Ngày 27/11: Thêm 13.063 ca Covid-19, hơn nửa là ca cộng đồng

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. HCM (1.773), Cần Thơ (954), Bình Dương (716), Bà Rịa - Vũng Tàu (697), Tây Ninh (672), Đồng Tháp (604), Bạc Liêu (574), Đồng Nai (567), Bình Thuận (562), Vĩnh Long (539), Sóc Trăng (449), Kiên Giang (427), Cà Mau (422), Trà Vinh (328), An Giang (324).

Hà Nội (310), Hậu Giang (287), Bến Tre (265), Khánh Hòa (239), Bình Định (197), Hà Giang (165), Lâm Đồng (159), Bình Phước (139), Bắc Ninh (137), Nghệ An (124), Tiền Giang (121), Long An (109), Gia Lai (109), Thừa Thiên Huế (106), Vĩnh Phúc (104), Đắk Nông (85), Đà Nẵng (66), Hòa Bình (60), Quảng Nam (59), Quảng Ngãi (56), Thanh Hóa (55), Thái Nguyên (54).

Ninh Thuận (46), Hải Dương (39), Phú Yên (36), Phú Thọ (33), Thái Bình (32), Tuyên Quang, Nam Định mỗi nơi 29 ca, Lạng Sơn (28), Quảng Bình (27), Quảng Trị (24), Hưng Yên, Hải Phòng mỗi nơi 22 ca, Quảng Ninh (15), Cao Bằng (10), Điện Biên, Bắc Giang mỗi nơi 9 ca, Hà Tĩnh (8 ), Sơn La, Bắc Kạn mỗi nơi 4 ca, Yên Bái (3), Kon Tum, Hà Nam mỗi nơi 2 ca, Lào Cai (1).

Ngày 27/11, Sở Y tế Tây Ninh đăng ký bổ sung thông tin trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 cho 3.004 ca nhiễm tại Tây Ninh đã được lấy mẫu từ những ngày trước đó sau khi rà soát đầy đủ thông tin.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bến Tre (-236), Bình Phước (-132), An Giang (-63). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Gia Lai (+88), Bình Thuận (+66), Bình Định (+65). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 11.667 ca/ngày.

Như vậy, từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.197.404 ca nhiễm, riêng đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.192.200 ca, trong đó có 954.107 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Về tình hình điều trị, trong ngày 27/11 có 1.668 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 956.924 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.383 ca.

Cùng ngày ghi nhận 148 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 24.692 ca, chiếm tỷ lệ 2,1% so với tổng số ca nhiễm, cao hơn trung bình của thế giới là 0,1%.

Về xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 162.318 xét nghiệm cho 263.253 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 25.680.080 mẫu cho 67.526.948 lượt người.

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 26/11 có 1.359.412 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm, nâng tổng số liều vaccine đã được tiêm là 117.691.092 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 69.309.495 liều, tiêm mũi 2 là 48.381.597 liều.

Trong ngày, Việt Nam tiếp nhận hơn 2 triệu liều vaccine phòng Covid-19 của Pfizer do Mỹ tài trợ. Đến nay, Mỹ đã trao tặng hơn 18 triệu liều vaccine thông qua cơ chế COVAX nhằm hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19.

Tại TP. HCM, Sở Y tế thành phố có văn bản cập nhật hướng dẫn tổ chức xét nghiệm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ quan, công sở trên địa bàn. Ngoài ra, Sở Y tế cũng có văn bản gửi UBND, CDC và trung tâm y tế quận, huyện, TP.Thủ Đức về việc tăng cường tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người về từ địa phương khác.

Tại TP. Hà Nội, UBND thành phố ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Trong đó yêu cầu Sở Y tế xây dựng kế hoạch xét nghiệm tầm soát cho học sinh, giáo viên; xét nghiệm thường quy, sàng lọc theo chỉ định chuyên môn, định kỳ tại các khu vực nguy cơ mắc Covid-19 cao.