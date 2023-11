Nghệ An với những tín hiệu phục hồi trong sản xuất công nghiệp

Theo thông tin từ Cục Thống kê tỉnh Nghệ An, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 năm 2023 của tỉnh Nghệ An ước tăng 12,57% so với cùng kỳ.

Cụ thể: ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 37,09%; Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,19%; Công nghiệp khai khoáng giảm 6,84%; Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí giảm 6,35%.

NHIỀU MẶT HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU GIẢM

Tháng 10 năm 2023, các doanh nghiệp tại Nghệ An đã đẩy mạnh tái sản xuất, mở rộng quy mô kinh doanh, nhiều dự án mới được triển khai đi vào hoạt động đóng góp vào tăng trưởng kinh tế tỉnh như: Viên nén sinh khối, hạt phụ gia Taical của các Nhà máy Mega, linh kiện điện tử, linh kiện phụ tùng ô tô.

Bên cạnh đó một số doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn do xuất khẩu giảm, không tìm kiếm được đơn hàng mới, nên sản phẩm sản xuất ra giảm như: Đá xây dựng khác ước đạt 259,1 nghìn m3, giảm 41,04%; Nước mắm ước đạt 37,2 triệu lít, giảm 17,9%; Bao bì bằng giấy ước đạt 3,3 triệu chiếc, giảm 16,13%; Sản phẩm điện sản xuất trong tháng ước đạt 462,3 triệu KWh, giảm 8,43%.

Tính chung 10 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh này tăng 5,92% so với cùng kỳ. Trong đó: ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 24,24%; Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,36%; công nghiệp khai khoáng giảm 1,70%; Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí giảm 8,64%; Bao bì bằng giấy ước đạt 37,3 triệu chiếc, giảm 23,78%; Đá xây dựng khác ước đạt 3,3 triệu m³, giảm 22,07%; Sợi ước đạt 7,7 nghìn tấn, giảm 21,38%.

DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI... KHÔNG TĂNG

Đối với tình hình hoạt động của doanh nghiệp tại Nghệ An, theo Cục Thông kê tỉnh Nghệ An, thời gian qua số doanh nghiệp thành lập mới có xu hướng giảm, doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động tăng so với cùng kỳ.

Cụ thể, Từ ngày 01/10/2023 đến 23/10/2023, có 164 doanh nghiệp được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tăng 40,17% (+47 doanh nghiệp) so với cùng kỳ năm 2022, với tổng số vốn đăng ký thành lập 1.669,5 tỷ đồng, giảm 32,47% (-802,9 tỷ đồng). Số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập mới là 39 đơn vị, giảm 26,42% (-14 đơn vị).

Lũy kế 10 tháng năm 2023, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 1.684 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 3,22% (-56 doanh nghiệp) so với cùng kỳ năm 2022, với tổng số vốn đăng ký thành lập 15.453,1 tỷ đồng, giảm 21,76% (-4.298,1tỷ đồng).

Số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập mới là 701 đơn vị, giảm 9,43% (-73 đơn vị). Có 822 doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 4,45% (+35 doanh nghiệp).

Số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoạt động trở lại là 93 đơn vị, tăng 9,41% (+8 đơn vị). Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 1.294 doanh nghiệp, tăng 14,21% (+161 doanh nghiệp).

Số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng hoạt động tại Nghệ An trong 10 tháng qua là 152 đơn vị, tăng 16,03% (+21) đơn vị); Số doanh nghiệp đã giải thể là 205 doanh nghiệp, tăng 49,64%...

Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp 10 tháng năm 2023 của tỉnh Nghệ An bằng 97,39% so với cùng kỳ năm trước.

Về đầu tư, trong tháng 10 (đến ngày 22/10/2023) tỉnh Nghệ An cấp mới cho 8 dự án với tổng vốn đầu tư 3.312,8 tỷ đồng, điều chỉnh 10 lượt dự án, trong đó điều chỉnh vốn cho 2 dự án, giảm tổng vốn đầu tư 59,5 tỷ đồng. Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II của Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt tổng mức đầu tư 1.900 tỷ đồng; chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu đô thị Bắc Quán Hành 994,92 tỷ đồng.

Lũy kế trong năm 2023 (tính đến ngày 22/10/2023), trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT) cho 102 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 38.992,8 tỷ đồng.

Điều chỉnh 138 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 36 lượt dự án với tổng vốn đầu tư tăng 6.165,8 tỷ đồng. Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là 45.158,6 tỷ đồng.So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng dự án cấp mới tăng 15,9%, tổng vốn đăng ký cấp mới tăng 1,8 lần.

THU NGÂN SÁCH CHƯA ĐẠT NHƯ KỲ VỌNG

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10 tháng năm 2023 của tỉnh Nghệ An ước thực hiện 13.033,8 tỷ đồng, đạt 82,19% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 70,92% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó: Thu nội địa ước đạt 12.131 tỷ đồng, đạt 83,17% dự toán và bằng 70,48% so với cùng kỳ năm 2022.

Loại trừ thu tiền sử dụng đất, thu tiền xổ số thì thu nội địa 10 tháng ước thực hiện 8.898,7 tỷ đồng, đạt 80,46% dự toán HĐND tỉnh Nghệ An giao và bằng 91,68% so với cùng kỳ.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 886 tỷ đồng, đạt 70,88% dự toán và bằng 76% so với cùng kỳ năm 2022. Thu ngân sách đạt thấp do hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp gặp khó khăn, sản lượng tiêu thụ làm giảm số nộp ngân sách nhà nước.

BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ VẬN TẢI TĂNG NHẸ

Lũy kế 10 tháng năm 2023 doanh thu bán lẻ hàng hoá của Nghệ An ước đạt 76.006 tỷ đồng, chiếm 77,86% tổng mức bán lẻ hàng hoá dịch vụ, tăng 14,38% so với cùng kỳ năm trước. Có 7 nhóm ngành tăng so với 10 tháng năm trước, gồm: Lương thực, thực phẩm ước đạt 31.717,3 tỷ đồng, tăng 71,17%; Sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy ước đạt 3.177,6 tỷ đồng, tăng 36,09%; Đá quý, kim loại quý ước đạt 438,3 tỷ đồng, tăng 18,43%...

Lũy kế 10 tháng năm 2023, doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống của Nghệ An cũng ước đạt 11.512,9 tỷ đồng, chiếm 11,79% tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ, tăng 29,41% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 1.339,7 tỷ đồng, tăng 24,04%; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 10.173,3 tỷ đồng, tăng 30,15%.

Doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành lũy kế 10 tháng năm 2023 doanh đạt 290,9 tỷ đồng, chiếm 0,3% tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng năm 2023 doanh thu dịch vụ khác đạt 9.812,6 tỷ đồng, chiếm 10,05% tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ, tăng 24,44% so cùng kỳ.

Đối với doanh thu ngành vận tải hành khách của tỉnh này lũy kế 10 tháng năm 2023, ước đạt 2.716,7 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hành khách ước đạt 103,1 triệu lượt khách, tăng 14,21%; khối lượng luân chuyển hành khách ước đạt 8.726,4 triệu lượt khách.km, tăng 13,34% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu ngành vận tải hàng hóa của Nghệ An lũy kế 10 tháng năm 2023, doanh thu ngành vận tải hàng hóa ước đạt 8.536,8 tỷ đồng, tăng 10,67% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 138,3 triệu tấn, tăng 11,99%; khối lượng luân chuyển hàng hóa ước đạt 4.972,9 triệu tấn.km, tăng 10,42%.

Doanh thu kho bãi, bốc xếp, dịch vụ hỗ trợ vận tải lũy kế 10 tháng năm 2023 đạt 2.213,6 tỷ đồng, tăng 40,11% so cùng kỳ. Doanh thu bưu chính chuyển phát lũy kế 10 tháng năm 2023 đạt 10,8 tỷ đồng, giảm 19,19% so cùng kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 10

Tại phiên họp thường kỳ tháng 10 của UBND tỉnh Nghệ An ngày 26/10 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ngành để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu được giao của năm 2023. Đặc biệt là tập trung rà soát, theo dõi để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giúp cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.