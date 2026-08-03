Dự báo mới nhất về 30 cổ phiếu lọt rổ FTSE GEIS

Ước tính sẽ có khoảng 150 triệu USD từ các quỹ ETF được giải ngân trong kỳ cơ cấu tháng 9/2026. Các cổ phiếu có giá trị mua ròng lớn nhất bao gồm: VIC (khoảng 46 triệu USD), VHM (khoảng 16 triệu USD) và MSN (khoảng 9 triệu USD).

Cụ thể, theo MBS, ngày 21/8/2026, FTSE sẽ công bố danh mục các cổ phiếu được đưa vào rổ chỉ số thị trường mới nổi FTSE GEIS. Theo ước tính của FTSE, sẽ có khoảng 6 tỷ USD, bao gồm cả các quỹ đầu tư chủ động và thụ động, được phân bổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

Nếu chỉ tính riêng dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF mô phỏng chỉ số của FTSE, MBS ước tính sẽ có khoảng 1,5 tỷ USD được phân bổ vào danh mục cổ phiếu trong vòng một năm tới.

Tuy nhiên, quá trình phân bổ vốn vào thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được FTSE triển khai theo 4 giai đoạn, bắt đầu từ ngày 21/9/2026 và hoàn tất vào tháng 9/2027, cụ thể:

Giai đoạn 1: Ngày 21/9/2026. Việt Nam chính thức được xóa khỏi FTSE Frontier Index. Tỷ trọng phân bổ: 10%, giá trị ước tính khoảng 150 triệu USD.

Giai đoạn 2: Kỳ tái cơ cấu bán niên tháng 3/2027 (có hiệu lực từ ngày 22/3/2027). Tỷ trọng phân bổ: 20%, giá trị ước tính khoảng 300 triệu USD.

Giai đoạn 3: Kỳ tái cơ cấu tháng 6/2027 (có hiệu lực từ ngày 21/6/2027). Tỷ trọng phân bổ: 35%, giá trị ước tính khoảng 525 triệu USD.

Giai đoạn 4 (hoàn tất): Kỳ tái cơ cấu tháng 9/2027 (có hiệu lực từ ngày 20/9/2027). Tỷ trọng phân bổ: 35%, giá trị ước tính khoảng 525 triệu USD.

Theo FTSE, các quỹ ETF sẽ mua cổ phiếu theo tỷ trọng của từng mã trong rổ chỉ số ở từng giai đoạn. Sau mỗi thời điểm, FTSE có thể điều chỉnh nhẹ tỷ trọng sau khi đánh giá khả năng giải ngân của các quỹ ETF.

Những cổ phiếu blue-chip có tỷ trọng lớn trong rổ chỉ số sẽ được mua vào qua nhiều giai đoạn nhằm hạn chế tác động đến diễn biến giá. Trong khi đó, các cổ phiếu vốn hóa vừa (mid-cap) và vốn hóa nhỏ (small-cap) có tỷ trọng thấp sẽ chủ yếu được mua vào ở các giai đoạn cuối, do quy mô giao dịch nhỏ nên ít gây xáo trộn cho thị trường.