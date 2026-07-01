Người Hàn Quốc giàu lên nhanh nhất thế giới nhờ cơn sốt AI

Tài sản bình quân của người trưởng thành tại Hàn Quốc đã tăng 44% kể từ năm 2020, mức nhanh nhất thế giới và hiện đứng thứ 20 toàn cầu...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg

Người Hàn Quốc đang giàu lên nhanh nhất thế giới, mở ra cơ hội lớn cho ngành quản lý tài sản trong nước.

Động lực đến từ cơn bùng nổ nhu cầu con chip phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), khi các khoản tiền thưởng khổng lồ tại Samsung Electronics và SK Hynix - hai nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới - đang tạo ra một tầng lớp khách hàng giàu có mới trong nhóm lao động làm công ăn lương tại Hàn Quốc.

THẾ HỆ NGƯỜI GIÀU MỚI

Theo UBS Group AG, tài sản bình quân của người trưởng thành tại Hàn Quốc đã tăng 44% kể từ năm 2020, mức tăng nhanh nhất thế giới. Đà gia tăng tài sản này được dự báo còn tiếp diễn, khi Samsung và SK Hynix chuẩn bị chi các khoản thưởng lên tới hàng trăm nghìn USD cho mỗi nhân viên.

Sự thay đổi này đang buộc các ngân hàng và công ty chứng khoán Hàn Quốc phải điều chỉnh chiến lược. Thay vì chỉ tập trung vào các nhóm khách hàng truyền thống như chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn hay người thừa kế giàu có, các tổ chức tài chính như KB Financial Group, Hana Bank và Meritz Securities đang nhắm đến nhóm nhân viên công nghệ mới giàu lên.

Các sản phẩm được thiết kế cho nhóm khách hàng này trải rộng từ tài khoản tiền gửi ưu đãi, sản phẩm quản lý tài sản, dịch vụ quản lý quỹ hưu trí đến tư vấn thuế.

“Các khoản tiền thưởng kỷ lục tại Samsung và SK Hynix đang tạo ra một nhóm người lao động lớn có thu nhập cao, chủ yếu ở độ tuổi 30 và 40. Đây là nhóm khách hàng tiềm năng mà các công ty quản lý tài sản và ngân hàng tư nhân có thể dễ dàng xác định và tiếp cận”, ông Jae Ock Lee, Giám đốc quản lý tài sản tại KB Securities, nói với hãng tin Bloomberg.

Samsung và SK Hynix kỳ vọng nhu cầu lớn với con chip phục vụ AI sẽ còn kéo dài. Hai tập đoàn này hiện cung cấp khoảng 80% lượng chip nhớ băng thông cao trên toàn cầu. Đây là linh kiện then chốt để vận hành các trung tâm dữ liệu AI. Hôm thứ Hai (29/6), mỗi công ty công bố kế hoạch xây thêm 2 nhà máy nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn với quy mô đầu tư gần 520 tỷ USD.

Làn sóng giàu lên nhờ cơn sốt AI tại Hàn Quốc hiện nay rất khác so với giai đoạn công nghiệp hóa trước đây. Khi đó, phần lớn thành quả tăng trưởng thuộc về các gia tộc kinh doanh quyền lực. Lần này, cuộc cách mạng công nghệ đang lan tỏa lợi ích rộng hơn, giúp cả những nhân viên thông thường trong doanh nghiệp cũng có thể tích lũy khối tài sản đáng kể. Theo UBS, Hàn Quốc hiện đứng thứ 20 thế giới về tài sản bình quân của người trưởng thành.

Theo thỏa thuận tiền lương 10 năm mà Samsung ký với công đoàn hồi tháng 5, mức thưởng bình quân của nhân viên tập đoàn này trong năm 2026 có thể đạt khoảng 340.000 USD, gần gấp 3 lần mức lương trung bình hàng năm. Tại SK Hynix, một thỏa thuận tương tự dự kiến giúp mỗi lao động nhận khoảng 476.000 USD trong năm nay.

Những khoản thưởng lớn này cho thấy cuộc đua toàn cầu về con chip AI không chỉ làm giàu cho các tập đoàn công nghệ và nhà đầu tư tại Thung lũng Silicon, mà còn đang trực tiếp làm thay đổi tài sản của người lao động trong ngành bán dẫn Hàn Quốc.

Theo tính toán của Bloomberg dựa trên dự báo lợi nhuận hoạt động của các nhà phân tích, Samsung và SK Hynix có thể chi khoảng 162 tỷ USD cho lương, thưởng và phúc lợi cho nhân viên trong giai đoạn 2026-2028.

Chia sẻ với Bloomberg, một nhân viên họ Kim tại SK Hynix cho biết đã chọn nhận thưởng bằng cổ phiếu công ty. Người này cho biết đã liên tục nhận được tài liệu quảng bá từ các công ty chứng khoán và ngân hàng, đồng thời đã mở tài khoản hưu trí. Với nhiều tổ chức tài chính, những tài khoản như vậy là điểm khởi đầu để tiếp cận khách hàng.

“Tôi chọn nhận tiền thưởng bằng cổ phiếu vì cho rằng thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục tăng, ít nhất trong ngắn hạn. Tôi sẽ theo dõi diễn biến thị trường rồi đưa ra quyết định tiếp theo”, Kim nhận xét.

CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH CHẠY ĐUA SĂN ĐÓN NHÓM KHÁCH HÀNG MỚI

Theo ông Kyungsu Lee, Phó chủ tịch điều hành phụ trách mảng khách hàng cá nhân tại công ty chứng khoán Meritz Securities, thu nhập tăng mạnh trong ngành bán dẫn, lợi nhuận của nhà đầu tư và người tiêu dùng đi lên đang tạo ra một vòng tuần hoàn tích cực.

“Nhận thấy xu hướng này, từ năm ngoái, Meritz Securities đã tích cực phân bổ nguồn lực để nắm bắt cơ hội trong lĩnh vực quản lý tài sản đang phát triển mạnh”, ông Lee cho biết. Ông nói thêm rằng ngành quản lý tài sản Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, khi nền kinh tế dần dịch chuyển khỏi mô hình phụ thuộc nhiều vào bất động sản sang thị trường tài chính.

Tại Hàn Quốc, các ngân hàng và công ty chứng khoán thường yêu cầu khách hàng có tối thiểu 100 triệu won, tương đương khoảng 64.875 USD, để sử dụng dịch vụ quản lý tài sản. Từ ngưỡng này, khách hàng được chia thành nhiều nhóm khác nhau, tùy theo quy mô tài sản, có thể lên tới hàng chục tỷ won.

Với các tổ chức tài chính, nhóm “người giàu trẻ” mới nổi ngày càng được xem là phân khúc khách hàng tiềm năng. Đây là nhóm có khả năng nâng hạng dịch vụ theo thời gian, khi tài sản tiếp tục tăng lên.

“Số khách hàng của chúng tôi là người đi làm có chuyên môn cao, cũng như những người tích lũy tài sản nhờ đầu tư, đang ngày càng tăng”, bà Eunjung Lee, Giám đốc bộ phận quản lý tài sản tại ngân hàng Hana Bank, cho biết.

Theo bà Lee, Hana Bank vẫn tập trung phục vụ nhóm khách hàng siêu giàu, nhưng đồng thời đang hạ thấp rào cản tiếp cận dịch vụ quản lý tài sản để thu hút thêm khách hàng mới.

Trong khi đó, công ty chứng khoán Samsung Securities cho biết số khách hàng có tài sản trên 100 triệu won tại công ty này trong quý 1/2026 đã tăng 15% so với quý trước đó, lên 449.000 người. Tổng tài sản của khách hàng cá nhân tại công ty cũng tăng 15%, đạt 496 nghìn tỷ won, tương đương khoảng 321,8 tỷ USD.

Công ty chứng khoán Mirae Asset Securities cũng ghi nhận đà tăng mạnh trong mảng quản lý tài sản. Trong quý 1/2026, tổng tài sản của khách hàng tại công ty đạt kỷ lục 581,7 nghìn tỷ won, tương đương hơn 377 tỷ USD, tăng 12% so với quý trước. Doanh thu từ phí quản lý tài sản tăng 17%.

Standard Chartered, một trong số ít ngân hàng nước ngoài vẫn duy trì hoạt động bán lẻ tại Hàn Quốc, cũng đang nhắm đến nhóm khách hàng mới giàu. Vào tháng 11 năm ngoái, ngân hàng này mở trung tâm dịch vụ cá nhân ưu tiên đầu tiên để phục vụ khách hàng có tổng số dư tối thiểu 1 tỷ won.

Theo ông Park Jong Hwa, Giám đốc mảng khách hàng cá nhân cao cấp tại Standard Chartered Hàn Quốc, ngân hàng dự kiến mở trung tâm thứ hai tại Seoul trong tháng này, với sự hỗ trợ của đội ngũ quản lý quan hệ khách hàng tại địa phương.

Ông Park cho biết tiền thưởng lớn từ các công ty bán dẫn Hàn Quốc thường chảy vào tiền gửi ngắn hạn. Tuy nhiên, nhu cầu tư vấn đầu tư cũng đang tăng lên. Cùng với đó, nhiều khách hàng bắt đầu quan tâm đến các vấn đề phức tạp hơn như chuyển giao tài sản, lợi ích kinh doanh và giáo dục cho con cái.

“Chúng tôi đang chứng kiến quá trình tích lũy tài sản ngày càng tăng ở nhóm người làm công việc chuyên môn, lãnh đạo doanh nghiệp, doanh nhân và các cá nhân có liên quan đến hệ sinh thái công nghệ. Điều khiến xu hướng này khác biệt là tăng trưởng tài sản đi kèm với sự tái phân bổ tài sản thực sự trong xã hội", ông Park nói.