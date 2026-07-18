Thứ Bảy, 18/07/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Nghệ An tạo "đòn bẩy" chính sách để hình thành hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn

Không chỉ dừng ở mục tiêu thu hút đầu tư, Nghệ An đang hướng đến xây dựng hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn thông qua dự thảo Nghị quyết quy định các chính sách hỗ trợ chuyên biệt. Từ đào tạo nhân lực, thiết kế chip đến phát triển chuỗi cung ứng, nhiều nội dung được đề xuất với mức hỗ trợ lên tới 25 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phát triển công nghiệp bán dẫn được xem là hướng đi mới nhằm nâng cao chất lượng thu hút đầu tư và năng lực cạnh tranh của Nghệ An. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công thương
Phát triển công nghiệp bán dẫn được xem là hướng đi mới nhằm nâng cao chất lượng thu hút đầu tư và năng lực cạnh tranh của Nghệ An. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công thương

Theo thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, Sở Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ phát triển công nghiệp bán dẫn, công nghệ số trên địa bàn.

TỪ THU HÚT ĐẦU TƯ ĐẾN YÊU CẦU XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI BÁN DẪN

Việc xây dựng cơ chế này diễn ra trong bối cảnh Nghệ An đang nổi lên là một trong những địa phương có sức hút lớn đối với các dự án công nghiệp. Đến ngày 18/6/2026, toàn tỉnh có 11 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 3.007 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 45,98%.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, các khu công nghiệp của tỉnh đã thu hút 18 dự án đầu tư trong nước và FDI với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm hơn 5.544 tỷ đồng. Doanh thu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp ước đạt gần 79.763 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu khoảng 2,182 tỷ USD, chiếm hơn 74% tổng giá trị xuất khẩu toàn tỉnh; đóng góp ngân sách ước khoảng 1.903 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy năng lực tiếp nhận đầu tư của Nghệ An đang được cải thiện rõ nét. Tuy nhiên, theo Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An, đây mới chỉ là nền tảng ban đầu. Sự phát triển của ngành linh kiện điện tử chưa đủ để hình thành một hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn hoàn chỉnh.

Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay vẫn nằm ở nguồn nhân lực chất lượng cao và hạ tầng kỹ thuật. Đây cũng là những yếu tố được nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư FDI, đánh giá là điều kiện tiên quyết khi quyết định mở rộng sản xuất hoặc triển khai các dự án công nghệ cao.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 1. Ảnh: VSIP Nghệ An
Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 1. Ảnh: VSIP Nghệ An

Bên cạnh đó, Luật Công nghiệp công nghệ số đã giao địa phương quy định cụ thể tiêu chí, điều kiện, hồ sơ, trình tự và mức hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng được hưởng chính sách. Tuy nhiên, Nghệ An hiện chưa có cơ chế thống nhất để triển khai, dẫn đến việc thiếu căn cứ pháp lý trong bố trí ngân sách và thực hiện các chính sách hỗ trợ.

Chính vì vậy, việc ban hành Nghị quyết được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý đầy đủ, minh bạch để địa phương chuyển hướng từ thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn các dự án có hàm lượng công nghệ cao, tạo giá trị gia tăng lớn và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

GÓI HỖ TRỢ TẬP TRUNG VÀO NHÂN LỰC, THIẾT KẾ CHIP VÀ CHUỖI CUNG ỨNG

Điểm nổi bật của dự thảo là các chính sách được thiết kế theo đúng những "điểm nghẽn" mà doanh nghiệp đang gặp phải, thay vì hỗ trợ dàn trải.

Đối với nguồn nhân lực, dự thảo đề xuất hỗ trợ 50% chi phí tiền lương, tiền công hoặc thù lao đối với nhân lực công nghệ số chất lượng cao trong thời gian tối đa 12 tháng. Mức hỗ trợ tối đa lên tới 80 triệu đồng/người/tháng, không quá 3 người cho mỗi dự án và tổng kinh phí không vượt 2,5 tỷ đồng/dự án.

Song song với đó là chính sách hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nhân lực trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, an toàn thông tin và thiết kế vi mạch. Doanh nghiệp cũng được hỗ trợ thuê chuyên gia, giảng viên hoặc các tổ chức đào tạo trong và ngoài nước để phát triển đội ngũ nhân lực chuyên sâu.

