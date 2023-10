Ngân hàng Nhà nước bơm ròng gần 50.000 tỷ đồng, lãi suất VND liên ngân hàng biến động mạnh

Tuần qua, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước với kỳ hạn 28 ngày, đấu thầu lãi suất. Lãi suất duy trì ở mức 1,45%/năm qua cả 5 phiên.

Song, sau khi khối lượng trúng thầu giảm mạnh ở các phiên đầu tuần, chỉ ở mức vài trăm tỷ đồng thì đến phiên 27/10, khối lượng trúng thầu tăng mạnh lên gần 15.000 tỷ đồng với 8 thành viên tham gia và 7 thành viên trúng thầu.

Lũy kế từ 23 đến 27/10, có 25.549,9 tỷ đồng tín phiếu trúng thầu, có 73.799,8 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 48.249,9 tỷ đồng ra thị trường, đưa khối lượng tín phiếu lưu hành trên thị trường xuống 193.349 tỷ đồng.

Tuần qua, trên kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu ở kỳ hạn 7 ngày với khối lượng là 5.000 tỷ đồng, lãi suất ở mức 4%. Không có khối lượng trúng thầu, không có khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố.

VnEconomy tổng hợp từ Ngân hàng Nhà nước.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất VND ở các kỳ hạn chủ chốt biến động mạnh trong tuần qua.

Tại các phiên 23 và 24/10, lãi suất VND liên ngân hàng đã tăng mạnh tại các kỳ hạn dưới 1 tháng. Trong đó, đỉnh điểm là phiên 24/10, lãi suất VND liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm là 2,84%/năm, 1 tuần 3,08%; 2 tuần 2,12%; 1 tháng 3,2%.

Đến ngày 26/10, lãi suất VND liên ngân hàng có dấu hiệu hạ nhiệt ở các kỳ hạn qua đêm 1,89%/năm, 1 tuần 1,92%/năm.

Chốt ngày 27/10, lãi suất VND liên ngân hàng giảm ở kỳ hạn ngắn trong khi tăng ở các kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng so với phiên 20/10. Cụ thể: qua đêm là 1,36% (-0,19%); 1 tuần là 1,68% (-0,02%); 2 tuần là 1,94% (+0,11%); 1 tháng là 2,60% (+0,57%).

Trong khi đó, lãi suất USD liên ngân hàng biến động theo xu hướng tăng ở tất cả các kỳ hạn. Phiên cuối tuần (ngày 27/10), lãi suất USD liên ngân hàng đóng cửa ở mức: Qua đêm là 5,10% (+0,05%); 1 tuần là 5,21% (+0,05%); 2 tuần là 5,31% (+0,07%); 1 tháng là 5,4% (+0,06%).

Tuy Ngân hàng Nhà nước liên tục hút tiền về trên thị trường mở, lãi suất VND liên ngân hàng tăng mạnh so với mức đáy hồi tháng 7/2023 song chỉ số DXY đo sức mạn của đồng USD duy trì trên mức 105 điểm vẫn tạo áp lực lên tỷ giá.

Trong tuần từ ngày 23 - 27/10, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng – giảm đan xen qua các phiên. Chốt phiên ngày 27/10, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 24.107 VND/USD, giảm nhẹ 3 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục niêm yết tỷ giá mua giao ngay ở mức 23.400 VND/USD. Tỷ giá bán giao ngay phiên cuối tuần được niêm yết ở mức 25.262 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với trần tỷ giá.

Tỷ giá liên ngân hàng cũng tăng giảm luân phiên trong tuần qua. Kết thúc phiên ngày 27/10, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 24.575 VND/USD, tiếp tục tăng 50 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng lớn như Vietcombank, Viettinbank tăng hơn 60 đồng từ 24.700 đồng lên 24.760 đồng.

Tỷ giá trên thị trường tự do ít biến động trong tuần qua. Chốt phiên ngày 27/10, tỷ giá tự do chiều mua vào đi ngang trong khi tăng 30 đồng ở chiều bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 24.550 VND/USD và 24.630 VND/USD.