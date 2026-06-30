Hàn Quốc rót 576 tỷ USD vào chiến lược bán dẫn và AI

Ngày thứ Hai (29/6), Hàn Quốc công bố chiến lược công nghiệp quy mô lớn trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), với trọng tâm là kế hoạch đầu tư hơn 576 tỷ USD vào các nhà máy sản xuất con chip phục vụ AI...

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myun - Ảnh: Bloomberg

Đây là nỗ lực của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung nhằm củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu của Hàn Quốc trong chuỗi cung ứng công nghệ cao, đồng thời phân bổ lại động lực tăng trưởng ra ngoài khu vực thủ đô Seoul. Samsung Electronics và SK Hynix, hai nhà sản xuất con chip nhớ lớn nhất thế giới, giữ vai trò nòng cốt trong kế hoạch này.

Với ông Lee, đây không chỉ là một chiến lược công nghệ, mà còn là phép thử lớn cho cam kết đưa tăng trưởng ra ngoài Seoul, thu hẹp chênh lệch phát triển giữa các vùng, cũng như khôi phục sức sống kinh tế cho các địa phương ngoài Seoul.

Xuất hiện cùng lãnh đạo Samsung Electronics và SK Hynix tại sự kiện công bố kế hoạch, ông Lee mô tả sáng kiến này là một “bước tiến lớn”, dựa trên ba trụ cột gồm bán dẫn, AI vật lý và trung tâm dữ liệu. AI vật lý có thể hiểu là việc đưa AI vào các hệ thống vận hành trong thế giới thực, như robot, thiết bị tự động và hạ tầng công nghiệp thông minh.

“Chúng ta phải bảo đảm các cấu phần cốt lõi của AI nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác”, ông Lee nói trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp.

Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Kim Jung-kwan cho biết Samsung và SK Hynix sẽ đầu tư 800 nghìn tỷ won, tương đương khoảng 518,3 tỷ USD, để xây dựng hai cơ sở sản xuất con chip mới cho mỗi tập đoàn tại khu vực Tây Nam Hàn Quốc.

Theo Tổng thống Hàn Quốc, thành phố Gwangju và tỉnh Nam Jeolla cũng sẽ đầu tư 5-20 nghìn tỷ won vào các dự án này. Ngoài ra, khoảng 81 nghìn tỷ won dự kiến được rót vào một khu tổ hợp đóng gói con chip tại khu vực Chungcheong, gần Seoul.

“Để đáp ứng nhu cầu bán dẫn đang tăng nhanh, chúng ta cần sớm hoàn tất các trung tâm sản xuất hiện đang được xây dựng. Đồng thời, Hàn Quốc phải chủ động bảo đảm năng lực sản xuất vượt trội thông qua những khoản đầu tư mới quy mô lớn, trong đó có khu vực Tây Nam. Các cơ sở hiện tập trung quanh Yongin và Pyeongtaek không còn nhiều dư địa để mở rộng”, ông Lee phát biểu.

Theo ông Lee, khu vực Tây Nam Hàn Quốc sẽ là nơi đặt các khu tổ hợp sản xuất con chip lớn, tận dụng nguồn điện dồi dào nhưng chưa được khai thác hết tại đây.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng việc đưa đầu tư bán dẫn ra ngoài Seoul có thể giúp giảm áp lực lên hạ tầng tại khu vực thủ đô. Tuy nhiên, họ cảnh báo việc xây dựng các nhà máy con chip tiên tiến không đơn giản, vì cần nguồn điện và nước rất lớn, hệ thống logistics hiện đại, mạng lưới nhà cung ứng đủ mạnh và lực lượng lao động tay nghề cao. Đây đều là những yếu tố khó có thể hình thành nhanh tại một khu vực mới, nhất là khi nhu cầu về con chip phục vụ AI đang tăng mạnh trên toàn cầu.

“Một kế hoạch lớn như vậy đòi hỏi phải được cân nhắc đặc biệt kỹ lưỡng trước khi triển khai. Tôi tin rằng đã có quá trình rà soát nội bộ rất kỹ lưỡng, nhưng từ góc nhìn bên ngoài, mọi việc vẫn có vẻ đang được thúc đẩy quá nhanh. Kịch bản lý tưởng là nhu cầu vẫn mạnh trong 20-30 năm tới, nhưng không ai có thể biết chắc điều đó. Nếu nhu cầu đi xuống, hậu quả sẽ rất lớn”, ông Lee Jong-ho, giáo sư tại Khoa Kỹ thuật Điện và Máy tính của Đại học Quốc gia Seoul, nhận xét với hãng tin Reuters.

Hàn Quốc đang nổi lên như một trong những quốc gia hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư AI toàn cầu. Động lực chính đến từ vị thế dẫn đầu của Samsung Electronics và SK Hynix trong sản xuất bộ nhớ băng thông cao (HBM), loại con chip giữ vai trò thiết yếu trong các bộ xử lý AI tiên tiến.

Việc kiểm soát phần lớn nguồn cung HBM giúp hai doanh nghiệp này trở thành mắt xích quan trọng trong cuộc đua phát triển các hệ thống AI mạnh hơn trên toàn cầu. Hiện Samsung và SK Hynix đều vận hành các khu tổ hợp sản xuất bán dẫn lớn tại khu vực thủ đô Seoul.

Bộ trưởng Công nghiệp Kim Jung-kwan cũng cho biết Hàn Quốc sẽ tăng gấp đôi sản lượng bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) trong vòng 5 năm tới, thông qua việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy tại khu vực thủ đô Seoul lên giữa thập niên 2030.

DRAM là loại bộ nhớ được sử dụng trong các thiết bị điện tử như máy tính xách tay và điện thoại thông minh. Trong khi đó, HBM được sản xuất bằng cách xếp chồng nhiều lớp DRAM lên nhau.

Tại sự kiện công bố kế hoạch, Chủ tịch Samsung Electronics Jay Y. Lee cho biết công ty đã chọn Gwangju làm địa điểm xây dựng khu tổ hợp sản xuất con chip mới. Còn Chủ tịch SK Hynix Chey Tae-won cho biết tập đoàn này cần thêm thời gian để hoàn tất việc chọn địa điểm và bảo đảm hạ tầng tại khu vực Tây Nam.

“Chúng tôi mất 9 năm để xây dựng một cụm sản xuất tại Yongin. Ngoài ra, một nhà máy con chip cần diện tích đất, điện, nước và nhân lực rất lớn”, ông Chey nói.

Cổ phiếu Samsung và SK Hynix lần lượt giảm 4,86% và 1,68% khi đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Hai, trong bối cảnh một số nhà phân tích cảnh báo làn sóng đầu tư mạnh có thể dẫn tới dư cung.

Các chính trị gia đảng đối lập tại Hàn Quốc đã chỉ trích gay gắt kế hoạch xây dựng trung tâm con chip ở khu vực Tây Nam của chính quyền ông Lee. Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông Lee giảm 6 tuần liên tiếp, xuống còn 46,5%, theo công ty khảo sát Realmeter.

Ngoài bán dẫn, Hàn Quốc cũng đặt mục tiêu mở rộng mạnh hạ tầng AI. Bộ trưởng Khoa học Bae Kyung-hoon cho biết nước này dự kiến đầu tư 550 nghìn tỷ won vào các trung tâm dữ liệu AI đến năm 2029 và hơn 1.000 nghìn tỷ won đến năm 2035. Kế hoạch này không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu tính toán ngày càng lớn của AI, mà còn hướng tới việc phân bổ hạ tầng ra ngoài khu vực thủ đô, qua đó tạo thêm động lực tăng trưởng cho các địa phương.

Seoul cũng dự kiến xây dựng một khu tổ hợp sản xuất robot và linh kiện tại Saemangeum, khu vực ven biển phía Tây nơi Hyundai Motor đã đầu tư. Mục tiêu là giúp Hàn Quốc cạnh tranh với những bước tiến về robot hình người tại các quốc gia như Trung Quốc.