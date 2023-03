Nhà đầu tư lãi bao nhiêu nếu mua cổ phiếu Berkshire Hathaway cùng lúc với Warren Buffett?

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong thế giới tài chính. Được mệnh danh là “Nhà tiên tri xứ Omaha”, ông hiện là CEO của Berkshire Hathaway Inc - “đế chế” đầu tư hàng đầu thế giới.

Buffett được biết đến với chiến lược đầu tư “mua và giữ” và đây cũng là phong cách sống của ông, biểu hiện dễ thấy nhất là việc ông vẫn sống trong cùng một căn nhà suốt 65 năm qua.

Vào những năm 1960, ông đặc biệt ưa chuộng việc mua vào các cổ phiếu giá thấp.

“Nếu một cổ phiếu có giá đủ rẻ, ông ấy sẽ không quan tâm tới việc công ty đó tệ hại hay có ban quản lý tệ hại. Ông ấy biết rằng mình sẽ kiếm được tiền nhờ mức giá rẻ đó”, Charlie Munger, phó chủ tịch của Berkshire và cũng là “cánh tay phải” của ông Buffett, nói về vị tỷ phú trong một chương trình của CNBC.

Tháng 12/1962, ông Buffett mua những cổ phiếu đầu tiên của Berkshire Hathaway - khi đó là một công ty dệt sắp phá sản, với giá 7,5 USD/cổ phiếu.

“Tôi đã mua những cổ phiếu đầu tiên của Berkshire vào năm 1962 và đó là một doanh nghiệp dệt may ở phía Bắc mà sau này sẽ phá sản”, ông Buffett kể. “Về mặt thống kê, đó là một cổ phiếu rẻ và một công ty tồi tệ".

Nhưng nhà đầu tư huyền thoại lại nhìn thấy cơ hội từ mức giá rẻ đó.

“Berkshire Hathaway khi đó đang đóng cửa các nhà máy và khi làm vậy, họ sẽ giải phóng một lượng vốn và tiến hành mua lại cổ phiếu. Vì vậy, tôi đã mua cổ phiếu với ý nghĩ rằng sẽ có một đợt chào mua công khai vào thời điểm nào đó và tôi sẽ bán số cổ phiếu mình nắm giữ và thu về mức lợi nhuận khiên tốn”, Buffett kể lại.

Và Buffett đã đúng. Berkshire sau đó đã đề nghị mua lại 7% cổ phần công ty mà Buffett đang nắm giữ và ông đề xuất mức giá 11,5 USD/cổ phiếu.Seabury Stanton - Giám đốc Berkshire - ban đầu đầu đồng ý với đề nghị của ông nhưng sau đó lại gửi thư đề nghị với mức giá chỉ 11,375 USD/cổ phiếu.

“Nhà tiên tri xứ Omaha” đã rất ngạc nhiên với đề nghị đó, và quyết định từ chối bán lại cổ phiếu Berkshire cho Berkshire.

“Đó là một quyết định hết sức ngu ngốc”, ông Buffett nói về động thái của Stanton. “Điều đó khiến tôi rất tức giận, vì vậy tôi bắt đầu mua vào thêm cổ phiếu của họ. Tôi cảm giác như mình bị ban lãnh đạo công ty qua mặt vậy”.

Vị tỷ phú bắt đầu mua thêm nhiều cổ phiếu và cuối cùng nắm quyền kiểm soát Berkshire Hathaway. Sau đó Stanton phải rời công ty.

Sau khi về tay ông Buffett, hoạt động kinh doanh dệt may của công ty duy trì ổn định trong vài năm trước khi đóng cửa vào năm 1985, và trở thành thứ mà ông gọi là một trong những khoản đầu tư tồi tệ nhất mọi thời đại của ông.

Tuy nhiên, những năm sau đó, ông quyết định phát triển Berkshire Hathaway vượt ra ngoài lĩnh vực dệt may, với việc mua lại các công ty như Geico, See’s Candies, Fruit of the Loom, Dairy Queen.... Ông cũng dùng nguồn tiền mặt của công ty để mua cổ phiếu của các công ty niêm yết như Coca-Cola, Apple, Bank of America và American Express Company.

Theo đó, nếu một nhà đầu tư mua cổ Berkshire vào thời điểm ông Buffett mua và giữ tới hiện tại thì sẽ thu về mức lợi nhuận khổng lồ.

Cụ thể, nếu đầu tư 1.000 USD vào cổ phiếu Berkshire vào tháng 12/1962, thời điểm ông Buffett bắt đầu mua vào mạnh cổ phiếu này với giá 7,5 USD/cổ phiếu, nhà đầu tư sẽ mua được 133,33 cổ phiếu. Tính theo giá cổ phiếu hiện tại của công ty này 471.326,03 USD/cổ phiếu, nhà đầu tư sẽ có hơn 62,8 triệu USD.

Berkshire Hathaway hiện có vốn hóa thị trường hơn 675 tỷ USD và là một trong 10 công ty niêm yết giá trị nhất thế giới.