Nhập khẩu hàng hóa của Mỹ lập kỷ lục, thâm hụt thương mại tăng vọt

Trong tháng 5, cả xuất khẩu và nhập khẩu dịch vụ của Mỹ đều lập kỷ lục. Xuất khẩu dầu mỏ cũng đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Ở chiều nhập khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Mỹ cũng lập kỷ lục mới...

Ảnh minh họa - Ảnh: BLOOMBERG

Thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ tăng lên 77,6 tỷ USD trong tháng 5, do nhập khẩu mạnh tăng trong khi xuất khẩu giảm.

Theo dữ liệu Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày thứ Ba (7/7), nhập khẩu của Mỹ trong tháng 5 tăng 3,3% so với tháng trước, lên 395,3 tỷ USD. Mỹ nhập khẩu nhiều hơn các mặt hàng như dược phẩm, điện thoại di động, ô tô và thiết bị phục vụ xây dựng các trung tâm dữ liệu mới.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 3,2%, xuống 317,7 tỷ USD. Xuất khẩu vàng, khí đốt tự nhiên, máy tính và dược phẩm đều giảm so với tháng trước. Dù vậy, mức giảm của xuất khẩu hàng hóa được bù đắp phần nào bởi xuất khẩu dịch vụ tăng, trong đó có doanh thu từ du khách nước ngoài đến Mỹ.

Trong tháng 5, cả xuất khẩu và nhập khẩu dịch vụ của Mỹ đều lập kỷ lục. Xuất khẩu dầu mỏ cũng đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Ở chiều nhập khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Mỹ cũng lập kỷ lục mới.

Những diễn biến trên khiến thâm hụt thương mại của Mỹ tiếp tục nới rộng. Tính chung hàng hóa và dịch vụ, thâm hụt thương mại tháng 5 của nước này tăng hơn 42% so với tháng trước.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách thu hẹp thâm hụt thương mại bằng cách áp thuế quan trên diện rộng đối với hàng hóa nhập khẩu nước ngoài. Tuy nhiên, các biện pháp này cũng khiến nhập khẩu, xuất khẩu và cán cân thương mại của Mỹ biến động mạnh kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng năm ngoái.

Trong 16 tháng kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, thâm hụt thương mại hàng hóa hàng tháng của Mỹ bình quân ở mức 96 tỷ USD. Con số này thấp hơn khoảng 5% so với mức bình quân của 16 tháng trước đó.

Nhập khẩu một số mặt hàng đã giảm. Tuy nhiên, nhu cầu lớn của Mỹ đối với công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), dược phẩm và những mặt hàng chưa được sản xuất trong nước vẫn tiếp tục hỗ trợ hoạt động nhập khẩu.

Chiến tranh tại Iran cũng tác động đến thương mại. Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn đã làm xáo trộn chuỗi cung ứng dầu, phân bón, bao bì sản phẩm và heli. Trong tháng 4, thâm hụt thương mại của Mỹ từng giảm so với tháng trước, do tình trạng gián đoạn tại eo biển này thúc đẩy xuất khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Mỹ lên mức kỷ lục mới theo tháng.

Các doanh nghiệp nhập khẩu Mỹ đang chuẩn bị cho những thay đổi lớn khác trong chính sách thương mại. Chính quyền ông Trump đang xây dựng các cơ chế thuế quan mới, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 2 bác bỏ các mức thuế quan đối ứng lên tới hai chữ số mà ông Trump áp dụng với hầu hết đối tác thương mại vào năm ngoái.

Cũng trong tháng 2, chính quyền Mỹ áp mức thuế quan toàn cầu 10% đối với tất cả đối tác thương mại như một biện pháp tạm thời. Tuy nhiên, mức thuế này dự kiến hết hiệu lực vào cuối tháng này.

Để thay thế các mức thuế bị bác bỏ, chính quyền ông Trump đang chuẩn bị hai cuộc điều tra thương mại lớn theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Đây là công cụ pháp lý cho phép Mỹ điều tra các hành vi thương mại bị cho là không công bằng của các nước khác, qua đó mở đường cho việc áp thuế quan hoặc các biện pháp trả đũa thương mại.

Một cuộc điều tra tập trung vào việc một số nước hạn chế nhập khẩu hàng hóa sử dụng lao động cưỡng bức. Cuộc điều tra còn lại xem xét các biện pháp mà các đối tác thương mại của Mỹ sử dụng để hỗ trợ không công bằng cho lĩnh vực sản xuất trong nước.