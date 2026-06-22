Tiền thưởng tại các hãng chip khiến Hàn Quốc lo lắng về lạm phát

Sự phát triển bùng nổ của ngành chip Hàn Quốc đang kéo theo mối lo ngại về khả năng leo thang của lạm phát...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Những khoản tiền thưởng khổng lồ được trao cho nhân viên tại các hãng chip lớn như SK Hynix và Samsung Electronics trong thời gian gần đây đã thu hút sự chú ý của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) - hãng tin CNBC cho biết

Theo một báo cáo vào tuần trước BOK, lạm phát ở Hàn Quốc tăng trong năm nay chủ yếu do nguyên nhân giá năng lượng tăng cao - một hệ quả của cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, ngay cả khi xung đột này lắng xuống và giá dầu xuống thang, áp lực lạm phát ở Hàn Quốc có thể tiếp tục gia tăng do điều kiện thu nhập cải thiện và tăng trưởng tiền lương mở rộng hơn.

Đặc biệt, BOK nhấn mạnh rằng các khoản tiền thưởng lớn gần đây tại một số công ty lớn trong lĩnh vực công nghệ có thể phát triển thành các đợt tăng lương trên diện rộng hơn, từ đó đẩy cao áp lực lạm phát trong toàn bộ nền kinh tế.

Hiện tại, tốc độ lạm phát ở Hàn Quốc đang cao hơn so với mục tiêu của BOK. Theo dự báo của BOK, tốc độ lạm phát cả năm ở nước này sẽ là 2,7%, trong khi mục tiêu là 2%.

Báo cáo này được BOK đưa ra trong bối cảnh những khoản tiền thưởng khổng lồ đã được trao cho nhân viên tại các công ty công nghệ Hàn Quốc, đặc biệt là tại các hãng sản xuất chip lớn như SK Hynix và Samsung Electronics, trong thời gian gần đây.

Các công ty không tiết lộ số tiền cụ thể, nhưng vào tháng 9 năm ngoái, SK Hynix đã nhất trí về một thỏa thuận tiền lương trong đó dành 10% lợi nhuận hoạt động của công ty để chi thưởng cho nhân viên.

Giữa Samsung và nhân viên của hãng cũng đã đi đến một thỏa thuận rằng 10,5% lợi nhuận hoạt động từ mảng bán dẫn sẽ được dành để cấp các khoản tiền thưởng đặc biệt cho nhân viên sản xuất chip. Đây là thỏa thuận sau khi đe dọa công nhân mảng chip của Samsung đe dọa đình công 18 ngày trong tháng 5 vừa qua.

Một nguồn tin từ công đoàn không tiết lộ danh tính nói với CNBC rằng theo dự kiến, một lao động ở mảng chip nhớ của Samsung với mức lương cơ bản hàng năm 80 triệu won (52.400 USD) sẽ nhận được tổng tiền thưởng khoảng 626 triệu won (410.000 USD) trong năm nay.

Tại SK Hynix, nhân viên sẽ nhận được tiền thưởng hơn 700 triệu won (454.851 USD) nếu công ty đạt được lợi nhuận hàng năm 250 nghìn tỷ won trong năm nay - theo ước tính của hãng tin Reuters.

BOK cho biết thông thường, tiền thưởng mà chủ sử dụng lao động trả cho người lao động sẽ không đóng góp nhiều vào áp lực lạm phát, vì tiền thưởng không phải là sự gia tăng thu nhập vĩnh viễn. Nhưng khi "các khoản tiền thưởng đặc biệt tăng một cách bất thường và đáng kể”, tăng trưởng thu nhập có thể lan rộng sang các ngành khác, làm tăng đáng kể áp lực lạm phát từ cả phía cung và cầu.

Trong khi các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của Hàn Quốc lo lắng, nhiều doanh nghiệp ở nước này đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc những người lao động này sẽ chi tiêu khoản tiền thưởng lớn vào các sản phẩm và dịch vụ mà họ cung cấp.

Trong một cuộc họp báo ngày 17/6, Phó thống đốc BOK Lee Jiho nói rằng doanh số các mặt hàng xa xỉ đã tăng đáng kể và có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Báo chí Hàn Quốc cho biết nhiều nhân viên trong ngành công nghệ đã chi tiêu mạnh tay cho các mặt hàng xa xỉ như túi xách, trang sức và đồng hồ.

Theo BOK, tại tỉnh Gyeonggi - nơi có các cơ sở sản xuất bán dẫn lớn của Samsung Electronics và SK Hynix - tăng trưởng chi tiêu thẻ trong năm nay tương đối cao hơn so với các khu vực khác.

Tờ báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc cho biết tiêu dùng xa xỉ đã "tăng nhanh chóng" ở các khu vực phía Nam Gyeonggi, nơi Samsung và SK Hynix đặt trụ sở. Doanh thu bán hàng xa xỉ tại một chi nhánh bách hóa Shinsegae ở tỉnh Gyeonggi đã tăng 53,6% so với cùng kỳ năm trước - tờ báo đưa tin vào tháng 5. Trong đó, doanh thu từ trang sức xa xỉ tăng vọt 146,3% và đồng hồ xa xỉ tăng 85,3% trong cùng kỳ. Tổng doanh thu bán hàng của cửa hàng tăng 19% - theo tờ báo.

Cổ phiếu các doanh nghiệp bách hóa lớn của Hàn Quốc cũng đang tăng mạnh theo kỳ vọng về chi tiêu cho các mặt hàng xa xỉ.

Cổ phiếu Lotte Shopping, nhánh bán lẻ của tập đoàn Lotte, đã tăng hơn 148% từ đầu năm đến nay, gồm mức tăng 67% chỉ trong 3 tháng qua.

Cổ phiếu của Hyundai Department Store tăng 120% từ đầu năm đến nay, với mức tăng đáng kinh ngạc 113% trong 3 tháng qua. Cổ phiếu Shinsegae dẫn đầu với mức tăng 190% từ đầu năm, với mức tăng trong 3 tháng qua là 107%.