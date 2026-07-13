Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 31.379 tỷ, thanh khoản cải thiện nhanh

Trong tuần từ 06 - 10/07, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng giảm mạnh trên hầu hết các kỳ hạn sau khi tăng lên mức cao vào đầu tuần, phản ánh thanh khoản hệ thống được cải thiện rõ rệt…

Lãi suất liên ngân hàng giảm sâu, tỷ giá USD/VND duy trì ổn định trong tuần từ 6 đến 10/7/2026.

Tuần trước (6–10/07), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút ròng 31.379,6 tỷ đồng thông qua nghiệp vụ thị trường mở. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 22.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố với các kỳ hạn 7 ngày, 35 ngày và 63 ngày, duy trì lãi suất ở mức 4,5%/năm. Khối lượng trúng thầu đạt 16.181,55 tỷ đồng, trong khi có 47.561,15 tỷ đồng đáo hạn. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục không phát hành tín phiếu, đưa dư nợ lưu hành trên kênh cầm cố giảm xuống còn 207.819,78 tỷ đồng.

Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng cải thiện nhanh, thể hiện qua sự sụt giảm mạnh của lãi suất VND ở các kỳ hạn ngắn. Lãi suất qua đêm (ON) giảm liên tục từ 6,01% đầu tuần xuống 4,3%/năm vào ngày 10/07, tương ứng giảm 1,71 điểm phần trăm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần cũng giảm từ 6,31% xuống 5%/năm. Trong khi đó, các kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng tăng nhẹ trong nửa đầu tuần, đạt đỉnh 6,71% và 7,56% vào ngày 8/7 trước khi giảm về 5,85% và 7,15% vào cuối tuần.

Nguồn: VnEconomy cập nhật từ các bản tin thị trường.

Ở chiều ngược lại, lãi suất USD liên ngân hàng chỉ biến động nhẹ và chốt phiên 10/07 ở mức 3,65% (ON), 3,71% (1 tuần), 3,75% (2 tuần) và 3,81% (1 tháng). Do lãi suất VND giảm nhanh hơn, chênh lệch lãi suất VND–USD thu hẹp xuống còn 0,65 điểm % ở kỳ hạn qua đêm, 1,29 điểm % ở kỳ hạn 1 tuần, 2,10 điểm % ở kỳ hạn 2 tuần và 3,34 điểm % ở kỳ hạn 1 tháng. Mặc dù khoảng chênh lệch này thu hẹp đáng kể, lãi suất VND vẫn duy trì cao hơn lãi suất USD trên tất cả các kỳ hạn.

Đáng chú ý, việc thu hẹp chênh lệch lãi suất chưa tạo áp lực lên tỷ giá. Tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng chốt tuần ở 26.292 VND/USD, giảm 6 đồng so với cuối tuần trước. Trên thị trường tự do, tỷ giá sau khi tăng trong những phiên đầu tuần cũng quay đầu giảm, kết thúc tuần ở 26.397/26.497 VND/USD (mua vào/bán ra), lần lượt giảm 45 đồng và 65 đồng.

Diễn biến này cho thấy cung – cầu ngoại tệ vẫn cân bằng và việc Ngân hàng Nhà nước hút bớt thanh khoản diễn ra trong điều kiện thị trường tiền tệ và ngoại hối tiếp tục ổn định.