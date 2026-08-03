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Nhà đầu tư cá nhân tranh thủ chốt lời, bán ròng hơn 1.500 tỷ

T Thu Minh

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 1.021,9 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 1.529,7 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Nhà đầu tư cá nhân tranh thủ chốt lời, bán ròng hơn 1.500 tỷ

Tháng 8 mở ra với kỳ vọng lớn khi FTSE Russell chính thức công bố danh mục thành phần FTSE GEIS, đồng thời các quỹ đầu tư bắt đầu bước vào giai đoạn cơ cấu và giải ngân. Kỳ vọng về dòng vốn ngoại đã nhanh chóng trở thành chất xúc tác quan trọng, giúp thị trường duy trì tâm lý tích cực và tạo nên một phiên bùng nổ cả về điểm số lẫn độ rộng.

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, VN-Index tăng 27 điểm lên 1.762 điểm, với 257 mã tăng so với 76 mã giảm, phản ánh lực cầu lan tỏa trên hầu hết các nhóm ngành thay vì chỉ tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Thanh khoản trên ba sàn duy trì trên 20.400 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền đã bắt đầu nhập cuộc rõ rệt sau giai đoạn thận trọng. Nhóm tài chính tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt. Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt bứt phá, nhiều mã tăng trên 3% như VCB, CTG, TCB, HDB, SHB, qua đó trở thành trụ cột chính nâng đỡ chỉ số.

Song hành với đó, nhóm chứng khoán cũng hưởng lợi từ kỳ vọng thanh khoản cải thiện khi SSI tăng 4,25%, VIX tăng trên 3%, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng sôi động hơn của thị trường trong giai đoạn tới.

Ở nhóm bất động sản, sau chuỗi phiên tăng mạnh trước đó, bộ đôi VIC và VHM tạm thời chững lại với mức giảm nhẹ không đáng kể. Tuy nhiên, áp lực điều chỉnh tại nhóm vốn hóa lớn không làm suy yếu xu hướng chung khi dòng tiền nhanh chóng dịch chuyển sang các cổ phiếu còn dư địa hồi phục như NVL, CII, DXG, KBC, PDR, giúp sắc xanh tiếp tục được duy trì trên toàn ngành.

Diễn biến tích cực cũng xuất hiện ở nhiều nhóm ngành khác. Ngoại trừ một vài trường hợp điều chỉnh như MCH và VNM, phần lớn cổ phiếu vốn hóa lớn đều ghi nhận mức tăng trên 3%, nổi bật có GAS, HPG, MWG, MSN, trong khi PLX của nhóm dầu khí tăng hơn 4,2%.

Điểm nhấn quan trọng nhất của phiên là khối ngoại quay trở lại mua ròng hơn 1.000 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1.081,9 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Công nghệ thông tin, Tài nguyên cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: FPT, HPG, VCB, MBB, FRT, MSN, PNJ, CTG, LPB, SSI.

Phía bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: NLG, STB, TCB, VPB, TCX, VIC, GEX, VIX, MCH.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 1.021,9 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 1.529,7 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 4/18 ngành, chủ yếu là ngành Xây dựng và vật liệu. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: NLG, NVL, ACB, TCX, CTG, TPB, MWG, BID, VPI, VIB.

Phía bán ròng khớp lệnh, họ bán ròng 14/18 ngành, chủ yếu là nhóm Công nghệ thông tin, Ngân hàng. Top bán ròng gồm: FPT, HPG, VIC, MBB, FRT, VCB, MSN, SSI, VHM.

Tự doanh mua ròng 541,8 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 541,8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong phiên hôm nay gồm: MBB, HPG, TCB, FPT, VIC, VNM, VHM, ACB, MSN, LPB.

Top bán ròng là nhóm Xây dựng và vật liệu. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: BID, FRT, HHV, BSR, VIX, VTP, BMP, GEX, CTD, E1VFVN30.

Tổ chức trong nước

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 577,1 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 94,1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 11/18 ngành, trong đó giá trị bán ròng lớn nhất thuộc nhóm Ngân hàng. Top bán ròng gồm: CTG, HPG, FPT, VCB, ACB, PNJ, LPB, MSN, MWG, BSR.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng gồm: VIC, NLG, STB, GEX, VPB, VIX, TCB, SHB, VJC, VHM.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 3.011,7 tỷ đồng, giảm 14,7%, chiếm 14,5% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý diễn ra ở HCM với gần 13 triệu cổ phiếu, tương đương 332,4 tỷ đồng, được cá nhân trong nước trao tay nhau (196,2 tỷ đồng) và mua từ tổ chức trong nước (136,2 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, giao dịch thỏa thuận giữa cá nhân và tổ chức trong nước còn xuất hiện ở nhiều cổ phiếu như: EIB, PVD, FPT...

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Công nghệ thông tin, Thép, Chứng khoán, Xây dựng, Bán lẻ, Nuôi trồng nông sản và hải sản, Cao su, Bảo hiểm; trong khi giảm ở Ngân hàng, Bất động sản, Kho bãi, Hàng cá nhân, Dầu khí, Điện, Hóa chất, Hàng không và Vật liệu xây dựng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, trong khi nhích nhẹ ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.

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