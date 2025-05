Nhiều địa phương đạt doanh thu du lịch “ngàn tỷ” trong 4 tháng đầu năm

Theo các chuyên gia, tháng 4 là tháng đánh dấu kết thúc mùa cao điểm khách inbound (khách quốc tế đến) nên việc sụt giảm du khách nước ngoài so với những tháng khác có thể dự đoán trước. Ba tháng tới là các tháng hè, học sinh - sinh viên nghỉ học và là các tháng cao điểm du lịch nội địa.

Mặc dù tháng 4/2025 chứng kiến sự sụt giảm nhẹ 19,5% về lượng khách quốc tế so với tháng 3/2025, tuy nhiên, con số tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước vẫn là một tín hiệu tích cực, khẳng định sức hút ngày càng lớn của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,7 triệu lượt, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2024 và đang đi đúng tiến trình để đạt mốc 22 - 23 triệu lượt khách quốc tế vào cuối năm 2025. Khách nhập cảnh bằng đường hàng không vẫn chiếm đa số, với gần 6,6 triệu lượt, tiếp đến là đường bộ với gần 925.000 lượt và đường biển với gần 160.000 lượt. Trong 4 tháng đầu năm 2025, vận tải hành khách ước đạt 1.880 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 4/2025 và 4 tháng đầu năm 2025, Trung Quốc vẫn là thị trường gửi khách đông nhất đến Việt Nam, Hàn Quốc đứng thứ hai, tiếp đến là những cái tên quen thuộc khác như Đài Loan, Nhật Bản, Ấn Độ, Campuchia. Tính riêng 4 thị trường Đông Bắc Á, lượng khách đến Việt Nam đạt hơn 4,2 triệu lượt, chiếm gần 60% tổng lượng khách.

Khách quốc tế theo tháng (nghìn lượt). Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, lượng du khách Nga đến Việt Nam đã đạt 166.460 lượt, hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024. Lượng khách Nga đến Việt Nam 4 tháng năm 2025 đã đạt hơn 70% số lượng cả năm 2024, đây cũng là nguồn khách quốc tế có mức tăng trưởng cao nhất trong số các thị trường gửi khách trọng điểm của ngành du lịch Việt Nam giai đoạn này.

Thị trường khách Philippines cũng có mức tăng trưởng đáng kể với 135.951 lượt, đạt 198,3% so với cùng kỳ, lượng khách Philippines đến Việt Nam sau 4 tháng đầu năm đã đạt hơn 50% số lượng cả năm 2024.

Bên cạnh đó, 3 thị trường được miễn visa ngắn hạn từ 1/3/2025 đến 31/12/2025 theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch năm 2025 cũng ghi nhận gia tăng lượng khách so với cùng kỳ năm 2024: Ba Lan tăng 48,8%, Thụy Sỹ tăng 16,6%, Séc tăng 1,5%.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của lượng khách quốc tế đã tác động tích cực đến doanh thu du lịch. Ước tính trong 4 tháng đầu năm 2025, doanh thu từ lĩnh vực này đạt 30,4 nghìn tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu du lịch của người dân tăng cao trong các ngày lễ, Tết và đặc biệt là đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Báo cáo cũng ghi nhận sự tăng trưởng đáng chú ý về doanh thu du lịch ở nhiều địa phương trên cả nước như: Hà Nội (tăng 25,7%), TPHCM (tăng 25,3%), Quảng Ninh (tăng 23,5%), Đà Nẵng (tăng 22,3%)... Điều này cho thấy sự phục hồi và phát triển đồng đều của ngành du lịch trên khắp các vùng miền.

10 thị trường gửi khách hàng đầu 4 tháng đầu năm 2025 (nghìn lượt). Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Điển hình, với lượng khách tăng đều, ngành du lịch Ninh Bình ghi nhận doanh thu hơn 1.350 tỷ đồng trong tháng 4 và gần 6.100 tỷ đồng 4 tháng đầu năm 2025. Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, tính chung 4 tháng đầu năm 2025, Ninh Bình đón gần 5,61 triệu lượt khách, tăng 13,63% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách lưu trú đạt hơn 1,05 triệu lượt, tăng 24,53%. Tổng số ngày lưu trú đạt gần 1,12 triệu ngày, tăng 19,33%. Doanh thu toàn ngành trong 4 tháng đầu năm 2025 đạt gần 6.057 tỷ đồng, tăng 31,02% so với cùng kỳ năm trước.

Tương tự, trong 4 tháng đầu năm 2025, Thanh Hóa đã đón khoảng 5,263 triệu lượt khách, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 32,9% kế hoạch năm 2025; tổng thu từ du lịch ước đạt 8.390 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2025, bằng 18,4% kế hoạch năm 2025.

Theo số liệu tổng hợp nhanh từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, từ ngày 30/4 đến 4/5/2025, toàn tỉnh đón khoảng 1,6 triệu lượt khách du lịch, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách lưu trú đạt gần 1 triệu lượt, chiếm 62,5% tổng lượng khách, với công suất sử dụng buồng phòng tại các cơ sở lưu trú đạt gần 70%.

Ngày 5/5/2025, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết, trong tháng 4/2025, tổng lượt khách du lịch lưu trú tại tỉnh ước đạt 875.000 lượt, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, tổng lượt khách du lịch ước đạt hơn 3,6 triệu lượt, đạt 30,5% so với kế hoạch năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 1,8 triệu lượt, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường khách Hàn Quốc khá ổn định, khách Nga tăng cao nhờ có các chuyến bay thẳng từ Nga đến Cam Ranh… Tổng thu từ ngành du lịch 4 tháng đầu năm ước đạt 19.034,7 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024 (đạt 31,7% so với kế hoạch năm 2025).

Trong 4 tháng đầu năm 2025, Quảng Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn được du khách trong và ngoài nước lựa chọn. Tổng lượng khách tham quan, lưu trú tháng 4/2025 đạt hơn 875 nghìn lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024; doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch trong tháng4/2025 đạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng lượt khách tham quan, lưu trú tại Quảng Nam 4 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 3,115 triệu lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch 4 tháng đầu năm 2025 đạt 3.880 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2025.

Hiện, ngành du lịch đang tập trung triển khai các chiến dịch xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam ở nước ngoài. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đang tổ chức chương trình phát động thị trường giới thiệu du lịch Việt Nam tại Pháp, Ý, Thụy Sỹ từ ngày 3 - 14/5/2025. Dự kiến trong năm nay, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức 7 chương trình giới thiệu Du lịch Việt Nam ở nước ngoài với quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều địa phương, doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, thương hiệu, thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.