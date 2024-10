Một ngân hàng được dự báo trở thành quán quân tăng trưởng lợi nhuận tới 80% trong quý 3/2024

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa đưa ra ước tính tăng trưởng lợi nhuận của VPB trong quý 3/2024 - đây là cổ phiếu có mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong nhóm ngân hàng trong suốt hơn một tuần vừa qua. Thị giá của VPB bất chấp nhóm này điều chỉnh đã tiếp tục leo cao lên vùng 20.000 đồng/cổ phiếu, tăng 11% trong vòng hơn một tuần giao dịch.

Theo đó, cho quý 3/2024, VDSC ước tính lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng 80% so với cùng kỳ lên 5,6 nghìn tỷ đồng. Các động lực chính bao gồm: NIM hợp nhất (theo quý) tăng mạnh 90 điểm cơ bản so với cùng kỳ lên 5,8% khi NIM của VPB đã tạo đáy trong cùng kỳ năm 2023; tín dụng hợp nhất tăng trưởng 17,4% hay tăng 9,5% từ đầu năm; tỷ lệ chi phí tín dụng (theo quý) là 1,0% tương đương cùng kỳ.

VDSC kỳ vọng tăng trưởng tín dụng của VPB chỉ cải thiện nhẹ so với quý trước do chịu ảnh hưởng bởi diễn biến cạnh tranh lãi suất cho vay trên thị trường tương đối gay gắt trong bối cảnh nhu cầu tín dụng đang ở giai đoạn đầu của quá trình hồi phục và hoạt động cấp tín dụng sẽ được điều chỉnh thận trọng hơn như theo quan điểm điều hành từ đầu năm.

Trên thực tế, lãi suất cho vay của VPB vẫn còn duy trì khoảng cách tương đối cao hơn tương đối so với mặt bằng chung các NHTM tư nhân quy mô lớn khác. Diễn biến này cũng đưa đến kỳ vọng về NIM của VPB ngân hàng mẹ điều chỉnh khoảng 30 điểm cơ bản so với quý trước.

Thu nhập lãi thuần và tổng thu nhập hoạt động dự phóng tăng trưởng lần lượt 37% và 38% so với cùng kỳ, qua đó, cung cấp thêm nguồn lực để VPB có thể tăng cường trích lập dự phòng một cách thận trọng hơn trong nửa cuối năm nay trong khi vẫn sẽ ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận cao nhờ nền thấp của cùng kỳ năm 2023.

Chi phí trích lập dự phòng ước tăng 22% lên khoảng 6 nghìn tỷ đồng, nhưng sẽ giảm khoảng 28% so với quý trước khi quý trước VPB đã mua lại trái phiếu VAMC khiến áp lực trích lập dự phòng và, đồng thời là, xử lý rủi ro tăng cao tạm thời nhằm khống chế tỷ lệ NPL.

Đối với dự phóng cả năm 2024, VDSC điều chỉnh giảm 8% lợi nhuận trước thuế so với dự phóng trước đó xuống mức 19,0 nghìn tỷ đồng tăn 73% từ mức 20,7 nghìn tỷ đồng tăng 88% dựa trên điều chỉnh giảm giả định tăng trưởng tín dụng hợp nhất cả năm từ 23% xuống 16%, tăng trưởng tín dụng tại Ngân hàng mẹ được điều chỉnh giảm xuống 18% từ 25%, và tăng tỷ lệ chi phí tín dụng từ 3,3% lên 3,6% sau khi VPB sẽ có quan điểm trích lập dự phòng rủi ro tín dụng thận trọng hơn trong thời gian từ nay tới cuối năm.

Như vậy, mới mức dự báo này, VPB sẽ vượt xa lợi nhuận quý 3/2024 của EIB khi được MBS ước tăng trưởng 70%. Trong báo cáo mới đây, MBS ước tính lợi nhuận của quý 3 của VPB tăng 37%. NIM trong Q3/2024 được dự báo sẽ duy trì tương đương với 6T2024 giúp tăng trưởng tín dụng tăng tốc. Mảng cho vay tiêu dùng được dự báo sẽ đóng góp đáng kể hơn vào tốc độ tăng tín dụng chung. Chi phí trích lập tương đương với Q2/2024. Cả năm 2024, VPB được ước tính tăng trưởng lợi nhuận 69%.

Trong báo cáo mới đây, Vietcap duy trì khuyến nghị mua VPB với giá mục tiêu là 24.500 đồng/cổ phiếu.

Vietcap tăng 9% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2024-2028 (lần lượt thay đổi +6%/18%/9%/9%/6% đối với năm 2024/2025/2026/2027/2028), bù đắp cho việc giảm P/B mục tiêu từ 1,4 lần trong dự báo trước đây xuống 1,3 lần do chất lượng tài sản cải thiện chậm hơn dự kiến với tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) vẫn còn ở mức thấp, cho thấy áp lực lên chi phí tín dụng kéo dài.

Vietcap tăng 6,1% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024 lên 14,2 nghìn tỷ đồng tăng 41% so với cùng kỳ, do chi phí hoạt động kinh doanh (OPEX) giảm 14%, bù đắp cho chi phí dự phòng tăng 5%. Vietcap dự báo lợi nhuận cả năm 2024 của VPB tăng 65% so với cùng kỳ trong khi VPB đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 114%.