Nghệ An: Mở rộng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm cho người dân

Chiều 15/7, UBND tỉnh Nghệ An đã làm việc với Đoàn giám sát Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đồng thời tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Theo báo cáo, đến hết tháng 6/2026, tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn đạt 7.543 tỷ đồng, bằng 54,2% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, tăng 783 tỷ đồng, tương đương 11,5% so với cùng kỳ năm 2025 và cao hơn 9,5% so với tiến độ thu phân kỳ.
Đáng chú ý, toàn tỉnh Nghệ An hiện có 547.205 người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 28,58% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt mục tiêu UBND tỉnh Nghệ An giao trong 6 tháng đầu năm và đạt 98% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. So với năm 2025, số người tham gia tăng thêm 26.463 người, tương đương mức tăng 5%.
Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 363.911 người, bằng 97,4% kế hoạch; số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 183.294 người, bằng 99,4% kế hoạch. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 333.907 người, tăng gần 18.000 người so với cùng kỳ năm trước.
Đối với bảo hiểm y tế, Nghệ An hiện có 3.286.592 người tham gia, tăng hơn 120.500 người so với năm 2025. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,2% dân số, hoàn thành mục tiêu UBND tỉnh giao trong 6 tháng đầu năm, tiếp tục khẳng định hiệu quả của các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm.
Song song với đó, công tác thu và giảm nợ tiếp tục chuyển biến tích cực. Đến cuối tháng 6, số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp còn 378,117 tỷ đồng, chiếm 2,72% kế hoạch thu, thấp hơn chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao và giảm so với cùng kỳ năm trước.
Ngoài việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm, ngành Bảo hiểm xã hội Nghệ An cũng giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người tham gia.
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