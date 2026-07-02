Thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn ổn định nhưng áp lực cân đối nguồn vốn ngày càng lớn

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước), khẳng định thanh khoản của hệ thống ngân hàng vẫn được bảo đảm ổn định. Các tổ chức tín dụng đều đáp ứng đầy đủ nghĩa vụ chi trả tiền gửi, tiền lãi cũng như nhu cầu rút tiền của khách hàng. Tuy nhiên, do tăng trưởng tín dụng liên tục vượt tăng trưởng huy động vốn kể từ năm 2021 nên áp lực cân đối nguồn vốn của các tổ chức tín dụng ngày càng gia tăng…

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà chủ trì họp báo ngày 2/7/2026.

Trao đổi tại họp báo về hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2026, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước), cho biết khó khăn lớn nhất của ngành ngân hàng trong khoảng 5 năm trở lại đây là tốc độ tăng trưởng huy động vốn luôn thấp hơn tăng trưởng tín dụng.

"Bình quân giai đoạn 2021 - 2025, tăng trưởng tín dụng luôn cao hơn tăng trưởng huy động vốn khoảng 3,8 điểm phần trăm. Xu hướng này làm gia tăng áp lực đối với các chỉ tiêu an toàn của hệ thống ngân hàng, đặc biệt là tỷ lệ LDR (Loan-to-Deposit Ratio - tỷ lệ cho vay trên huy động), một trong những chỉ số rất quan trọng trong quản trị cân đối nguồn vốn của các tổ chức tín dụng", ông Quang cho biết.

Theo ông Quang, đối với tiền đồng, tỷ lệ LDR hiện dao động khoảng 112-117%, tức ở mức khá cao. "Có thể hiểu đơn giản là cứ 100 đồng tiền gửi thì hệ thống đang cho vay khoảng 112-117 đồng, đồng nghĩa với việc khoảng 12-17 đồng dư nợ được tài trợ từ các nguồn vốn khác ngoài tiền gửi của khách hàng", ông giải thích.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh đây là áp lực về cân đối nguồn vốn, không phải áp lực về thanh khoản. Thanh khoản của toàn hệ thống vẫn được bảo đảm ổn định, các tổ chức tín dụng đều đáp ứng đầy đủ nghĩa vụ chi trả tiền gửi, tiền lãi cũng như nhu cầu rút tiền của khách hàng.

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ trao đổi với báo chí.

Tuy nhiên, theo ông Quang, chính những khó khăn kéo dài trong cân đối nguồn vốn đã tạo áp lực lên mặt bằng lãi suất, đặc biệt từ cuối tháng 11/2025 đến nay.

Cập nhật đến ngày 15/6/2026, tăng trưởng tín dụng đạt 6,38%, trong khi tăng trưởng huy động vốn chỉ đạt 4,3%, tương ứng chênh lệch khoảng 2 điểm phần trăm.

Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước. "Đến ngày 26/6/2026, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt 19,97 triệu tỷ đồng, tăng 7,41% so với cuối năm 2025 và tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, sau gần 6 tháng đầu năm, hệ thống ngân hàng đã cung ứng thêm khoảng 1,35 triệu tỷ đồng tín dụng cho nền kinh tế. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung vốn vào lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro".

Trong bối cảnh đó, Chính phủ cùng các bộ, ngành, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước, đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ hệ thống ngân hàng.

Theo ông Quang, ngay khi nhận thấy dấu hiệu lãi suất huy động tăng nhanh, ngày 9/4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã triệu tập cuộc họp với 46 ngân hàng thương mại để kịp thời chấn chỉnh. Tiếp đó, ngày 21/5, Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản yêu cầu các Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực tiếp tục làm việc với các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn nhằm triển khai chỉ đạo về ổn định lãi suất.

Để hỗ trợ cân đối nguồn vốn của hệ thống ngân hàng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 168, cho phép Bộ Tài chính nâng tỷ lệ tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại nhà nước lên trên mức 50%. Trước đó, theo quy định hiện hành, Kho bạc Nhà nước chỉ được gửi tối đa 50% tiền gửi tại các ngân hàng thương mại nhà nước, phần còn lại gửi tại Ngân hàng Nhà nước.

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, việc điều chỉnh này góp phần cải thiện các chỉ tiêu an toàn của các ngân hàng thương mại, đặc biệt là tỷ lệ LDR.

Song song với đó, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 25, cho phép tính 20% số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước vào tỷ lệ LDR. Ông Quang cho biết trong thời gian tới, nếu cần thiết, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh các quy định nhằm hỗ trợ tốt hơn các tỷ lệ an toàn của hệ thống ngân hàng thương mại.