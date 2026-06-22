Nghệ An kiểm tra tiến độ các dự án tỷ USD

Kiểm tra hàng loạt dự án trọng điểm trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục pháp lý và bảo đảm tiến độ đối với những dự án có vai trò động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh...

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Khắc Thận đã kiểm tra tiến độ thi công dự án Cảng nước sâu Cửa Lò tại xã Hải Lộc. Ảnh: Phạm Bằng

Kiểm tra tiến độ dự án Cảng nước sâu Cửa Lò tại xã Hải Lộc mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận ghi nhận những nỗ lực của chủ đầu tư trong việc triển khai các hạng mục ngay sau khi dự án được khởi công.

Đến nay, chủ đầu tư đã huy động máy móc, thiết bị thực hiện rà phá bom mìn, khoan cọc nhồi, xây dựng trạm trộn bê tông, đường công vụ, đóng điện đường dây 35kV, bóc hữu cơ và san lấp khu hậu phương. Công tác khảo sát địa hình, địa chất, thủy hải văn cùng các mô hình tính toán bồi lắng, sa bồi cũng đã hoàn thành.

Về giải phóng mặt bằng, địa phương cơ bản hoàn thành gần 18/32 ha diện tích cần thu hồi. Trong đó, giai đoạn 1 đã hoàn tất lập phương án cho 163 hộ dân và chi trả cho 161 hộ; giai đoạn 2 đã lập phương án cho 136/137 hồ sơ, chi trả cho 133 hộ. Hiện còn một số trường hợp chưa thống nhất về diện tích hoặc liên quan đến phân chia thừa kế.

Tại buổi kiểm tra, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan kiến nghị tháo gỡ một số khó khăn về nguồn vật liệu, thủ tục môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi và công tác giải phóng mặt bằng.

Trước những vướng mắc này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tham mưu chấp thuận khu vực tiếp nhận chất nạo vét trên bờ, vị trí nhận chìm ngoài biển; đẩy nhanh thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường để tạo cơ sở phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và giao khu vực biển cho dự án.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam được giao khẩn trương hướng dẫn, thẩm định điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu hậu phương cảng từ 18,76 ha lên 32 ha; đồng thời làm đầu mối đôn đốc các cơ quan liên quan thực hiện đúng tiến độ.

Đối với địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu xã Hải Lộc tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng, sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư để bảo đảm tiến độ dự án.

Tại dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập ở phường Tân Mai, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, quy hoạch và giải phóng mặt bằng.

Hiện nay, các nội dung về hợp đồng dự án, thành lập doanh nghiệp dự án, quy hoạch chi tiết và báo cáo nghiên cứu khả thi đang được triển khai. Công tác xây dựng khu tái định cư, khu nghĩa trang và giải phóng mặt bằng cũng đang được địa phương phối hợp cùng liên danh nhà đầu tư thực hiện.

Tuyến đường giao thông kết nối dự án đang được hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh trước ngày 26/6/2026. Trong khi đó, hướng tuyến đường dây 500 kV đấu nối phục vụ dự án đã được thống nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu các sở, ngành sớm phân định rõ trách nhiệm trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch tại Khu kinh tế Đông Nam, tạo cơ sở triển khai đồng bộ các thủ tục đầu tư. Liên danh nhà đầu tư được yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc thành lập doanh nghiệp dự án, ký kết hợp đồng dự án, hoàn thiện các hồ sơ quy hoạch, môi trường và nghiên cứu khả thi theo cam kết.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tổ chức thi công hoàn thành đường N3; phối hợp đẩy nhanh kênh thoát nước quanh khu công nghiệp. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp đó, đoàn công tác kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I và Hoàng Mai II.

Đối với Khu công nghiệp Hoàng Mai I, đến nay đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 250 ha, còn hơn 14 ha chưa hoàn thành. Hệ thống kênh thoát nước quanh khu công nghiệp đạt khoảng 62% khối lượng thi công. Tuyến đường N3 kết nối Quốc lộ 1A với khu công nghiệp đã hoàn thành 855 m nhưng vẫn còn một số đoạn chưa thể thi công do vướng mặt bằng.

Tại Khu công nghiệp Hoàng Mai II, tỷ lệ diện tích được phê duyệt phương án bồi thường đạt gần 60%, tỷ lệ giải phóng mặt bằng đạt hơn 58% và đã cho thuê gần 30 ha đất công nghiệp.

Đáng chú ý, trong tổng số hơn 139 ha cần giải phóng mặt bằng vẫn còn hơn 57 ha gặp vướng mắc do tranh chấp đất đai, chưa xác định được chủ sử dụng hoặc người dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Trước thực tế này, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận yêu cầu phường Hoàng Mai hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ 139,23 ha của Khu công nghiệp Hoàng Mai II trước ngày 30/9/2026; đồng thời hoàn thiện hồ sơ xác định giá đất cụ thể, giải quyết các chính sách tái định cư và tiếp tục vận động các hộ dân còn lại bàn giao mặt bằng.

Đối với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh thi công tuyến đường N3 và hệ thống kênh thoát nước để hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp.

Bên cạnh yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục và mặt bằng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng đề nghị các nhà đầu tư chủ động nguồn vật liệu, huy động thiết bị, nhân lực để tổ chức thi công đồng bộ, bảo đảm tiến độ các dự án đã cam kết.

Riêng đối với Khu công nghiệp Hoàng Mai, chủ đầu tư được giao mục tiêu tăng cường xúc tiến đầu tư, phấn đấu thu hút khoảng 500 triệu USD vốn đầu tư trong năm 2026, góp phần tạo thêm dư địa tăng trưởng và nâng cao sức cạnh tranh của Nghệ An trong thu hút các dự án quy mô lớn.