Nam Phi: "Vùng đất hứa" của ngành hàng xa xỉ?

Châu Phi, đặc biệt là Nam Phi, sở hữu tiềm năng vô hạn đối với các thương hiệu xa xỉ, nhờ vào dân số trẻ và đóng góp đáng kể vào tiêu dùng. Cộng hoà Nam Phi tự hào là ngôi nhà của những tên tuổi thời trang đẳng cấp thế giới như Ferragamo, Louis Vuitton, Dior và Gucci, những thương hiệu đã thành công mở rộng thị trường tại đây trong thập kỷ qua. Giờ đây, gia tăng đáng kể của giới siêu giàu (HNWI) đang thu hút sự quan tâm của các thương hiệu mới, mở ra cơ hội đầu tư vào các thành phố hạng hai và ba đầy tiềm năng.

Nhưng dưới lớp hào nhoáng của thị trường thời trang và xa xỉ đang dần phát triển, Nam Phi cũng đang phải đối mặt với những thách thức kinh tế - xã hội và chính trị nghiêm trọng. Theo Euromonitor International, 62% người tiêu dùng tại châu Phi cận Sahara dưới 25 tuổi, tạo nên một thị trường trẻ đầy triển vọng. Tuy nhiên, Nigeria và Nam Phi chiếm đến 43% nền kinh tế khu vực, cho thấy sự phân hóa giàu nghèo rõ rệt.

“Châu Phi cận Sahara nói chung đang trở thành một vùng đất hứa mới nổi với nhiều cơ hội trong các ngành và lĩnh vực sản phẩm đa dạng, bao gồm hàng xa xỉ và thời trang,” bà Fflur Roberts, Giám đốc bộ phận xa xỉ của Euromonitor International, cho biết. “Với nhiều nền kinh tế phát triển đang già hóa và tăng trưởng trì trệ, nền kinh tế trẻ trung và năng động của Nam Phi mang đến tiềm năng tăng trưởng hơn nữa”.

Nền kinh tế trẻ trung và năng động của Nam Phi mang đến tiềm năng tăng trưởng hơn nữa.

Ngoài ra, tài sản cá nhân tại Nam Phi đang tăng lên. “Mặc dù dân số chỉ bằng một phần năm toàn lục địa châu Phi, nhưng dự kiến đến năm 2040, Nam Phi sẽ có nhiều hơn 2% người tiêu dùng có thu nhập vượt quá 250.000 USD so với Nigeria, một đối thủ cạnh tranh đáng kể trong thị trường khu vực,” bà Fflur Roberts cho biết. Điều này, cùng với số lượng người siêu giàu ngày càng tăng, khiến Nam Phi trở thành điểm nhập cảnh hấp dẫn của cả các thương hiệu xa xỉ và các du khách giàu có.

Vị chuyên gia này thông tin thêm, Nam Phi dự kiến sẽ có phân khúc khách hàng giàu có và khá giả lớn hơn đáng kể so với các quốc gia châu Phi khác, đồng thời lưu ý rằng số lượng người tiêu dùng có tổng tài sản ròng trên 5 triệu USD dự kiến tăng 28% vào năm 2030. Theo Euromonitor, giá trị bán lẻ hàng xa xỉ cá nhân tại Nam Phi dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh nhất so với các nước châu Phi khác, với mức tăng trưởng 7% từ năm 2022 đến năm 2027.

TỆP KHÁCH HÀNG ĐẦY TRIỂN VỌNG

Tương tự như các thị trường như Mỹ hay châu Âu, người tiêu dùng Nam Phi rất muốn chi tiêu cho hàng xa xỉ sau đại dịch. Trong khi người tiêu dùng hàng xa xỉ đầy tham vọng hiện đang giảm dần ở Mỹ, thì nhóm khách hàng này đang tăng mạnh ở Nam Phi và chi tiêu cho hàng xa xỉ nhiều hơn bao giờ hết.

Các thế hệ trẻ tại quốc gia này đang tìm kiếm các thương hiệu hoặc danh mục sản phẩm giá cả phải chăng hơn để bước vào thị trường xa xỉ. “Sự khác biệt lớn giữa châu Âu và Nam Phi về hàng xa xỉ là ở Nam Phi, hàng xa xỉ là những mặt hàng đầy cơ hội và khát vọng,” Mohamed Walele, quản lý tại Deloitte Nam Phi cho biết. Hầu hết các nhà bán lẻ ở Nam Phi cung cấp một loạt các sản phẩm để thu hút nhiều phân khúc thu nhập khác nhau, ông giải thích.