Ở nhóm chính sách hỗ trợ sản xuất, tỉnh dự kiến hỗ trợ 30% chi phí đầu tư xây dựng nhà máy, hạ tầng kỹ thuật thiết yếu và mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm công nghệ số và chip bán dẫn. Mức hỗ trợ tối đa là 25 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Đáng chú ý, dự thảo dành một chương riêng cho các dự án thiết kế chip bán dẫn - lĩnh vực được xem là khâu có giá trị gia tăng cao nhất trong chuỗi công nghiệp bán dẫn.

Theo đó, doanh nghiệp có thể được hỗ trợ kinh phí đầu tư phòng Lab, máy chủ, phần mềm thiết kế vi mạch, công cụ EDA, thư viện IP, nền tảng kiểm thử; hỗ trợ chi phí nghiên cứu, mô phỏng, tape-out thử nghiệm, kiểm thử mẫu, đăng ký sở hữu trí tuệ; đồng thời được hỗ trợ đào tạo chuyên sâu về thiết kế vi mạch, verification, physical design, hệ thống nhúng, kiểm thử và đóng gói chip. Tổng mức hỗ trợ tối đa đối với một dự án thiết kế chip lên tới 25 tỷ đồng.

Không chỉ hướng tới các doanh nghiệp lớn, dự thảo còn dành chính sách riêng cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ số với tổng mức hỗ trợ tối đa 600 triệu đồng mỗi dự án. Các khoản hỗ trợ tập trung vào nghiên cứu phát triển sản phẩm, tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, mua bản quyền phần mềm, nền tảng công nghệ và đào tạo quản trị doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn, Nghệ An cũng đề xuất hỗ trợ tối đa 15 tỷ đồng cho mỗi dự án để đầu tư sản xuất thử nghiệm, nhận chuyển giao công nghệ, mua bản quyền kỹ thuật, cải tiến dây chuyền, tự động hóa và số hóa hoạt động sản xuất.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp VnEconomy chương trình đào tạo nhân lực VnEconomy đầu tư công nghệ cao VnEconomy dự án thiết kế chip bán dẫn VnEconomy hệ sinh thái bán dẫn Nghệ An VnEconomy hỗ trợ khởi nghiệp công nghệ VnEconomy khu công nghiệp Nghệ An VnEconomy Nghệ An thu hút đầu tư công nghệ VnEconomy Nghị quyết hỗ trợ công nghiệp bán dẫn VnEconomy phát triển nhân lực công nghệ số VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Dược chất phóng xạ thế hệ mới chẩn đoán và điều trị ung thư

Dược chất phóng xạ thế hệ mới chẩn đoán và điều trị ung thư

Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam đã làm chủ công nghệ điều chế các chủng loại đồng vị và dược chất phóng xạ phục vụ y học hạt nhân. Khoa học hạt nhân nước ta đã phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư. Đây là những bước tiến vượt bậc trong nỗ lực đưa năng lượng nguyên tử vào phục vụ dân sinh.

VINATOM: 50 năm xây nền móng, sẵn sàng cho kỷ nguyên hạt nhân mới

VINATOM: 50 năm xây nền móng, sẵn sàng cho kỷ nguyên hạt nhân mới

Sau nửa thế kỷ phát triển, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) không chỉ góp phần đưa công nghệ hạt nhân vào y tế, nông nghiệp, công nghiệp và môi trường mà còn đang chuẩn bị nguồn nhân lực, công nghệ và hạ tầng để đồng hành cùng Chương trình điện hạt nhân quốc gia trong giai đoạn mới.

TP.HCM: Tuân thủ yêu cầu môi trường để phát triển khu công nghiệp sinh thái

TP.HCM: Tuân thủ yêu cầu môi trường để phát triển khu công nghiệp sinh thái

Trong khoảng 5.000 doanh nghiệp đang hoạt động tại 65 khu công nghiệp và khu chế xuất ở TP. Hồ Chí Minh, không ít đơn vị vẫn đang ở trạng thái bị động: chỉ điều chỉnh khi có quy định mới hoặc chuyển đổi khi khách hàng quốc tế yêu cầu. Tuy nhiên, trước bối cảnh hiện nay, sự chậm trễ này đang khiến doanh nghiệp đối mặt với rủi ro ngày càng lớn...

VnEconomy Xem thêm
Xuất nhập khẩu Khung pháp lý Công nghiệp Thị trường Nông sản

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Thu hút chuyên gia quốc tế đóng góp vào tăng trưởng công nghệ Việt Nam

VnEconomy Thu hút chuyên gia quốc tế đóng góp vào tăng trưởng công nghệ Việt Nam

Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

164 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy