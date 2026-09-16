Mỹ công bố chi phí cuộc chiến tranh với Iran

Theo một báo cáo được Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) công bố vào ngày 15/9, cuộc chiến tranh giữa nước này với Iran đã tiêu tốn khoảng 38,1 tỷ USD tính đến ngày 1/8, và có thể tốn thêm từ 2 đến 3 tỷ USD cho mỗi tháng giao tranh tiếp theo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth - Ảnh: Getty/Axios.

Báo cáo cho biết hơn một nửa chi phí này đến từ việc thay thế tên lửa và các loại đạn dược khác đã được sử dụng trong cuộc xung đột. CBO ước tính chi phí cho việc tăng số giờ bay là 10,4 tỷ USD, trong khi giá nhiên liệu tăng cao làm phát sinh thêm 2,7 tỷ USD. Giá nhiên liệu toàn cầu tăng chóng mặt là một hệ quả của cuộc chiến tranh bắt đầu vào ngày 28/2.

CBO - một cơ quan phi đảng phái - cũng cảnh báo rằng cuộc chiến đã tiêu tốn tới 2/3 kho tên lửa đánh chặn phòng thủ của Mỹ kể từ tháng 6/2025, chủ yếu do Mỹ hỗ trợ bảo vệ Israel trước các cuộc tấn công của Iran. Điều này đồng nghĩa rằng kho dự trữ tên lửa đánh chặn của Mỹ sẽ còn ở trong tình trạng thấp hơn bình thường trong những năm tới.

"Việc khôi phục kho tên lửa đánh chặn của Bộ Quốc phòng có thể sẽ mất ít nhất 5 năm, ngay cả khi năng lực sản xuất được tăng cường”, CBO nhận định trong báo cáo được thực hiện theo yêu cầu của Hạ nghị sĩ Brendan Boyle - một nhân vật thuộc Đảng Dân chủ từ bang Pennsylvania, thành viên cấp cao tại Ủy ban Ngân sách Hạ viện.

Các ước tính của CBO được đưa ra sau bản thống kê toàn diện đầu tiên về chi phí tài chính và tổn thất quân sự của cuộc chiến do Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ công bố vào cuối ngày 14/9. Cả hai bản thống kê đều đi đến những kết luận tương đồng.

Việc công bố các số liệu tính toán mới này có thể làm dấy lên tranh luận về việc liệu chi phí cho cuộc chiến - mà ban đầu Tổng thống Donald Trump nói là chỉ kéo dài vài tuần và cần thiết để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân - có xứng đáng hay không. Đảng Dân chủ đang vận động phản đối cuộc chiến trước thềm cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ ngày 3/11, đồng thời chỉ ra tình trạng giá nhiên liệu, thực phẩm và các mặt hàng khác tăng cao do ảnh hưởng của xung đột.

CBO cho biết tình trạng thiếu hụt tên lửa có thể trở thành vấn đề "đặc biệt nan giải" trong một cuộc xung đột với đối thủ sở hữu số lượng lớn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Cuộc chiến cũng được cho là đang đẩy giá tiêu dùng ở Mỹ và trên toàn cầu tăng cao do những gián đoạn vận tải biển ở eo biển Hormuz và Biển Đỏ.

CBO ước tính rằng đến quý 1/2027, cuộc chiến sẽ làm tăng tỷ lệ lạm phát ở Mỹ so với cùng kỳ năm trước - được đo bằng chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát chính của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) - thêm 0,5 điểm phần trăm. Theo CBO, lạm phát PCE lõi có thể sẽ tăng thêm 0,3 điểm phần trăm khi giá năng lượng tăng cao thẩm thấu khắp chuỗi cung ứng. "Giá của hầu hết mọi sản phẩm đều phản ánh chi phí vận chuyển”, CBO nhận định.

Cũng theo báo cáo, đến đầu năm 2027, giá xăng và các loại nhiên liệu khác sẽ chiếm khoảng 40% tác động của cuộc chiến đối với giá tiêu dùng ở Mỹ.

Trong tháng 9 này, khi xung đột nóng trở lại và Saudi Arabia phải tạm thời đóng cửa một đường ống dẫn dầu quan trọng, giá dầu thô đã tăng khoảng 20%.

Cùng với đó, dữ liệu từ nền tảng AAA cho thấy giá bình quân của xăng thường trên toàn quốc ở Mỹ hiện đã tăng lên mức khoảng 4,33 USD/gallon, tăng gần 18 cent so với một tuần trước đó và tăng 1,15 USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, được công bố ngày 14/9, ước tính chi phí cho cuộc chiến Mỹ - Iran tính đến ngày 29/6 là 33,4 tỷ USD, bao gồm 7,4 tỷ USD chi phí vận hành phát sinh thêm, 22,3 tỷ USD để thay thế số đạn dược đã sử dụng và 3,7 tỷ USD thiệt hại về trang thiết bị.

Cơ quan giám sát của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết tốc độ sử dụng vũ khí đã gây ra tình trạng "thiếu hụt kho dự trữ chiến lược". Sự thiếu hụt các động cơ tên lửa nhiên liệu rắn, thuốc nổ, nhiên liệu đẩy và nhân lực lành nghề đã gây khó khăn cho nỗ lực bổ sung kho dự trữ.

Theo báo cáo này, các cuộc tấn công của Iran cũng đã làm hư hại hoặc phá hủy "hàng trăm tòa nhà và công trình" tại các căn cứ Mỹ ở 8 quốc gia Trung Đông. Hàng chục máy bay đã bị hư hại hoặc phá hủy, bao gồm 4 máy bay chiến đấu F-15E, 1 chiếc F-35A, 7 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135, 7 trực thăng và hơn 30 máy bay không người lái.

Theo Không quân Mỹ, chi phí cho mỗi chiếc F-35A lên tới 92 triệu USD, trong khi F-15E, dòng máy bay hiện không còn được sản xuất, có giá 31,1 triệu USD vào năm 1998.

Báo cáo của Lầu Năm Góc cũng ghi nhận khoản chi 79,2 triệu USD của Bộ Ngoại giao cho công tác sơ tán và các tình huống khẩn cấp khác đối với người dân tại khu vực này khi chiến tranh nổ ra. Ngoài ra, báo cáo ước tính thiệt hại 184 triệu USD đối với các cơ sở ngoại giao tại Iraq, Kuwait, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 15/9 thông báo rằng Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sẽ tới thăm Trung Quốc vào thứ Tư để tiến hành các cuộc thảo luận. Trung Quốc, quốc gia có quan hệ ngoại giao gắn bó với Iran và chịu ảnh hưởng kinh tế từ cuộc xung đột tại Trung Đông, vẫn tiếp tục kêu gọi một lệnh ngừng bắn và một giải pháp thông qua đàm phán nhằm tôn trọng chủ quyền của Tehran cũng như mở lại eo biển Hormuz.

Theo thông báo đăng trên website của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cơ quan này cho biết Ngoại trưởng Iran Araghchi sẽ thăm Trung Quốc vào ngày 16/9 và sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Theo dự kiến của phía Mỹ, Tổng thống Trump sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Mỹ vào ngày 24/9. Hiện tại, phía Trung Quốc vẫn chưa xác nhận cuộc gặp này.