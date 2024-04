Ngân hàng Nhà nước cung ứng USD ra thị trường, tỷ giá tự do hạ nhiệt

Báo cáo cập nhật thị trường tiền tệ của ACB cho biết ngày 22/4, Ngân hàng Nhà nước đã bán 110 triệu USD khi tỷ giá trên liên ngân hàng chủ yếu giao dịch quanh mức 25.450 trong ngày. Nguồn cung USD từ Ngân hàng Nhà nước sẽ là yếu tố then chốt trong giai đoạn hiện tại giúp giữ ổn định tỷ giá khi nhu cầu từ thị trường vẫn còn khá lớn. Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước liên tục điều chỉnh tăng tỷ giá trung tâm để nâng dần mức trần tỷ giá trong những phiên giao dịch gần đây.

Ngày 23/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm tăng 15 đồng so với phiên 22/4; 1 USD bằng 24.275 VND. Với biên độ +/-5% theo quy định, tỷ giá sàn là 23.044 VND; tỷ giá trần là 25.488 VND.

Ghi nhận lúc 12h ngày 23/4, hầu hết các ngân hàng thương mại tăng nhẹ 3 đồng ở chiều bán ra, neo tỷ giá ở mức trần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Chỉ có ngân hàng SHB tăng mạnh giá bán USD thêm 1.003 VND so với phiên hôm qua.

Trên thị trường tự do, tỷ giá giảm 40 đồng ở cả 2 chiều so với phiên hôm qua, giao dịch mua – bán tại 25.730 VND và 25.830 VND mỗi USD. Trước đó, ngày 22/4, tỷ giá trên thị trường tự do tăng 90 đồng ở chiều mua vào và 110 đồng ở chiều bán ra, giao dịch tại 25.770 VND/USD và 25.870 VND/USD.

Tỷ giá ngân hàng thương mại ngày 23/4/2024.

Trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng, ngày 22/4, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND giảm 0,01 – 0,03 điểm % (đpt) ở các kỳ hạn qua đêm và 2 tuần trong khi tăng 0,01 đpt ở kỳ hạn 1 tuần, đi ngang ở kỳ hạn 1 tháng so với phiên cuối tuần trước. Cụ thể: qua đêm 3,95%; 1 tuần 4,15%; 2 tuần 4,33% và 1 tháng 4,58%. Lãi suất chào bình quân liên ngân hàng USD giảm 0,01 – 0,02 đpt ở tất cả các kỳ hạn; giao dịch tại: qua đêm 5,24%; 1 tuần 5,31%; 2 tuần 5,39%, 1 tháng 5,4%.

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) ở mức 106,12 điểm, giảm 0,02% so với giao dịch ngày 22/4 (giờ Việt Nam).

Căng thẳng tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là giữa Israel và Iran tạm thời hạ nhiệt khi cả hai bên đều có động thái giảm leo thang căng thẳng trong khu vực làm giảm nhu cầu nắm giữ các tài sản an toàn như USD, vàng. Thị trường dự báo nhiều khả năng DXY tiếp tục duy trì ổn định quanh mức 106 điểm trước khi các báo cáo kinh tế quan trọng như GDP và PCE của Mỹ công bố trong 2 ngày giao dịch cuối tuần này.