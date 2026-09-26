VietCredit, Điện Máy Xanh cùng NAPAS hợp tác ra mắt Thẻ tín dụng số TINCard 3 trong 1

Nhằm mang đến cho khách hàng thân thiết một giải pháp tài chính số an toàn, tiện lợi và hoàn toàn số hóa, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt (VietCredit) chính thức hợp tác cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (ĐMX) và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) ra mắt thẻ tín dụng nội địa TINCard 3 trong 1, cho phép khách hàng mở thẻ, quản lý và sử dụng thẻ ngay trong ứng dụng Quà Tặng VIP của ĐMX.

Ngày 24/9/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, VietCredit - Điện Máy Xanh đã tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược và ra mắt thẻ tín dụng nội địa TINCard 3 trong 1, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS).

Đây là kết quả của quá trình hợp tác nhằm mở rộng quy mô tiếp cận sản phẩm thẻ tín dụng đến nhóm khách hàng cá nhân trong phân khúc bán lẻ, đặc biệt là nhóm khách hàng thân thiết của hệ thống Điện Máy Xanh.

Theo đó, khi sở hữu thẻ tín dụng số TINCard 3 trong 1, chủ thẻ được hưởng 3 tính năng độc đáo chỉ trong một chiếc thẻ: Thanh toán, trả góp và rút tiền mặt. Không chỉ vậy, khách hàng còn được miễn phí thường niên trọn đời, mà còn được cấp hạn mức tín dụng lên đến 100.000.000 đồng, thoải mái mua sắm các sản phẩm điện máy, công nghệ tại hệ thống Điện Máy Xanh.

Đặc biệt, chính sách trả góp “3 không” (0% lãi suất, 0% phí, 0 trả trước) giúp khách hàng chủ động mua sắm mà không phát sinh thêm chi phí. Cùng với đó là hàng loạt các ưu việt khác của thẻ như rút tiền mặt qua QRCash không cần mang thẻ vật lý, và thanh toán linh hoạt đa kênh (POS/QR/Online),... tại tất cả các cửa hàng thuộc hệ thống của Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động, TopZone, nhà thuốc An Khang, AVAKids, cũng như các cửa hàng chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng nội địa.

“TINCard 3 trong 1 là bước tiến quan trọng trong chiến lược số hóa sản phẩm tài chính của VietCredit. Với hạn mức lên đến 100 triệu đồng, cùng quy trình mở thẻ chỉ trong 1 phút, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng thân thiết của Điện Máy Xanh một trải nghiệm tài chính nhanh chóng, đơn giản và an toàn hơn”, đại diện lãnh đạo VietCredit chia sẻ.

Được phát triển trên nền tảng công nghệ số hóa toàn diện, Thẻ tín dụng số TINCard 3 trong 1 cho phép khách hàng thực hiện toàn bộ hành trình mở thẻ, quản lý và sử dụng thẻ ngay trên ứng dụng Quà Tặng VIP. Chỉ với 3 bước đơn giản: Chọn Tài chính tiêu dùng, chọn Mở thẻ tín dụng, chọn VietCredit; xác thực CCCD với eKYC; và ký hồ sơ điện tử, khách hàng đã có thể nhanh chóng mở thẻ tín dụng và sẵn sàng chi tiêu chỉ trong vòng 1 phút.

“Chúng tôi tin rằng thẻ tín dụng nội địa TINCard 3 trong 1 sẽ là một trợ thủ tài chính đáng tin cậy, đồng hành cùng hàng triệu khách hàng thân thiết của Điện Máy Xanh trong mỗi quyết định mua sắm. Sự đơn giản, dễ dàng và hạn mức linh hoạt của TINCard 3 trong 1 chính là những ưu thế nổi bật của sản phẩm này mà chúng tôi tin sẽ được đông đảo khách hàng đón nhận”, ông Trương Hồng Hoàng - Giám đốc ngành hàng dịch vụ, Công ty Cổ phần đầu tư Điện Máy Xanh phát biểu.

Từ nay đến ngày 20/12/2026, khách hàng mở thẻ TINCard 3 trong 1 sẽ được hoàn tiền 100.000 đồng khi mở kích hoạt thẻ qua ứng dụng Quà Tặng VIP, đồng thời có tổng chi tiêu từ 500.000 đồng trở lên trong 30 ngày đầu. Chương trình do NAPAS phối hợp với VietCredit mang đến thêm quyền lợi và ưu đãi cho khách hàng khi mở thẻ và chi tiêu.

* Thông tin chi tiết về Thẻ tín dụng TINCard 3 trong 1, tìm hiểu thêm tại vietcredit.vn, hotline VietCredit theo số 1900 6515.