Tỉnh Nghệ An cần xây dựng các sản phẩm du lịch mới để cải thiện tình trạng mùa vụ

Nhân Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức Tọa đàm “Đánh giá các sản phẩm, dịch vụ du lịch tỉnh Nghệ An” nhằm tăng cường liên kết, xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch hấp dẫn giữa Hà Nội - Nghệ An. Sự kiện có sự tham gia của gần 70 đơn vị lữ hành Hà Nội.

DOANH THU DU LỊCH 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2025 TĂNG 15% SO VỚI CÙNG KỲ

Tại tọa đàm, bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, cho biết tỉnh Nghệ An có nhiều lợi thế để tăng hiệu quả liên kết phát triển du lịch giữa địa phương với các tỉnh, thành phố trong vùng, khu vực, nhất là với Hà Nội. Cách Hà Nội không xa, chỉ hơn 300km, Nghệ An từ lâu là điểm đến quen thuộc với nhiều du khách từ Thủ Đô. Du lịch Nghệ An được biết đến với nhiều bãi biển, hang động, thác nước đẹp như: Cửa Lò, Bãi Lữ, Quỳnh Phương, Diễn Thành, Cửa Hiền, Hang Bua, Thẩm Ồm, thác Bảy Tầng (huyện Quế Phong), đỉnh Puxailaileng, đảo chè Thanh Chương...

Đặc biệt, Nghệ An là vùng đất lịch sử, quê hương của Hồ Chủ Tịch. Trong hơn 2.000 di tích lịch sử danh thắng, Nghệ An có 4 di tích được công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt (Khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên, Khu lưu niệm Phan Bội Châu, Di tích cột mốc Km số 0 đường Hồ Chí Minh, Di tích Đình Hoành Sơn)… Một số dự án trong lĩnh vực du lịch được đưa vào khai thác phục vụ khách như tổ hợp vui chơi giải trí VinWonders Cửa Hội.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh cho hay hiện ngành Du lịch Nghệ An đang nỗ lực thực hiện mục tiêu từng bước đưa du lịch Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững. Thời gian qua, Sở Du lịch thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đã thường xuyên hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nói chung và lĩnh vực du lịch nói riêng. Với sự hợp tác, liên kết chặt chẽ của 2 địa phương, sự tham gia tích cực của các thành viên thuộc Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội và các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch tại Nghệ An đã góp phần định vị điểm đến du lịch Nghệ An trên thị trường trong và quốc tế.

"Năm 2024, tỉnh Nghệ An đã đón lượng khách du lịch lớn với hơn 9,4 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt 28.569 tỷ đồng. Riêng 5 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đón 4,8 triệu lượt khách; tổng thu đạt 14.265,714 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024. Bà Trần Thị Mỹ Hạnh-Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An.

Theo đánh giá của các đơn vị lữ hành, Nghệ An là thị trường du lịch nổi bật của miền Trung nhưng chủ yếu tập trung vào khách nội địa; lượng khách vẫn chủ yếu mùa hè, mùa thấp điểm còn hạn chế, cơ sở hạ tầng chất lượng dịch vụ cũng cần nâng cao…

Bà Lê Thị Hoà, Giám đốc Công ty lữ hành Hanoitourist (Tổng Công ty Du lịch Hà Nội), cho rằng một vấn đề nan giải hiện nay là nguồn nhân lực du lịch tại Nghệ An chưa ổn định. Để thu hút khách mùa thấp điểm, cần có chính sách đào tạo nhân lực chuyên nghiệp hơn. Đồng thời, Nghệ An cần có chiến lược truyền thông quảng bá chuyên nghiệp cho các sự kiện văn hoá lớn như Lễ hội Làng Sen.

"Nghệ An cần đóng gói sản phẩm du lịch cụ thể cả về hành trình và giá để các đơn vị lữ hành dễ dàng xây dựng tour, tuyến và quảng bá. Ngoài ra, tỉnh nên đẩy mạnh tổ chức các sự kiện văn hoá, giải trí với sự tham gia của các ca sĩ, KOLs quê Nghệ An để tăng hiệu quả truyền thông", bà Hòa gợi ý.

ĐA DẠNG HOÁ SẢN PHẨM THEO HƯỚNG MỚI, ĐỘC ĐÁO

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội, cho rằng ngoài việc phát triển thế mạnh du lịch biển, Nghệ An nên xây dựng các sản phẩm du lịch chuyên đề, như sản phẩm du lịch tháng 5 nhân dịp sinh nhật Bác Hồ với tour “Theo dấu chân Bác”, đưa khách tham quan các “địa chỉ đỏ”; phát triển sản phẩm du lịch mùa sen nở; du lịch đường sắt từ Hà Nội – Nghệ An... Vào mùa xuân, Nghệ An có thể phát triển sản phẩm khám phá Tây Nghệ An với hành trình leo núi Puxailaileng.

Ông Trương Quốc Hùng cũng gợi ý, tỉnh nên phát triển du lịch cộng đồng, đưa khách trải nghiệm du lịch nông thôn, miền núi; xây dựng tour liên kết vùng Nghệ An – Thanh Hóa – Hà Tĩnh trong trục sản phẩm Bắc Trung Bộ; phát triển tour đêm; ứng dụng số hóa và truyền thông điểm đến như bản đồ du lịch số, vé điện tử, ứng dụng du lịch…

Đề xuất giải pháp giúp du lịch Nghệ An thoát khỏi tính mùa vụ, Giám đốc Công ty Du lịch MTV Travel Đoàn Ngọc Tùng cho rằng: Nghệ An nên tập trung vào phát triển du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện...) vào mùa thấp điểm (từ tháng 9), xây dựng sản phẩm du lịch cho học sinh, sinh viên. Để tăng lượng khách mùa thấp điểm, hút khách MICE, khách đoàn, các cơ sở vật chất của Nghệ An như hệ thống lưu trú, nhà hàng cần đáp ứng được yêu cầu của khách và có chính sách cụ thể cho các đơn vị lữ hành.

"Để phát huy tiềm năng, thế mạnh liên kết du lịch giữa Hà Nội - Nghệ An, hai địa phương cần tập trung xây dựng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch theo hướng mới, độc đáo. Đồng thời, tạo điều kiện cho các công ty lữ hành, điểm đến hai bên có cơ hội liên kết, phối hợp nghiên cứu, khảo sát xây dựng sản phẩm. Ngoài ra, cần phối hợp xúc tiến, quảng bá, xây dựng sản phẩm phù hợp cho các tour khởi hành từ cả Hà Nội và Nghệ An, từ đó thúc đẩy lượng khách hai chiều…" Ông Trần Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội

Ghi nhận các ý kiến, bà Trần Thị Mỹ Hạnh nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An mong muốn cải thiện tình trạng du lịch mùa vụ, phát triển sản phẩm du lịch mới như “Cửa Lò không mùa đông”, du lịch tâm linh, giáo dục, thể thao, tour đêm quê Bác…

Giám đốc Sở Văn hoá thể thao và du lịch tỉnh Nghệ An cũng khẳng định, Sở sẽ tăng cường truyền thông, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nhân lực và chủ động liên kết vùng, mở rộng thị trường quốc tế qua Lào, Thái Lan… Thời gian tới, Nghệ An sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong xây dựng, quảng bá sản phẩm du lịch bền vững, hướng tới thu hút khách quanh năm và khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam.