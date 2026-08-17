Mỹ cảnh báo Canada về leo thang thuế quan

Ngày thứ Tư (19/8) sẽ là một thời hạn quan trọng trong cuộc đối đầu thương mại giữa Mỹ và Canada...

Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer (giữa) trong một chuyến thăm nhà máy ở bang Iowa vào hôm 14/8/2026 - Ảnh: Canadian Press.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer vào ngày 14/8 cảnh báo Mỹ sẽ triển khai kế hoạch áp thuế quan mới mạnh tay lên Canada trong tuần này, trừ phi Ottawa từ bỏ các biện pháp trả đũa thương mại đối với Washington. Cũng theo ông Greer, giới chức hai nước chưa đạt được một thỏa thuận nào về thuế quan dù đàm phán đang diễn ra tích cực.

Ngày thứ Tư (19/8) sẽ là một thời hạn quan trọng trong cuộc đối đầu thương mại giữa Mỹ và Canada, hai quốc gia láng giềng ở khu vực Bắc Mỹ. Đây là mốc thời gian mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đặt ra trong lời cảnh báo thuế quan mới nhất đối với Canada. Theo đó, nếu hai bên không đạt được thỏa thuận trước mốc thời gian này, Mỹ sẽ áp thuế quan 50% lên thêm 20 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Canada.

Phát biểu tại một sự kiện ở bang Iowa, ông Greer nhấn mạnh rằng Mỹ muốn các tỉnh của Canada đảo ngược lệnh cấm bán rượu Mỹ. Lệnh cấm này được triển khai vào năm ngoái nhằm trả đũa thuế quan mà Tổng thống Trump áp lên thép, nhôm và ô tô nhập khẩu. Ông Greer cũng đề cập đến các biện pháp bảo hộ của Canada đối với ngành sữa và các quy định về mua sắm, gọi đây là những vấn đề cần được giải quyết.

“Bất kỳ giải pháp tiềm năng nào cũng phải bao gồm việc giải quyết tất cả những vấn đề này, hoặc hướng đi để giải quyết”, ông Greer nói. Ông miêu tả các cuộc thảo luận gần đây giữa hai nước là “mang tính xây dựng” và đang tích cực tìm giải pháp cho một loạt vấn đề thương mại, bao gồm cả những vấn đề có từ hàng thập kỷ trước.

“Đối với chúng tôi, đây không phải là một cuộc chiến thương mại. Chúng tôi có các chuỗi cung ứng trong nước cần được bảo vệ và hỗ trợ. Nếu một quốc gia trả đũa chúng tôi, chúng tôi sẽ không bỏ qua. Chúng tôi sẽ có hành động. Tôi có cảm giác là phía Canada đã có cách tiếp cận mang tính hòa giải hơn, nhưng hãy cứ chờ xem”, hãng tin Bloomberg dẫn lời Đại diện thương mại Mỹ.

Trong bối cảnh như vậy, vào hôm 14/8, Bộ trưởng phụ trách thương mại Canada - Mỹ của Canada, ông Dominic LeBlanc, đã cập nhật thông tin về tình hình đàm phán thương mại giữa hai nước tới các bộ trưởng thương mại cấp tỉnh và lãnh thổ cùng các thành viên của ủy ban cố vấn của Thủ tướng Canada. Sau cuộc họp của ông LeBlanc, Bộ trưởng Kinh tế Quebec, ông Bernard Drainville, cho biết "vẫn chưa có thỏa thuận, trên thực tế hai bên vẫn còn khá xa mới đạt được một thỏa thuận”.

Phát biểu tại một cuộc họp ở Montreal với đại diện của ngành nông nghiệp Quebec, ông Drainville nhấn mạnh rằng "hiện tại, không có dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Trump sẽ hoãn việc áp dụng mức thuế 50%”.

Ông Greer đã gặp ông LeBlanc và bà Janice Charette, trưởng đàm phán thương mại của Canada, tại Washington trong tuần vừa rồi, đánh dấu cuộc gặp lần thứ tư kể từ khi phía Mỹ đưa ra lời đe dọa thuế quan nói trên. Theo trang Canadian Press, một phát ngôn viên của ông LeBlanc cho biết cả ông LeBlanc và bà Charette đã ở lại Washington trong suốt cuối tuần vừa rồi để tiếp tục đàm phán.

Ông Erin O'Toole, cựu lãnh đạo Đảng Bảo thủ và thành viên của ủy ban cố vấn của Thủ tướng Canada, cho biết Chính phủ nước này đang chuẩn bị một biện pháp phản ứng trong trường hợp Mỹ áp mức thuế 50% lên nhiều hàng hóa Canada

"Chúng ta sẽ phải phản ứng và Chính phủ đang có các cuộc thảo luận về cách lựa chọn phản ứng. Người Mỹ biết rằng chúng ta nghiêm túc và điều đó sẽ không tốt cho nền kinh tế của họ, cũng không tốt cho nền kinh tế của chúng ta. Điều đó cho thấy sự sai lầm của thuế quan”, ông O'Toole nói.

Không giống như hầu hết các biện pháp thuế quan khác của ông Trump đối với Canada, biện pháp thuế mới sẽ không có miễn trừ đối với hàng hóa tuân thủ thỏa thuận thương mại Canada-Mỹ-Mexico, được gọi là USMCA. Điều này có nghĩa là ngay cả các sản phẩm được sản xuất theo các quy tắc của USMCA cũng có thể bị ảnh hưởng bởi mức thuế 50%.

Nhiều địa phương của Canada đã bày tỏ sự lo ngại về biện pháp thuế quan mà Mỹ đang đe dọa sẽ áp lên Canada.

Thủ hiến Quebec Christine Frechette hôm 13/8 nói rằng một số ngành công nghiệp có thể rơi vào "chế độ sinh tồn" nếu mức thuế quan Mỹ 50% có hiệu lực. Thủ hiến Ontario Doug Ford cùng ngày nói rằng ông sẵn sàng đưa rượu của Mỹ trở lại các kệ hàng của tỉnh nếu có một "thỏa thuận công bằng" bảo vệ các ngành thép, nhôm, ô tô, lâm nghiệp, nông nghiệp và sản xuất của Canada.