VN-Index lại “hụt” mốc 1300 điểm, loạt trụ ngân hàng là “tội đồ”

Áp lực chốt lời và sự suy yếu ở nhóm cổ phiếu trụ một lần nữa ngăn VN-Index đột phá ngưỡng cản tâm lý 1300 điểm hôm nay. Từ chỗ tăng gần 14,3 điểm, kết phiên chỉ số còn tăng 4,26 điểm. Tuy vậy điểm số mất đi chủ yếu là do các trụ suy yếu, còn mặt bằng giá cổ phiếu nói chung vẫn thể hiện sự áp đảo hoàn toàn ở phía tăng giá với rất nhiều mã tăng mạnh. Diễn biến điều chỉnh chỉ là thu hẹp biên độ ở chiều tăng.

VN-Index đạt đỉnh cao nhất phiên ngay vài phút đầu phiên chiều, lên tới 1302,22 điểm, tức là lần thứ hai trong vòng 3 phiên có diễn biến vượt ngưỡng tâm lý 1300 điểm. Tuy nhiên từ đỉnh cao này, trọn thời gian còn lại là một nhịp trượt giảm. Chỉ số đóng cửa lùi lại mức 1292,2 điểm (+0,33%).

Thị trường lại có thêm một lần “hụt” mốc 1300 điểm do khả năng duy trì sức mạnh ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt là không tốt. Buổi sáng nhóm cổ phiếu ngân hàng, nhất là các mã trụ, tăng rất tốt nhưng sang chiều thì suy yếu dần. Thất vọng nhất là CTG và VPB, hai mã đả chiều đỏ. CTG để mất 1,48% so với giá chốt buổi sáng và đóng cửa thành giảm 1,22% so với tham chiếu. VPB cũng mất 1,73% thành giảm 1% lúc đóng cửa.

Ngoài ra trụ này, VCB và BID, hai cổ phiếu lớn nhất thị trường cũng không tốt. VCB chốt phiên sáng tăng 1,2% nhưng chiều nay mất sạch, đóng cửa chỉ tham chiếu. BID cũng vậy, để mất toàn bộ mức tăng 1,81% buổi sáng và lui về tham chiếu. Chỉ riêng 4 cổ phiếu ngân hàng rất lớn này đã khiến sức mạnh của VN-Index tiêu tán đáng kể nhưng thống kê trong rổ VN30 chiều nay còn có tới 21 cổ phiếu tụt giá so với mức chốt phiên sáng. Hệ quả tất yếu là VN-Index không đủ sức để giữ trên ngưỡng 1300 điểm.

Dù vậy nhịp điều chỉnh chiều nay chủ đạo vẫn là cổ phiếu thu hẹp biên độ tăng. Ngay cả nhóm blue-chips ngân hàng, cũng chỉ 5 mã giảm đến mức đảo chiều và duy nhất CTG, VPB giảm từ 1% trở lên. Một vài mã vẫn tăng khá tốt như VIB tăng 2,59%, TCB tăng 1,86%. Trong Top 10 vốn hóa thị trường, cũng chỉ 3 mã đỏ là CTG, GAS và VPB.

Hôm nay là phiên hiếm hoi các cổ phiếu trụ có thời gian đồng thuận khá dài. Nhịp tăng ấn tượng buổi sáng và ít phút đầu phiên chiều cho thấy cơ hội đột phá của chỉ số rất lớn nếu sức mạnh ở nhóm trụ đồng đều hơn và bền hơn. VIC, VHM phiên này cũng tham gia kéo chỉ số nhưng sức mạnh cũng suy yếu dần. Đóng cửa VHM tăng 1,52%, VIC tăng 0,71%.

Vẫn có nhiều cổ phiếu thu hút dòng tiền và duy trì đà tăng giá hôm nay bất chấp VN-Index lại để mất ngưỡng 1300 điểm.

Việc kém đồng thuận của các cổ phiếu lớn hôm nay có ảnh hưởng nhiều đến chỉ số nhưng tác động hạn chế đến giao dịch nói chung. Tại đỉnh VN-Index, độ rộng ghi nhận 307 mã tăng/76 mã giảm và đóng cửa còn 270 mã tăng/125 mã giảm. Như vậy cũng chỉ vài chục cổ phiếu đổi màu giá và nhịp điều chỉnh trong phiên chủ yếu diễn ra ở vùng tăng. Ngoài ra vẫn có tới 105 mã chốt phiên tăng hơn 1%, thanh khoản chiếm xấp xỉ 39% tổng giao dịch khớp lệnh sàn HoSE.

Rổ VN30 cũng vậy, nhiều cổ phiếu tụt giá khiến VN30-Index đóng cửa cũng tăng rất nhẹ 0,47% so với mức tối đa tăng 1,3%. Tuy vậy độ rộng vẫn khả quan với 16 mã tăng/8 mã giảm và 9 mã còn tăng trên 1%. Nói cách khác, việc VN-Index thất bại lần nữa ở ngưỡng 1300 điểm là do sức mạnh cổ phiếu khác nhau và “vô tình” trùng vào những trụ lớn nhất suy yếu. Những mã vẫn thu hút dòng tiền và có sức mạnh vẫn duy trì hướng đi riêng.

Ở nhóm giảm giá trong 125 mã đỏ thì chỉ 42 mã giảm quá 1% với thanh khoản tập trung vào số ít cổ phiếu như VPB với 665,7 tỷ giá giảm 1%; DIG với 298 tỷ, giá giảm 1,29%; EVF với 123,9 tỷ giá giảm 1,23%; CTG với 453 tỷ giá giảm 1,22%; PVD với 117 tỷ giá giảm 1,08%; HDC với 96,3 tỷ giá giảm 1,8%. Tính chung nhóm giảm trên 1% này chỉ chiếm khoảng 9,8% tổng giao dịch khớp lệnh sàn HoSE.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay cũng gây bất ngờ khi mua ròng trở lại 689,2 tỷ đồng trên HoSE, trong đó mua rổ VN30 tới 783 tỷ đồng ròng. Các mã được mua cực tốt là TCB +359,6 tỷ, FPT +328,9 tỷ, VHM +173,7 tỷ, MWG +164 tỷ. Bên bán có HDB -94,6 tỷ, VPB -88,3 tỷ là nổi bật. Phiên đảo chiều mua ròng mạnh trở lại hôm nay đã san bằng mức bán hôm qua, cho thấy tín hiệu đảo chiều của dòng vốn này vẫn tiếp tục được củng cố.