Giới trẻ thành thị, trung lưu với thu nhập khả dụng ngày càng tăng đang mở rộng thêm cơ hội cho ngành hàng xa xỉ tại Nam Phi.

Woolworths, một cửa hàng bách hóa phổ biến tại đây, cung cấp các sản phẩm từ 12 đô la cho một chiếc áo camisole đến 302 đô la cho một chiếc áo khoác da. Mohamed Walele nói thêm rằng các danh mục sản phẩm như mắt kính hoặc phụ kiện là điểm “tiếp xúc” quan trọng cho thế hệ tiêu dùng Gen Z và Millennials đang bắt đầu tương tác với hàng hóa xa xỉ. Những người từ 30 đến 50 tuổi tiếp tục thống trị thị trường hàng xa xỉ Nam Phi; tuy nhiên, đã có sự quan tâm lớn từ các nhóm nhân khẩu học trẻ hơn, những người ngày càng có ảnh hưởng trong xu hướng tiêu dùng cao cấp.

“Giới trẻ thành thị, trung lưu với thu nhập khả dụng ngày càng tăng đang mở rộng thêm cơ hội cho ngành hàng xa xỉ tại Nam Phi,” Fflur Roberts nhận xét. “Nhu cầu về hàng may mặc xa xỉ đang tăng lên, được thúc đẩy bởi người tiêu dùng đầy tham vọng tìm kiếm biểu tượng địa vị và người tiêu dùng giàu có đánh giá cao sự độc quyền, di sản, chất lượng và tay nghề.” Tuy nhiên, bà lưu ý rằng hàng giả tràn lan là một vấn đề đáng quan ngại ở châu Phi, cũng như ở các thị trường khác.

Đối với nhiều người tiêu dùng Nam Phi, đi đến trung tâm mua sắm được coi là một ngày đi chơi, ông Jurie de Kock, đối tác tại Deloitte Nam Phi cho biết. Tuy nhiên, bà Roberts chỉ ra rằng mối quan tâm về môi trường và khí hậu đang gia tăng. Người tiêu dùng đang có cách tiếp cận bền vững hơn đối với tiêu dùng và điều này đang ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của họ. Một nghiên cứu gần đây của Euromonitor International cho thấy 67% người Nam Phi bày tỏ quan ngại về biến đổi khí hậu, trong khi 73% tin rằng sự lựa chọn và hành động của họ có thể tạo ra sự khác biệt.

MỘT THỊ TRƯỜNG ĐẦY THÁCH THỨC

Tình hình kinh tế Nam Phi tiếp tục biến động, khiến đây trở thành một thị trường khó khăn để các thương hiệu dễ dàng thâm nhập. Chi phí sinh hoạt tăng cao và giá cả hàng hóa thiết yếu tăng vọt đã gây áp lực đáng kể lên thu nhập khả dụng của hộ gia đình, thúc đẩy việc đánh giá lại thói quen chi tiêu. Một cuộc khảo sát về lối sống vào năm 2023 do Voice of the Consumer của Euromonitor International thực hiện cho thấy 86% người tiêu dùng Nam Phi bày tỏ lo ngại về chi phí tăng vọt của các nhu yếu phẩm hàng ngày của họ.

86% người tiêu dùng Nam Phi bày tỏ lo ngại về chi phí tăng vọt của các nhu yếu phẩm hàng ngày của họ.

Việc cắt điện - tình trạng mất điện quốc gia đã diễn ra ở Nam Phi trong nhiều thập kỷ - tiếp tục là một vấn đề đối với các thương hiệu. “Cắt điện là một vấn đề lớn ở đây vì việc chạy máy phát điện 24/7 rất tốn kém,” Tayla Foong, người sáng lập cửa hàng 99 Design, cho biết, với việc mất điện kéo dài bốn giờ một lần vào những ngày xấu. Việc cắt điện quốc gia không chỉ riêng Nam Phi, nhiều quốc gia châu Phi cũng đang phải đối mặt với thách thức này. Ngoài ra, việc tìm kiếm bất động sản phù hợp bên ngoài các trung tâm mua sắm lớn cũng rất khó khăn.

Mặc dù là một thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng có vô số thách thức, các thương hiệu độc lập và các ông lớn thời trang xa xỉ quốc tế đều mong muốn khai thác thị trường xa xỉ và thời trang đang phát triển của Nam Phi. Khi số lượng người siêu giàu tiếp tục tăng và người tiêu dùng đầy tham vọng tìm cách mua thêm hàng hoá xa xỉ, các thương hiệu hoàn toàn có cơ hội phát triển trong thị trường trẻ này.