Ngành thủy sản tăng trưởng trên 4,8%: Động lực đến từ nuôi trồng công nghệ cao

Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với giá trị tăng thêm của GDP đạt 4,88%, đóng góp 1,56% vào GDP cả nước. Nuôi trồng thủy sản tiếp tục là động lực chính nhờ ứng dụng công nghệ cao, thị trường tiêu thụ ổn định và xuất khẩu khởi sắc, trong khi khai thác thủy sản vẫn duy trì tăng trưởng trong bối cảnh hướng đến phát triển bền vững...

Nuôi biển phát triển mạnh.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), sản xuất thủy sản trong 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt ở lĩnh vực nuôi trồng. Trong quý 2/2026, sản lượng thủy sản ước đạt gần 2,74 triệu tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng cá đạt 1,86 triệu tấn, tăng 2,4%; tôm đạt 530,5 nghìn tấn, tăng 7,6%; các loại thủy sản khác đạt 350 nghìn tấn, tăng 6,4%.

NUÔI TRỒNG LÀ ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG CỦA NGÀNH THỦY SẢN

Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành. Sản lượng nuôi trồng trong quý 2/2026 ước đạt 1,68 triệu tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, sản lượng nuôi trồng đạt gần 3 triệu tấn, tăng 5,7%. Trong đó, sản lượng cá nuôi đạt 1,98 triệu tấn, tăng 4,4%; tôm đạt 702,5 nghìn tấn, tăng 8,1%; các loại thủy sản khác đạt 306,6 nghìn tấn, tăng 9,1%.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 4,95 triệu tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, sản lượng cá đạt gần 3,5 triệu tấn, tăng 2,7%; tôm đạt 774,1 nghìn tấn, tăng 7,4%; các loại thủy sản khác đạt 682,2 nghìn tấn, tăng 4,7%.

Đáng chú ý, nuôi biển tiếp tục phát triển mạnh với sản lượng tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm thủy sản khác tăng 12,1%, trong đó sản lượng hàu tăng tới 52,7%.

Sản lượng cá tra tiếp tục duy trì đà tăng nhờ giá thương phẩm ổn định cùng nhu cầu tiêu thụ khả quan tại thị trường Trung Quốc và các nước thành viên CPTPP. Trong tháng 6, sản lượng cá tra ước đạt 177,3 nghìn tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng đạt khoảng 935,4 nghìn tấn, tăng 5%.

Đối với tôm thẻ chân trắng, việc mở rộng các mô hình nuôi thâm canh ứng dụng công nghệ cao cùng nhu cầu phục hồi tại nhiều thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, đã thúc đẩy sản lượng tăng mạnh. Tháng 6/2026, sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 178,8 nghìn tấn, tăng 10%; lũy kế 6 tháng đạt 494,3 nghìn tấn, tăng 9,5%.

Trong khi đó, sản lượng tôm sú cũng duy trì tăng trưởng ổn định, đạt 167,6 nghìn tấn trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ.

Một điểm sáng khác là cá rô phi ngày càng khẳng định vị thế trong cơ cấu sản phẩm thủy sản xuất khẩu, giúp sản lượng cá rô phi trong 6 tháng đầu năm 2026 tăng 10,4%.

Bên cạnh nuôi trồng, hoạt động khai thác thủy sản vẫn duy trì tăng trưởng, dù tốc độ thấp hơn. Quý 2/2026, sản lượng khai thác ước đạt 1,06 triệu tấn, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng khai thác đạt 1,96 triệu tấn, tăng 0,6%, trong đó sản lượng khai thác biển đạt khoảng 1,87 triệu tấn, cũng tăng 0,6%.

Theo đánh giá của Cục Thống kê, kết quả này phản ánh xu hướng phát triển theo hướng bền vững của ngành thủy sản, vừa duy trì sản lượng khai thác hợp lý, vừa tập trung nâng cao giá trị gia tăng thông qua mở rộng nuôi trồng, ứng dụng khoa học công nghệ và đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Với đà tăng trưởng hiện nay, ngành thủy sản được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những động lực quan trọng đóng góp vào tăng trưởng của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản trong năm 2026.

HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN XANH VÀ BỀN VỮNG

Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa tổng kết việc triển khai Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong giai đoạn 2021-2025. Kết quả cho thấy ngành thủy sản đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, đồng thời chuyển dịch mạnh theo định hướng "giảm khai thác, tăng nuôi trồng", tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

Theo đánh giá, tổng sản lượng thủy sản giai đoạn 2021-2025 duy trì tăng trưởng bình quân khoảng 2,6%/năm và đã vượt mục tiêu 9,8 triệu tấn đặt ra trong Chiến lược đến năm 2030.

Cơ cấu sản xuất tiếp tục chuyển dịch theo hướng bền vững khi sản lượng khai thác giảm bình quân 0,9%/năm, duy trì ở mức 3,8-3,9 triệu tấn nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản, trong khi nuôi trồng tăng trưởng bình quân 5,2%/năm, từ 4,89 triệu tấn năm 2021 lên 6,11 triệu tấn năm 2025.

Năm 2025, nuôi trồng chiếm 61,1% tổng sản lượng thủy sản cả nước, khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng của ngành. Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục là trung tâm nuôi trồng lớn nhất, chiếm hơn 71% sản lượng và trên 72% diện tích nuôi trồng của cả nước.

Nhiều đối tượng nuôi chủ lực ghi nhận tăng trưởng ấn tượng. Sản lượng tôm nước lợ năm 2025 đạt trên 1,4 triệu tấn, tăng hơn 51% so với năm 2020, chủ yếu nhờ ứng dụng khoa học công nghệ giúp nâng cao năng suất. Trong đó, tôm thẻ chân trắng tăng bình quân 9,6%/năm và chiếm gần 72% tổng sản lượng tôm nước lợ. Cá tra cũng duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 7,1%/năm, sản lượng năm 2025 đạt gần 2 triệu tấn. Nuôi biển tiếp tục mở rộng với khoảng 9,8 triệu m³ lồng nuôi và 59 nghìn ha nuôi nhuyễn thể, đưa tổng sản lượng đạt hơn 859 nghìn tấn, tăng trên 43% so với năm 2020.

Một điểm sáng khác là xuất khẩu thủy sản, đạt 10,04 tỷ USD năm 2024 và gần 11,3 tỷ USD năm 2025. Sự tăng trưởng này phản ánh hiệu quả của chiến lược đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước biến động thị trường. Giá trị sản xuất thủy sản cũng duy trì tốc độ tăng từ 3-4,3%/năm trong giai đoạn 2020-2025, vượt mục tiêu Chiến lược và đóng góp tích cực vào tăng trưởng của toàn ngành nông nghiệp.

Bên cạnh kết quả sản xuất, ngành thủy sản đã có bước chuyển mạnh về tư duy phát triển. Đối với nuôi trồng, nhiều chương trình quốc gia được triển khai nhằm phát triển theo hướng công nghệ cao, thích ứng biến đổi khí hậu, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng nuôi, áp dụng VietGAP và chuyển đổi số.

Giai đoạn 2026-2030, ngành thủy sản xác định tiếp tục tăng tốc chuyển đổi, hướng tới xây dựng ngành thủy sản "xanh - sạch - có trách nhiệm", phát triển bền vững, giá trị gia tăng cao và hội nhập sâu rộng, phấn đấu đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành một trong ba quốc gia sản xuất và xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới.