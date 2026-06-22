Tiền thưởng tại các hãng chip khiến Hàn Quốc lo lắng về lạm phát

Những khoản tiền thưởng khổng lồ được trao cho nhân viên tại các hãng chip lớn như SK Hynix và Samsung Electronics trong thời gian gần đây đã thu hút sự chú ý của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) - hãng tin CNBC cho biết
Theo một báo cáo vào tuần trước BOK, lạm phát ở Hàn Quốc tăng trong năm nay chủ yếu do nguyên nhân giá năng lượng tăng cao - một hệ quả của cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, ngay cả khi xung đột này lắng xuống và giá dầu xuống thang, áp lực lạm phát ở Hàn Quốc có thể tiếp tục gia tăng do điều kiện thu nhập cải thiện và tăng trưởng tiền lương mở rộng hơn.
Đặc biệt, BOK nhấn mạnh rằng các khoản tiền thưởng lớn gần đây tại một số công ty lớn trong lĩnh vực công nghệ có thể phát triển thành các đợt tăng lương trên diện rộng hơn, từ đó đẩy cao áp lực lạm phát trong toàn bộ nền kinh tế.
Hiện tại, tốc độ lạm phát ở Hàn Quốc đang cao hơn so với mục tiêu của BOK. Theo dự báo của BOK, tốc độ lạm phát cả năm ở nước này sẽ là 2,7%, trong khi mục tiêu là 2%.
Báo cáo này được BOK đưa ra trong bối cảnh những khoản tiền thưởng khổng lồ đã được trao cho nhân viên tại các công ty công nghệ Hàn Quốc, đặc biệt là tại các hãng sản xuất chip lớn như SK Hynix và Samsung Electronics, trong thời gian gần đây.
Các công ty không tiết lộ số tiền cụ thể, nhưng vào tháng 9 năm ngoái, SK Hynix đã nhất trí về một thỏa thuận tiền lương trong đó dành 10% lợi nhuận hoạt động của công ty để chi thưởng cho nhân viên.
Giữa Samsung và nhân viên của hãng cũng đã đi đến một thỏa thuận rằng 10,5% lợi nhuận hoạt động từ mảng bán dẫn sẽ được dành để cấp các khoản tiền thưởng đặc biệt cho nhân viên sản xuất chip. Đây là thỏa thuận sau khi đe dọa công nhân mảng chip của Samsung đe dọa đình công 18 ngày trong tháng 5 vừa qua.
Một nguồn tin từ công đoàn không tiết lộ danh tính nói với CNBC rằng theo dự kiến, một lao động ở mảng chip nhớ của Samsung với mức lương cơ bản hàng năm 80 triệu won (52.400 USD) sẽ nhận được tổng tiền thưởng khoảng 626 triệu won (410.000 USD) trong năm nay.
Tại SK Hynix, nhân viên sẽ nhận được tiền thưởng hơn 700 triệu won (454.851 USD) nếu công ty đạt được lợi nhuận hàng năm 250 nghìn tỷ won trong năm nay - theo ước tính của hãng tin Reuters.
BOK cho biết thông thường, tiền thưởng mà chủ sử dụng lao động trả cho người lao động sẽ không đóng góp nhiều vào áp lực lạm phát, vì tiền thưởng không phải là sự gia tăng thu nhập vĩnh viễn. Nhưng khi "các khoản tiền thưởng đặc biệt tăng một cách bất thường và đáng kể”, tăng trưởng thu nhập có thể lan rộng sang các ngành khác, làm tăng đáng kể áp lực lạm phát từ cả phía cung và cầu.
Trong khi các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của Hàn Quốc lo lắng, nhiều doanh nghiệp ở nước này đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc những người lao động này sẽ chi tiêu khoản tiền thưởng lớn vào các sản phẩm và dịch vụ mà họ cung cấp.
Trong một cuộc họp báo ngày 17/6, Phó thống đốc BOK Lee Jiho nói rằng doanh số các mặt hàng xa xỉ đã tăng đáng kể và có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.
Báo chí Hàn Quốc cho biết nhiều nhân viên trong ngành công nghệ đã chi tiêu mạnh tay cho các mặt hàng xa xỉ như túi xách, trang sức và đồng hồ.
Theo BOK, tại tỉnh Gyeonggi - nơi có các cơ sở sản xuất bán dẫn lớn của Samsung Electronics và SK Hynix - tăng trưởng chi tiêu thẻ trong năm nay tương đối cao hơn so với các khu vực khác.
Tờ báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc cho biết tiêu dùng xa xỉ đã "tăng nhanh chóng" ở các khu vực phía Nam Gyeonggi, nơi Samsung và SK Hynix đặt trụ sở. Doanh thu bán hàng xa xỉ tại một chi nhánh bách hóa Shinsegae ở tỉnh Gyeonggi đã tăng 53,6% so với cùng kỳ năm trước - tờ báo đưa tin vào tháng 5. Trong đó, doanh thu từ trang sức xa xỉ tăng vọt 146,3% và đồng hồ xa xỉ tăng 85,3% trong cùng kỳ. Tổng doanh thu bán hàng của cửa hàng tăng 19% - theo tờ báo.
Cổ phiếu các doanh nghiệp bách hóa lớn của Hàn Quốc cũng đang tăng mạnh theo kỳ vọng về chi tiêu cho các mặt hàng xa xỉ.
Cổ phiếu Lotte Shopping, nhánh bán lẻ của tập đoàn Lotte, đã tăng hơn 148% từ đầu năm đến nay, gồm mức tăng 67% chỉ trong 3 tháng qua.
Cổ phiếu của Hyundai Department Store tăng 120% từ đầu năm đến nay, với mức tăng đáng kinh ngạc 113% trong 3 tháng qua. Cổ phiếu Shinsegae dẫn đầu với mức tăng 190% từ đầu năm, với mức tăng trong 3 tháng qua là 107%.
Theo người đứng đầu Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), giá trị vàng bất hợp pháp lưu thông trên toàn cầu hiện đã vượt 120 tỷ USD mỗi năm...
Một làn sóng dịch chuyển tài sản toàn cầu đang làm thay đổi bản đồ sức hấp dẫn của các nước châu Âu...
Thống đốc CBR Elvira Nabiullina nói khó có thể nới lỏng chính sách tiền tệ thêm nữa trong thời gian trước mắt...
Sau nhiều năm theo đuổi lộ trình loại bỏ điện hạt nhân, Thụy Sĩ đang đứng trước khả năng đảo ngược chính sách khi Quốc hội nước này thông qua kế hoạch cho phép xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới. Quyết định gây tranh cãi này phản ánh một thực tế mới của thế giới: trong kỷ nguyên chuyển dịch năng lượng, an ninh nguồn cung đang trở thành ưu tiên song hành với mục tiêu giảm phát thải…
Eo biển Hormuz đã mở cửa trở lại sau khi Iran và Mỹ ký biên bản ghi nhớ trong tuần trước. Tuy nhiên, thiệt hại đối với nguồn cung dầu toàn cầu là quá lớn để có thể bù đắp trong ngắn hạn...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...