Ngành hàng hải tăng trưởng mạnh mẽ hướng tới mục tiêu mới

Chiều 25/12, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trần Hồng Minh chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai kế hoạch năm 2025 của Cục Hàng hải Việt Nam.

NHỮNG ĐIỂM SÁNG CỦA NGÀNH HÀNG HẢI TRONG NĂM 2024

Theo báo cáo của Cục Hàng hải Việt Nam, trong năm 2024, khối lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam ước đạt 864,4 triệu tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng hàng tính theo Teu tăng 21%, ước đạt 29,9 triệu Teus.

Số lượt tàu biển thông qua cảng biển năm 2024 ước đạt 102,67 nghìn lượt, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023. Số lượt phương tiện thủy nội địa thông qua cảng biển năm ước đạt 380,1 nghìn lượt, tăng 8%.

Song song đó, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam do đội tàu biển Việt Nam vận chuyển năm 2024 ước đạt 140,9 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng hàng container đạt 3,04 triệu Teus, tăng 11%. Ngoài ra, đội tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam đã đảm nhận được gần 100% lượng hàng vận tải nội địa bằng đường biển (trừ một số tàu chuyên dụng như LPG, xi măng rời).

Về thị phần vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu, thị phần đội tàu biển Việt Nam đảm nhận từ năm 2019 đến 2024 dao động từ 5- 8,25%, trung bình đạt 6,4%/năm. Các hãng tàu nước ngoài đảm nhận hơn 90% thị phần hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tính đến tháng 12/2024, tổng số tàu biển, phương tiện đăng ký trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam là 1.490. Trong đó đội tàu biển là 1.430 tàu (còn lại là phương tiện khác), với tổng DWT khoảng 11,367 triệu tấn, tổng GT khoảng 6,8 triệu (trong đó tàu vận tải là 956 tàu với tổng DWT khoảng 10,5 triệu tấn, tổng GT khoảng 6,2 triệu).

Bên cạnh đó, tuổi bình quân của đội tàu vận tải là 17,4. Trong đó, đội tàu chở hàng rời, tổng hợp là 660 tàu với tuổi trung bình 17,6; tàu chở container 43 tàu, tuổi trung bình 18,5; tàu chở dầu, hóa chất 164 tàu, tuổi trung bình 18,8; tàu chở khí hóa lỏng 21 tàu, tuổi trung bình 24,2; tàu chở khách 66 tàu, tuổi trung bình 9,5.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2025 của Cục Hàng Hải Việt Nam. Ảnh: Tạ Hải/Báo Giao thông

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Đỗ Mười, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cho biết thời gian qua, Cục Hàng hải luôn kịp thời giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của doanh nghiệp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Cục và báo cáo cấp thẩm quyền nếu vượt thẩm quyền. Đồng thời, khẳng định trong thời gian tới sẽ triển khai hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ được giao.

Nhận định 2025 là một năm đầy khó khăn, ông Nguyễn Đình Việt, Phó cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, đề nghị trong thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải xem xét bố trí đủ nguồn vốn để thực hiện các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2026-2030, cân đối và bố trí nguồn vốn chuẩn bị đầu tư làm cơ sở tổ chức triển khai các dự án, đặc biệt các dự án bảo đảm an toàn, an ninh quốc gia, chủ quyền biển đảo, các dự án giải quyết điểm nghẽn về kết cấu hạ tầng hàng hải.

Cùng đó, Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông vận tải có ý kiến với các địa phương sớm công bố khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờ và nhận chìm chất nạo vét ở biển theo Nghị định số 57/2024 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.

PHÁT TRIỂN CẢNG XANH, CẢNG THÔNG MINH

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trần Hồng Minh biểu dương những thành tích của ngành hàng hải đã đạt được trong năm qua. Theo Bộ trưởng, chất lượng dịch vụ hàng hải ngày càng được nâng cao, công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án quy hoạch đã được thực hiện hiệu quả. Ngành hàng hải có nhiều điểm sáng trong việc chuyển đổi số.

Trong bối cảnh chịu nhiều tác động của nền kinh tế toàn cầu, hàng hóa vận chuyển bằng đội tàu vận tải biển vẫn có mức tăng trưởng 3%. Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an toàn an ninh hàng hải, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được thực hiện hiệu quả.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Tạ Hải/Báo Giao thông

Đặc biệt, Việt Nam tiếp tục duy trì đội tàu trong danh sách trắng, góp phần nâng cao vị thế của ngành hàng hải trên trường quốc tế. Đồng thời, trên khía cạnh tài chính, hoạt động thu ngân sách và nộp ngân sách Nhà nước đều tăng, trong khi công tác giải ngân tới nay đã đạt khoảng 2.800 tỷ đồng, đạt 96%.

Về định hướng trong thời gian tới, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện các thể chế, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để bổ sung, hoàn thiện trong năm 2025, đảm bảo hệ thống quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tư lệnh ngành giao thông đánh giá việc khơi thông luồng lạch và đầu tư hạ tầng công cộng rất quan trọng, do đó đề nghị các bộ, ngành liên quan quan tâm, xem xét, có những định hướng để phát triển đầu tư công nhiều hơn trong lĩnh vực hàng hải.

Bên cạnh đó, Cục Hàng hải Việt Nam cũng cần tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn, an ninh đặc biệt trong các dịp lễ, tết Nguyên đán, cũng như cố gắng làm tốt công tác cứu hộ cứu nạn trên biển. Trong đó, các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn nếu xuống cấp cần được đầu tư, nâng cấp sửa chữa để đảm bảo an toàn và phục vụ tốt nhiệm vụ được giao, cần thiết thì phải mua mới.

Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục chuyển đổi số tích cực và mạnh mẽ hơn, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong quản lý hoạt động hàng hải. Với các doanh nghiệp cảng, cần cập nhật công nghệ thông tin trong quá trình bốc xếp hàng hoá, giảm thời gian tàu chờ đợi tại cảng.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh lĩnh vực hàng hải cần thúc đẩy kết nối, học hỏi các quốc gia có kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển cảng xanh, cảng thông minh… đáp ứng các cam kết của Việt Nam trong việc bảo vệ môi trường.

Song song đó, các đơn vị tiếp tục rà soát và trình cấp thẩm quyền phê chuẩn, ký kết các hiệp định vận tải song phương, đa phương, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ngoài ra, Bộ trưởng lưu ý trong công tác thanh tra, điều tra, giám sát, phòng chống tham nhũng tiêu cực cần thực hiện chuẩn chỉ, không để xảy ra tiêu cực.