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Nhà đầu tư lạc quan về triển vọng tăng giá của đồng USD

A An Huy

Giới đầu tư toàn cầu đang đặt cược mạnh vào sự tăng giá của đồng USD, cho thấy tâm lý lạc quan trước xu hướng tăng vững gần đây của đồng tiền này trong thời gian gần đây...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến triển vọng tỷ giá đồng USD trong năm nay là biến động giá dầu.

Từ tuần trước, giá dầu thế giới đã tăng mạnh khi Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công, đe dọa phá vỡ thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa hai nước. Sau khi tăng hơn 5% trong tuần trước, giá dầu Brent giao sau tại thị trường London - giá tham chiếu của thị trường dầu toàn cầu - tiếp tục leo thang trong phiên ngày thứ Hai (13/7) với mức tăng gần 10%, vượt ngưỡng 83 USD/thùng.

Giá dầu tăng làm gia tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất để kiểm soát áp lực giá cả. Lãi suất cao hơn ở Mỹ thường được coi là một yếu tố hỗ trợ cho đồng USD vì làm gia tăng sức hấp dẫn của bạc xanh đối với các nhà đầu tư.

Theo dữ liệu từ FactSet, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD đã tăng hơn 3% từ đầu năm đến nay. Chỉ số đạt mức cao nhất trong hơn 1 năm gần mức 102 điểm vào cuối tháng 6, và kết thúc phiên ngày 13/7 ở mức khoảng 101,3 điểm.

Các nhà đầu tư đã bắt đầu xây dựng các vị thế mua vào đồng USD trên thị trường tương lai từ nhiều tuần trước, trước cả khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố vào tuần vừa rồi rằng thỏa thuận ngừng bắn với Iran coi như đã chấm dứt.

Theo phân tích của ngân hàng Saxo Bank dựa trên dữ liệu của Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC), tổng vị thế mua ròng đối với đồng USD đã tăng trong tuần thứ 8 liên tiếp tính đến ngày 30/6, đạt 39,8 tỷ USD, mức cao nhất trong ít nhất 10 năm qua.

Nhưng dù nhà đầu tư đã mạnh tay đặt cược vào đồng USD, đồng tiền này vẫn thấp hơn nhiều so với đỉnh thiết lập cuối năm 2022. Về lý thuyết, điều này có thể đồng nghĩa nhiều dư địa cho đồng USD tiếp tục tăng cao hơn.

Giá dầu tăng cao cũng tạo thêm động lực cho đồng USD ở góc độ Mỹ là một quốc gia xuất khẩu ròng dầu thô - một lợi thế của nước này so với các nền kinh tế nhập khẩu ròng năng lượng nếu xung đột ở Vùng Vịnh tiếp tục kéo dài.

Ngoài ra, giá dầu thô tăng gần đây cũng đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lên cao hơn khi các nhà đầu tư nhận thấy khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào cuối năm nay ngày càng cao. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng là một yếu tố khác hỗ trợ USD.

Diễn biến chỉ số Dollar Index trong vòng 1 năm trở lại đây - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến chỉ số Dollar Index trong vòng 1 năm trở lại đây - Nguồn: Trading Economics.

Biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed, được công bố vào tuần vừa rồi, dường như khẳng định rằng nhiều quan chức Fed sẵn sàng tăng lãi suất trong thời gian tới để kiềm chế lạm phát. Thị trường lãi suất tương lai cũng đang đặt cược khả năng khoảng 75% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Đồng USD còn có thể được hưởng lợi khi các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn trước các rủi ro địa chính trị - theo ông William Merz, trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường vốn tại công ty U.S. Bank Asset Management Group. Từ khi chiến tranh Mỹ - Iran nổ ra vào cuối tháng 2, tài sản phát huy tốt nhất vai trò “hầm trú ẩn” không phải là kim loại quý mà chính là đồng USD.

Với vai trò trung tâm của đồng USD trong hệ thống tài chính toàn cầu, sự biến động trong giá trị của đồng tiền này có khả năng gây ra hiệu ứng lan tỏa trên các thị trường khác. Một đồng USD yếu thường được coi là yếu tố tích cực đối với các thị trường chứng khoán ngoài Mỹ, trong khi đồng USD mạnh hơn có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của các công ty đa quốc gia đặt trụ sở tại Mỹ nhưng có phần lớn doanh thu từ nước ngoài.

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