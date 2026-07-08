Mỹ dự báo cuối năm nay, nguồn cung dầu toàn cầu sẽ phục hồi hoàn toàn

Dự báo lạc quan này được đưa ra đúng vào lúc giá dầu có dấu hiệu leo thang trở lại vì căng thẳng ở Vùng Vịnh lại nóng lên...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Một báo cáo mới được công bố của Mỹ cho rằng trước khi bước sang năm 2027, nguồn cung dầu của thế giới sẽ trở lại mức trước khi xảy ra cuộc chiến tranh tại Trung Đông.

Dự báo lạc quan này được đưa ra đúng vào lúc giá dầu có dấu hiệu leo thang trở lại vì căng thẳng ở Vùng Vịnh lại nóng lên.

Trong báo cáo ngày 7/7, Cơ quan Thông tin năng lượng (EIA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ nói rằng đến cuối năm nay, sản lượng dầu và dòng chảy thương mại dầu toàn cầu sẽ phục hồi về mức trước khi xảy ra cuộc chiến tranh giữa nước này với Iran.

Trên cơ sở dự báo về sự phục hồi của nguồn cung, các chuyên gia của EIA kỳ vọng giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London - giá tham chiếu của thị trường dầu toàn cầu - sẽ đạt mức trung bình khoảng 74 USD/ thùng trong quý 3 năm nay, giảm so với mức trung bình 85 USD/thùng trong tháng 6 vừa qua. Sau khi chiến tranh Mỹ - Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, EIA đã có thời điểm dự báo giá Brent sẽ vượt mức 101 USD/thùng trong quý 3.

Cuộc chiến tranh tại Iran đã gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng trong hoạt động sản xuất vận tải dầu mỏ từ Vùng Vịnh, khu vực giữ vai trò một trong những nguồn cung cấp dầu quan trọng nhất thế giới. Các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở sản xuất dầu khí, cùng việc đóng cửa eo biển Hormuz, đã khiến nguồn cung dầu từ Trung Đông mất đi hàng triệu thùng mỗi ngày, buộc các nhà máy lọc dầu từ châu Âu đến châu Á phải giảm sản lượng nhiên liệu.

Gần đây, lưu lượng tàu bè đi qua eo biển Hormuz đã tăng lên sau khi Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận sơ bộ. Mặc dù việc đi qua Hormuz vẫn chưa thực sự an toàn, EIA vẫn nâng dự báo sản lượng dầu hàng năm, đồng thời hạ dự báo giá dầu và nhiên liệu.

EIA dự kiến phần lớn sản lượng dầu bị gián đoạn tại Trung Đông sẽ được khôi phục trước khi kết thúc quý đầu tiên của năm 2027. Sự phục hồi này sẽ làm tăng nguồn cung toàn cầu và giảm việc rút dầu từ kho dự trữ, đưa thị trường dầu trở lại trạng thái dư cung, từ đó gây áp lực giảm giá dầu - theo báo cáo.

Báo cáo của EIA cũng chỉ ra rằng giá dầu sẽ đạt mức trung bình khoảng 65 USD mỗi thùng trong năm tới, thấp hơn so với dự báo trước đó của cơ quan này là hơn 79 USD/thùng.

Giá dầu thô giảm sẽ góp phần làm giảm giá xăng bán lẻ tại Mỹ, với dự báo của EIA là giá xăng trung bình ở nước này sẽ hạ về mức khoảng 3,8 USD/gallon trong quý 3 năm nay, giảm từ 4,21 USD/gallon trong quý 2.

Tuy nhiên, cùng ngày khi EIA công bố báo cáo trên, giá dầu đã tăng mạnh khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran tăng nhiệt trở lại.

Vào ngày 7/7, hai tàu chở dầu đã bị tấn công ở eo biển Hormuz và Iran tuyên bố nước này sẽ dừng đàm phán hòa bình trừ phi Tổng thống Donald Trump thôi đe dọa tái khởi động chiến tranh. Tiếp đó, lực lượng Mỹ tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào Iran và ông Trump rút lại giấy phép cho phép Iran bán dầu trong thời gian đàm phán hòa bình 60 ngày.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 3%, đóng cửa ở mức 74,16 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 2,8%, đóng cửa ở mức 70,44 USD/thùng. Sáng nay (8/7), giá dầu tiếp tục leo thang, có lúc lên gần 76 USD/thùng.

Trước đó, vào dầu tuần, giá dầu Brent còn ở quanh ngưỡng 72 USD/thùng, ngang với mức trước khi chiến tranh bắt đầu.

“Các cuộc tấn công mới nhất là lời nhắc nhở đối với thị trường rằng giao thông qua eo biển Hormuz vẫn còn rất mong manh. Đây là một chỉ báo trái ngược với tâm lý trên thị trường rằng thế giới sẽ thừa dầu”, trưởng nghiên cứu Saul Kavonic của công ty MST Marquee nhận xét với hãng tin Reuters. Ông cho rằng nếu căng thẳng duy trì và giao thông ở Hormuz còn ở dưới mức 50% so với trước chiến tranh, nguồn cung dầu sẽ tiếp tục bị hạn chế và có thể dẫn tới giá dầu tăng cao hơn.