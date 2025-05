Nghệ An mở cao điểm xử lý ô nhiễm môi trường, một doanh nghiệp lĩnh phạt nửa tỷ đồng

Theo đó, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An vừa ký quyết định xử phạt hành chính Công ty Cổ phần Hữu nghị Nghệ An (có trụ sở tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh, Nghệ An) do vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM

Trước đó, trong quá trình kiểm tra hoạt động bảo vệ môi trường tại công ty này, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng.

Doanh nghiệp này đã không có Giấy phép môi trường được cấp lại theo quy định. Trong khi đó, Giấy phép xả thải vào nguồn nước do Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) cấp đã hết hiệu lực từ ngày 21/12/2023.

Với hành vi không có giấy phép môi trường hợp lệ, Công ty Cổ phần Hữu nghị Nghệ An bị xử phạt 320 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị còn bị xử phạt thêm 180 triệu đồng vì xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 3 đến dưới 5 lần, với lưu lượng thải từ 20m3 đến dưới 40m3 mỗi ngày. Cụ thể, có một thông số vượt 1,55 lần và một thông số vượt 4,5 lần so với giới hạn cho phép.

Tổng số tiền xử phạt đối với doanh nghiệp là 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Hữu nghị Nghệ An còn phải chi trả hơn 4,2 triệu đồng cho công tác thu mẫu, phân tích mẫu môi trường và bắt buộc thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm, đặc biệt là cải tạo hệ thống xử lý nước thải tập trung, đảm bảo nước thải đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường có chiều hướng phức tạp, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 2994/UBND-NC yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm soát, xử lý các cơ sở, khu vực ô nhiễm nghiêm trọng. Theo đó, công tác bảo vệ môi trường được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, thường xuyên và lâu dài.

XÁC ĐỊNH RÕ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA ĐỊA PHƯƠNG

UBND tỉnh giao Công an tỉnh Nghệ An chủ trì triển khai đợt cao điểm tổng rà soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. Các lực lượng chức năng được yêu cầu đánh giá, phân loại và lập danh sách các cơ sở, khu vực ô nhiễm, đồng thời tổ chức kiểm tra, điều tra và xử lý nghiêm minh. Phương châm xử lý là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đảm bảo răn đe, cảnh tỉnh trong toàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu chủ động kết nối dữ liệu quan trắc với Công an tỉnh để phục vụ công tác phòng ngừa và xử lý vi phạm môi trường. Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm cũng sẽ được rà soát, thống kê và quản lý chặt chẽ.

Sở Xây dựng phối hợp giám sát khí thải từ phương tiện giao thông và các nguồn bụi, khí độc; Sở Y tế tăng cường kiểm soát chất thải y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trực thuộc cũng được giao nhiệm vụ kiểm soát nghiêm ngặt hoạt động bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất. Đồng thời, UBND tỉnh đề nghị các tổ chức đoàn thể như Liên đoàn Lao động tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ… tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động người dân và người lao động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm môi trường.

UBND các huyện, thành phố, thị xã được giao trách nhiệm chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thành lập Tổ công tác phối hợp với Công an cấp xã để thống kê, rà soát tình hình thực tế tại các cơ sở, khu vực ô nhiễm. Việc cập nhật danh sách và xử lý các điểm nóng về môi trường được xác định là nhiệm vụ thường xuyên.

Các địa phương cũng sẽ phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin về các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật môi trường để kịp thời xử lý. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý và nâng cao ý thức cộng đồng được kỳ vọng sẽ góp phần kiểm soát hiệu quả tình trạng ô nhiễm, từng bước xây dựng môi trường sống trong lành, bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An.