng 869,9 tỷ đồng, 782,4 tỷ đồng và 589,6 tỷ đồng.
FPT được dự báo nhận dòng vốn lớn nhất trong nhóm này. Cụ thể, ETF FTSE GEIS có thể mua khoảng 205 tỷ đồng, ETF Fubon mua khoảng 535,8 tỷ đồng, ETF Xtrackers mua 133,7 tỷ đồng, trong khi ETF VanEck bán khoảng 4,6 tỷ đồng. Tổng cộng, giá trị mua ròng dự kiến đạt 869,9 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,6 phiên giao dịch.
VPB đứng tiếp theo với tổng giá trị mua ròng dự kiến 782,4 tỷ đồng. Trong đó, dòng vốn đáng kể nhất đến từ ETF Fubon với khoảng 563,8 tỷ đồng, bên cạnh 218,6 tỷ đồng từ ETF FTSE GEIS.
Đối với HPG, tổng giá trị mua ròng dự kiến đạt 589,6 tỷ đồng, trong đó ETF FTSE GEIS dự kiến mua 320,8 tỷ đồng, ETF Fubon mua 94,9 tỷ đồng, ETF Xtrackers mua 137 tỷ đồng và ETF VanEck mua 36,9 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, VIC là cổ phiếu có giá trị bán ròng dự kiến lớn nhất trong danh sách. BSC ước tính tổng giá trị bán ròng VIC khoảng 860,3 tỷ đồng, tương đương khoảng 1 phiên giao dịch. Trong đó, ETF FTSE GEIS được dự báo mua 1.706 tỷ đồng, nhưng ETF Fubon bán tới 829,3 tỷ đồng, ETF Xtrackers bán 1.489,6 tỷ đồng và ETF VanEck bán 247,4 tỷ đồng.
Như vậy, dù riêng ETF FTSE GEIS có dòng vốn mua đáng kể đối với VIC, áp lực bán từ các quỹ ETF còn lại được dự báo lớn hơn nhiều, khiến VIC trở thành cổ phiếu chịu áp lực cơ cấu mạnh nhất trong kỳ này.
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