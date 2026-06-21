TP. Hồ Chí Minh thông qua chủ trương miễn phí 100% vé xe buýt

Tại kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI đã thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố.
Theo tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố, từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2026, hành khách sử dụng các tuyến xe buýt nội tỉnh sẽ được hỗ trợ 100% giá vé. Chính sách được triển khai theo hai giai đoạn.
Trong giai đoạn đầu từ tháng 7 đến hết tháng 9/2026, người dân được miễn phí vé xe buýt và không bắt buộc thực hiện định danh. Thành phố kỳ vọng việc miễn phí hoàn toàn trong giai đoạn đầu sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người dân trải nghiệm dịch vụ, qua đó khuyến khích sử dụng giao thông công cộng.
Từ tháng 10 đến hết tháng 12/2026, hành khách vẫn được hỗ trợ 100% giá vé nhưng phải thực hiện định danh thông qua thẻ ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng MultiGo, VNeID hoặc các phương thức thanh toán điện tử khác. Dữ liệu từ hệ thống vé điện tử sẽ là căn cứ để cơ quan quản lý thanh toán kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị vận tải theo số lượt hành khách thực tế.
Theo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong tổng số 180 tuyến xe buýt đang hoạt động trên địa bàn, có 158 tuyến nội tỉnh thuộc diện áp dụng chính sách. Các tuyến không thuộc phạm vi hỗ trợ gồm 22 tuyến liên tỉnh, 18 tuyến xe buýt đặc thù kết nối sân bay và 5 tuyến xe buýt sử dụng xe thoáng nóc.
Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách khoảng 665 tỷ đồng, được bố trí từ ngân sách thành phố. Trong đó, khoảng 454 tỷ đồng dành cho 109 tuyến xe buýt đang được trợ giá và khoảng 211 tỷ đồng dành cho 26 tuyến xe buýt hoạt động theo cơ chế không trợ giá.
Ủy ban nhân dân Thành phố cho biết việc miễn phí vé xe buýt nhằm giảm chi phí đi lại cho người dân trong bối cảnh giá nhiên liệu còn nhiều biến động, đồng thời khuyến khích chuyển dịch từ phương tiện cá nhân sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
Theo đánh giá của thành phố, chính sách này cũng được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc giao thông, tai nạn và ô nhiễm môi trường; thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành và tối ưu hóa mạng lưới xe buýt trong thời gian tới.
Ủy ban nhân dân Thành phố cho rằng mặc dù hệ thống xe buýt đã được đầu tư và từng bước chuyển đổi sang phương tiện thân thiện môi trường, tỷ lệ đảm nhận nhu cầu đi lại của loại hình vận tải này vẫn ở mức thấp. Việc hỗ trợ 100% giá vé được kỳ vọng sẽ tạo động lực thu hút thêm hành khách, nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống vận tải hành khách công cộng và từng bước thay đổi thói quen đi lại của người dân.
Hiện mạng lưới xe buýt Thành phố Hồ Chí Minh gồm 180 tuyến với 2.432 phương tiện đang hoạt động. Trong đó, 1.367 xe sử dụng điện hoặc khí CNG, chiếm khoảng 56,2% tổng số phương tiện. Thành phố đặt mục tiêu hoàn tất chuyển đổi toàn bộ xe buýt sang sử dụng điện hoặc năng lượng xanh trước năm 2030.
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