Nội, ngoại cùng đua giá, bảng điện “xanh mướt”, loạt cổ phiếu kịch trần

Thị trường quay trở lại trạng thái hưng phấn mạnh mẽ trong phiên đầu tuần khi vừa đón nhận tín hiệu hạ nhiệt xung đột Trung Đông, vừa đón nhận thông tin vĩ mô tháng 7 khá tích cực. Đà tăng giá cổ phiếu được hỗ trợ từ lực cầu chủ động mạnh mẽ, trong đó khối ngoại cũng đổ ròng vào hơn ngàn tỷ…

VN-Index và đường MA200 ngày.

VN-Index đóng cửa tăng 1,56% tương đương +27,06 điểm. Độ rộng cực tốt với 257 mã tăng và 76 mã giảm. So với phiên sáng sức mạnh đã gia tăng: Chỉ số chốt phiên sáng tăng 1,16% (+20,17 điểm) với 207 mã tăng/97 mã giảm.

Biến động chỉ số không phản ánh hết sự sôi động trong giao dịch, cổ phiếu lên giá tốt hơn những gì VN-Index thể hiện chiều nay. Cụ thể, chốt phiên sáng sàn HoSE có 79 cổ phiếu tăng vượt 2%, đóng cửa là 123 mã. Thanh khoản nhóm mạnh nhất này buổi sáng chiếm 54,9% tổng giá trị khớp cả sàn, chiều nay chiếm 66,9%. Thanh khoản khớp lệnh phiên chiều cũng tăng 32,5%, đạt hơn 9.374 tỷ đồng, cao nhất 7 phiên chiều gần nhất.

Nói ngắn gọn, mặt bằng giá được nâng lên cao hơn, thanh khoản tăng mạnh kết hợp với phân bổ thanh khoản tập trung ở nhóm khỏe nhất cho thấy lực cầu nâng giá cải thiện tích cực.

VN-Index lên điểm ít trong buổi chiều vì vẫn chưa có sự “gia tốc” của các trụ. VIC buổi sáng chỉ tham chiếu, đóng cửa lùi sâu hơn, giảm 0,51%. VHM cũng lùi một bước giá xuống dưới tham chiếu 0,07%. BID trượt khá mạnh, chốt phiên sáng tăng 1,71%, đóng cửa chỉ còn 0,66% tương đương riêng chiều nay giảm 1,03%.

Dù vậy sự chững lại của các trụ nói trên càng giúp các cổ phiếu còn lại tỏa sáng hơn. Thống kê rổ VN30 chiều nay có 20 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng, chỉ 7 mã tụt giá. VN-Index vẫn được nhóm này củng cố, dù chưa thể bùng phát về điểm số. GAS riêng chiều nay tăng thêm 1,71% so với phiên sáng, đóng cửa tăng 3,79%. FPT tăng thêm 1,41% lên mức kịch trần. MBB tăng thêm 2,56% thành +6,67%. MWG tăng thêm 2,55% thành +3,72%. TCB tăng thêm 1,53% thành +3,45%...

Các cổ phiếu còn lại không tăng bùng nổ như những mã nói trên vì hầu hết đã rất mạnh từ sáng. Đóng cửa rổ VN30 có tới 21 cổ phiếu tăng quá 1%, trong đó 18 mã tăng vượt 2%. Chỉ số đại diện rổ tăng 2,44%, vượt xa VN-Index nhờ các cổ phiếu vốn hóa tầm trung mạnh mẽ có trọng số cao. Các cổ phiếu còn đỏ là MCH giảm 2,34%, TCX giảm 0,24%, VHM giảm 0,07%, VIC giảm 0,51%, VNM giảm 0,99%.

Hầu hết các cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay đều tăng giá mạnh.

Với phần còn lại của thị trường, chỉ riêng độ rộng cũng đã thể hiện sức mạnh áp đảo. Số lượng cổ phiếu tăng mạnh từ 2% trở nên tới 123 mã, trong đó 12 mã kịch trần. Ngoài FPT, FRT, BVH, HVN, PNJ, HHS, TCH là các cổ phiếu khác thanh khoản rất tốt.

Nhóm thanh khoản cao trên trăm tỷ đồng với biên độ giá 3-5% cũng không ít: HPG tăng 3,92%, SHB tăng 3,48%, SSI tăng 4,25%, VIX tăng 3,08%, MBB tăng 6,67%, GEX tăng 3,78%, TCB tăng 3,45%, MWG tăng 3,72%, CTG tăng 3,25%, MSN tăng 3,18% đều khớp quanh 300 tỷ đồng trở lên.

Điểm nhấn bùng nổ hôm nay là nhà đầu tư nước ngoài. Khối này có phiên mua ròng ngàn tỷ đầu tiên trên HoSE kể từ đầu tháng 4/2026 mà không có yếu tố thỏa thuận VIC hay VHM. Tổng giá trị mua ròng hôm nay đạt 1.060,5 tỷ đồng, trong đó riêng phiên chiều mua 487,4 tỷ.

Các cổ phiếu được mua rất nhiều là FPT +525,8 tỷ, HPG +283,3 tỷ, VCB +136,3 tỷ, MBB +89,2 tỷ, FRT +88,8 tỷ, MSN +86,4 tỷ, PNJ +82,4 tỷ. Phía bán ròng có NLG -1145 tỷ, STB -71,9 tỷ, TCB -71,5 tỷ, VPB -56,6 tỷ, TCX -50,4 tỷ.

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn hôm nay tăng yếu 3,8% so với phiên cuối tuần trước, đạt 17.272 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Một trong những nguyên nhân khiến thanh khoản chưa cao là do bên bán xả hàng ít. Với biên độ đẩy giá giúp cả trăm cổ phiếu tăng vượt 2% tới kịch trần thì nếu khối lượng bán nhiều, thanh khoản sẽ rất cao.

VN-Index có thêm hơn 27 điểm hôm nay một lần nữa tiến sát ngưỡng trung bình 200 phiên. Đây là ngưỡng kháng cự kỹ thuật quan trọng cần vượt qua để tăng độ thuyết phục cho cơ hội thực sự đã tạo đáy.