Nhân viên văn phòng đại diện lập khống hóa đơn, tham ô của công ty 5,2 tỷ đồng

Theo cáo trạng truy tố, Công ty S. đặt trụ sở chính tại tỉnh Đồng Nai và có văn phòng đại diện Hà Nội đặt tại Cụm Công nghiệp Nguyên Khê, thuộc xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Năm 2021, Công ty S. tuyển dụng Nguyễn Anh Sử vào làm việc tại văn phòng đại diện Hà Nội với các nhiệm vụ là: Quản lý, đào tạo đội nhóm kinh doanh tại văn phòng; Trực tiếp quản lý kinh doanh mặt hàng bình ắc quy xe nâng và các khách hàng có liên quan; Trực tiếp quản lý công nợ của các khách hàng liên quan tới mặt hàng ắc quy xe nâng…

Cùng với chức vụ Phó trưởng nhóm kinh doanh thuộc văn phòng đại diện tại Hà Nội, Sử còn là người trực tiếp quản lý hàng hóa tại kho, lên hóa đơn, bán hàng, xuất hàng và liên hệ vận tải.

Từ tháng 4/2021, do áp lực doanh số của công ty nên Sử đã nảy sinh ý định lập khống một số hóa đơn bán hàng bình ắc quy.

Để có thông tin lập khống hóa đơn bán hàng, bị cáo lấy dữ liệu, danh sách đại lý, khách hàng từ công ty và chủng loại, số lượng bình ắc quy ghi trên hóa đơn được Sử căn cứ theo dữ liệu có sẵn.

Trong các hóa đơn khống, Sử không đề địa chỉ email hoặc ghi sai địa chỉ email của những đơn vị mua hàng nhằm tránh việc doanh nghiệp kiểm tra, phát hiện.

Từ ngày 23/4/2021 đến ngày 27/6/2022, bị cáo đã lập khống 58 hóa đơn bán hàng thể hiện đã bán 2.072 bình ắc quy các loại cho 18 đại lý với tổng giá trị tiền hàng ghi trong hóa đơn là hơn 6,9 tỷ đồng (gồm cả thuế VAT).

Do lập khống hóa đơn mà không xuất hàng nên số lượng bình ắc quy thực tế tồn trong kho tăng cao. Từ đây, Sử tiếp tục nảy sinh ý định chiếm đoạt số lượng bình ắc quy này.

Trên cơ sở thông tin ghi trên hóa đơn khống, bị cáo lập khống chứng từ, làm thủ tục nhận bình ắc quy từ kho của công ty. Sau đó, Sử mang bán cho các đại lý, khách hàng của chính Công ty S. với giá thấp hơn so với giá niêm yết từ 8-10%.

Ngoài ra, bị cáo còn chiếm đoạt thêm một lượng hàng hóa khác với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối là công ty có chính sách đổi bình ắc quy cũ lấy bình ắc quy mới; công ty nhập lại bình ắc quy cũ với giá từ 18.000 đồng đến 23.000 đồng/ 1 bình ắc quy cũ. Thu được bình ắc quy cũ từ các đại lý, khách hàng, Sử mang bán phế liệu lấy tiền ăn tiêu.

Kết quả điều tra thể hiện, từ ngày 4/5/2021 đến ngày 16/7/2022, Nguyễn Anh Sử đã chiếm đoạt của Công ty S. tổng cộng 1.839 bình ắc quy mới các loại đem bán và đổi cho một số đại lý, cá nhân để chiếm hưởng bất chính hơn 3,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên theo kết luật giám định, tổng giá trị tài sản Sử chiếm đoạt của công ty là hơn 5,2 tỷ đồng.

Quá trình điều tra vụ án, Nguyễn Anh Sử thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân như nêu trên. Bị cáo khai, không trao đổi, bàn bạc với bất kỳ cá nhân nào trong doanh nghiệp.

Bị cáo mới nộp về công ty gần 300 triệu đồng. Số tiền còn lại, bị can đã chi tiêu cá nhân và đổ vào trò chơi “tiền ảo” hết.

Với 6 đại lý và 3 khách hàng mua hàng không có hóa đơn và đổi hàng cũ lấy hàng mới với Sử, cơ quan điều tra xác định họ không biết nguồn gốc hàng hóa là do phạm tội mà có. Do đó, công an không có căn cứ đề cập xử lý.

Công ty yêu cầu bị cáo phải khắc phục số tiền còn lại là hơn 4,9 tỷ đồng.