Blog chứng khoán: Chưa đến đoạn rung lắc mạnh

Kỳ vọng và hưng phấn được củng cố hôm nay khi xung đột bỗng nhiên “tịt ngòi” sau khẩu hiểu “locked & loaded”, CPI giảm tháng thứ hai liên tiếp… Có vẻ thị trường tăng khắp nơi lại tràn ngập tin tốt!

Tranh minh họa.

Sau phiên điều chỉnh cuối tuần trước, dòng tiền tiếp tục đón đỡ và đẩy giá phục hồi tích cực. Thật ra ngày thứ Sáu vừa rồi cổ phiếu điều chỉnh cũng không nhẹ, gần 120 mã giảm quá 1% dưới áp lực chốt lời ngắn hạn T+4. Những người bỗng nhiên lãi lớn và những người giảm lỗ với tâm lý thận trọng nhất sẽ chọn cách thoát ra.

Các nhịp lùi nhỏ do áp lực từ hoạt động lướt sóng thường diễn ra ở nhịp hồi đầu tiên. Nếu bên bán thực sự mạnh thì thị trường có thể lùi 1-3 phiên, nếu mạnh thì qua rất nhanh, thậm chí chỉ điều chỉnh trong phiên. Đây là giai đoạn xung đột ban đầu của giai đoạn tạo đáy, khi “bull-trap” hay thực sự đảo chiều vẫn chưa rõ ràng, chưa bên nào thuyết phục được hoàn toàn.

Nhà đầu tư nhỏ lẻ tâm lý yếu dễ bị “xoay” trong những cú rung lắc hoặc thông tin lộn xộn đầy nghi ngờ. Gồng lỗ hàng tháng trời nhưng lại “rụng hàng” trong cú nảy đầu tiên chỉ vì nhìn vào mức hồi hoặc chỉ số. Tuy nhiên đây cũng là giai đoạn dòng tiền dẫn dắt sẽ phát tín hiệu để củng cố niềm tin. “Vắt kiệt” lượng hàng lỏng lẻo còn sót lại, đỡ giá hoặc đẩy giá mạnh là cách để phát thông điệp, củng cố niềm tin cho đến khi số đông chấp nhận thực tế.

Thanh khoản khớp lệnh HSX hôm nay khoảng 16,5k tỷ chưa tính thỏa thuận vẫn là khá nhỏ, dù vậy cũng tăng được 17% so với trung bình tuần trước. Hôm nay là phiên thứ ba bên mua “càn quét” khối lượng bán nhưng vẫn không kéo thanh khoản cao lên một cách khác biệt tức là nhu cầu bán giá thấp không còn nhiều. Có thể nhịp rung biên độ lớn hơn sẽ xuất hiện ở các mức kháng cự mạnh hơn, ví dụ quanh 1800-1825 của VNI. Thanh khoản dự kiến sẽ bắt đầu cải thiện rõ rệt.

Lúc này nên quan tâm nhiều hơn đến định giá cơ bản của cổ phiếu thay vì chỉ nhìn VNI lên được bao nhiêu điểm, “đụng” phải cản nào. Xu hướng thị trường nhìn qua chỉ số thì bình thường, nhưng với rất nhiều cổ phiếu thì đã là xu hướng giảm trung, dài hạn. Do đó nếu hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn tốt thì đây là mức định giá rất thấp trong lịch sử. Trong dài hạn, thị trường sẽ tái định giá và sai lầm thường thấy của các nhà đầu tư ít kinh nghiệp là giữ lỗ quá lâu nhưng lại chốt lời quá sớm.

Thị trường phái sinh hôm nay duy trì basis dương khá rộng ở nhịp tăng đầu tiên của VN30 từ 1883.xx lên 1894.xx. Tuy nhiên sau 10h15 thì đỡ hơn, basis chỉ còn 3-4 điểm, bớt rủi ro cho Long. Sức mạnh của cơ sở hôm nay không đến từ VIC, VHM mà đến từ các cổ phiếu tầm trung và lực kéo từ số đông. Đây là trạng thái giao dịch tốt vì dòng tiền chấp nhận bỏ qua yếu tố trụ. Điều này giúp phái sinh dễ quan sát hơn vì cung cầu ở các trụ còn lại khá ổn định, tốc độ giao dịch cũng không nhanh. Ngoài ra các lệnh treo bán cổ phiếu cũng rất thụ động, nghĩa là xác suất có nhịp đảo chiều intraday ở VN30 thấp, ngay khả khi mua chậm lại thì cũng chỉ giảm quá tính chứ không đảo chiều.

Mức thanh khoản thấp hiện tại trên thị trường cơ sở không phải là yếu tố đáng lo ngại. Nhịp khởi động bao giờ cũng “dập dòm” sợ bẫy, từ nhưng bull-trap trong xu hướng giảm đến thực sự tạo đáy chỉ khác ở chỗ cổ được giữ chặt trong túi và dòng tiền phải chấp nhận thay đổi. Chiến lược tiếp tục là tăng vị thế cổ phiếu ở các nhịp rung lắc, Long/Short với phái sinh, ưu tiên Long.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1917.69. Cản gần nhất ngày mai là 1924; 1934; 1944; 1955; 1968; 1975. Hỗ trợ 1912; 1904; 1894; 1885; 1873; 1864; 1857.

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