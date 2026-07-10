Ngân hàng MBV khai trương trụ sở kinh doanh tại VIFC-HCMC: Bước tiến mới vào thị trường phía Nam

Sự kiện là lời chào chính thức từ MBV khi hiện diện tại đại lộ Nguyễn Huệ, mở đầu cho bước đồng hành cùng hạ tầng tài chính mới của Thành phố. Đây cũng là công trình ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 50 năm Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới cột mốc 30 năm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) có mặt tại khu vực phía Nam.
Với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước, TP.HCM đang khẳng định tầm vóc của một trung tâm tài chính - đổi mới sáng tạo năng động bậc nhất khu vực. Chính sách khuyến khích và tạo môi trường đầu tư thông thoáng từ phía Thành phố đã giúp các định chế tài chính, các doanh nghiệp lớn yên tâm cam kết gắn bó lâu dài. Trong dòng chảy đó, quyết định đặt trụ sở tại tòa nhà trong khu vực Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam - TP.HCM (VIFC-HCMC) là bước đi mang tính chiến lược, đưa MBV trở thành ngân hàng đầu tiên hiện diện tại trung tâm này.
Sự lựa chọn này phản ánh rõ nét tinh thần của một ngân hàng trẻ: luôn khát khao đổi mới và sẵn sàng tìm kiếm cơ hội ở những không gian phát triển mới. Vị thế mở đường không chỉ giúp MBV có cơ hội tiếp cận sớm các chuẩn mực vận hành quốc tế, nâng cấp nhanh chóng năng lực phục vụ để sẵn sàng kết nối với cộng đồng, mà còn là bước chuẩn bị toàn diện để ngân hàng chủ động đón đầu dòng vốn đầu tư toàn cầu đang dịch chuyển mạnh mẽ vào Việt Nam.
Trong khuôn khổ sự kiện, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa các bên VIFC – MB – MBV đã chính thức diễn ra, hiện thực hóa cam kết bằng hành động và phát huy tối đa thế mạnh riêng có của mỗi đơn vị để thúc đẩy sự phát triển chung.
Theo đó, VIFC-HCMC tập trung kết nối cơ hội và điều phối vĩ mô hạ tầng dịch vụ đạt chuẩn quốc tế, tạo không gian phát triển tối ưu cho các thành viên. Ở vai trò thành viên sáng lập VIFC-HCMC, Tập đoàn MB hỗ trợ nguồn lực vững chắc cùng thế mạnh hệ thống trên 4 lĩnh vực trọng tâm: tài trợ thương mại quốc tế, ngân hàng đầu tư, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái đa ngành.
Trong khuôn khổ hợp tác, MB cam kết đồng hành cùng Cơ quan điều hành VIFC-HCMC xây dựng và đề xuất các giải pháp tài chính hiệu quả nhằm thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần huy động nguồn lực dự kiến khoảng 2 tỷ USD phục vụ các dự án hạ tầng, công trình trọng điểm, trái phiếu đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh.
Và để cụ thể hóa cam kết của Tập đoàn mẹ MB, Ngân hàng MBV sẽ giữ vai trò trực tiếp triển khai, cung cấp giải pháp tài chính tại tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ, đồng thời xây dựng các mô hình hợp tác phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để sát cánh lâu dài cùng VIFC-HCMC. Mối liên kết chặt chẽ này đảm bảo dòng chảy tài chính và các giải pháp công nghệ số sẽ được áp dụng vào thực tế một cách nhanh chóng, hiệu quả.
Trụ sở kinh doanh tại tòa nhà VIFC-HCMC không chỉ mang lại không gian làm việc hiện đại hơn, mà còn là lời cam kết của MBV trong việc không ngừng sáng tạo để mang đến những trải nghiệm tài chính thuận tiện nhất cho khách hàng. Sự kết hợp giữa tầm nhìn của VIFC, điểm tựa vững chắc từ MB Group và năng lực hành động nhạy bén của MBV hứa hẹn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình hội nhập, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế của TP.HCM nói riêng và toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.
Bên cạnh các giao dịch mua sắm, trả góp bằng thẻ tín dụng với lãi suất 0%, ACB còn hỗ trợ chuyển đổi giao dịch rút tiền mặt sang trả góp, mang đến thêm một phương án tài chính linh hoạt khi khách hàng cần nguồn tiền cho các nhu cầu cấp thiết…
Khép lại 6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh các mục tiêu tăng trưởng, chuyển đổi số và phát triển bền vững, Vietcombank ghi dấu bằng nâng cao chất lượng tăng trưởng, vai trò ngày càng rõ nét trong đồng hành cùng các mục tiêu phát triển quốc gia và nền tảng mới cho chặng đường tăng tốc trong nửa cuối năm.
Ngày 9/7/2026, tại Tp. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã vinh dự nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2026” do HR Asia Magazine - Tạp chí nhân sự hàng đầu Châu Á trao tặng. Đây là năm thứ ba liên tiếp Vietcombank được vinh danh tại sự kiện uy tín này.
Dù mặt bằng giá hiện chưa biến động mạnh nhưng áp lực lạm phát đang âm thầm tích tụ, đặc biệt từ chi phí đẩy và rủi ro địa chính trị. Khi nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng tốc, dư địa điều hành nhằm giữ CPI dưới 4,5% được dự báo ngày càng thu hẹp…
Ngày 10/7, giá mua USD giảm nhẹ ở nhiều ngân hàng trong khi giá bán gần như đồng loạt được niêm yết kịch trần ở mức 26.474 VND. Trên thị trường tự do, giá mua đi ngang còn giá bán tăng 30 đồng so với phiên trước…
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn, đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Đó là cảnh báo của Bộ Công an liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...