Bà Hồ Thị Hằng giữ chức Trưởng ban Quản lý kinh doanh chứng khoán

Thay mặt lãnh đạo UBCKNN, Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương đã trao quyết định và giao nhiệm vụ cho bà Hồ Thị Hằng - Phó trưởng ban Pháp chế - Đối ngoại giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý kinh doanh chứng khoán từ ngày 01/8/2026.

Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch UBCKNN, Bí thư Đảng uỷ cơ quan UBCKNN trao Quyết định cho bà Hồ Thị Hằng, tân Trưởng ban Quản lý kinh doanh chứng khoán. Ảnh: TTTT

Ngày 03/8/2026, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

Tham dự hội nghị có bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch UBCKNN, Bí thư Đảng uỷ cơ quan UBCKNN; ông Hà Duy Tùng, Phó Chủ tịch UBCKNN; bà Lê Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch UBCKNN; cùng đại diện Đoàn Thanh niên, tập thể Lãnh đạo, cấp uỷ Ban Pháp chế - Đối ngoại, Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán và toàn thể công chức hai đơn vị.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban Tổ chức và quản lý nguồn nhân lực, UBCKNN đã công bố Quyết định số 2039/QĐ-BTC ngày 30/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo đối với bà Hồ Thị Hằng, Phó trưởng ban Pháp chế - Đối ngoại giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý kinh doanh chứng khoán từ ngày 01/8/2026 và thay mặt lãnh đạo UBCKNN, Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương đã trao quyết định và giao nhiệm vụ cho bà Hồ Thị Hằng ở vị trí công tác mới.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương chúc mừng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán đã được kiện toàn lãnh đạo và chúc mừng bà Hồ Thị Hằng được Lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo UBCKNN tin tưởng bổ nhiệm giữ cương vị công tác mới.

Chủ tịch UBCKNN đánh giá, với 27 năm công tác trong ngành Tài chính, trải qua nhiều vị trí công tác, bà Hồ Thị Hằng đã khẳng định năng lực chuyên môn, phẩm chất tốt, tinh thần trách nhiệm cao và có nhiều đóng góp cho ngành.

Trên cương vị mới, Chủ tịch UBCKNN đề nghị bà Hồ Thị Hằng phát huy kinh nghiệm tích lũy, phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán trong công tác quản lý, giám sát và tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, góp phần phát triển thị trường chứng khoán minh bạch, bền vững.

Đồng thời, tăng cường đoàn kết nội bộ, tổ chức, phân công công việc khoa học, hiệu quả và tích cực tham mưu với Lãnh đạo UBCKNN trong công tác quản lý các công ty chứng khoán.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Hồ Thị Hằng, tân Trưởng ban Quản lý kinh doanh chứng khoán cảm ơn Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính và Đảng ủy, Lãnh đạo UBCKNN đã tin tưởng giao trọng trách mới. Bà cho biết đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn đối với bản thân.

Nhìn lại hơn hai năm công tác tại UBCKNN theo chủ trương luân chuyển của Bộ Tài chính, từ Vụ Pháp chế đến Ban Pháp chế - Đối ngoại, bà Hồ Thị Hằng cho biết luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành của Ban lãnh đạo, đồng nghiệp đơn vị, qua đó tạo điều kiện để bản thân hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trước khối lượng công việc lớn và yêu cầu chuyên môn cao tại đơn vị mới, bà Hồ Thị Hằng cam kết sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, cầu thị, không ngừng học hỏi; cùng tập thể lãnh đạo, cấp ủy và toàn thể cán bộ, công chức Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán kế thừa những kết quả đã đạt được, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Bà Hằng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Lãnh đạo UBCKNN cùng sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị thuộc UBCKNN để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.