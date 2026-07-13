Nhiều ngân hàng lần đầu hạ giá bán USD dưới mức trần kể từ tháng 3/2026
MMỹ Văn
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Lần đầu tiên kể từ tháng 3/2026, giá bán USD tại nhiều ngân hàng thương mại đã rời mức kịch trần do Ngân hàng Nhà nước quy định. Khảo sát 17 ngân hàng ngày 13/7 cho thấy chỉ còn 4 ngân hàng duy trì giá bán USD ở mức 26.481 đồng/USD, trong khi 13 ngân hàng còn lại đã hạ giá bán xuống thấp hơn từ 1 - 41 đồng/USD...
Trong
giai đoạn từ ngày 9-13/7, tỷ giá trung tâm USD/VND do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục tăng nhẹ. Cụ thể, tỷ giá
trung tâm tăng từ 25.211 đồng/USD ngày 9/7 lên 25.214 đồng/USD ngày 10/7 và đạt
25.220 đồng/USD vào ngày 13/7, tương ứng tăng tổng cộng 9 đồng. Cùng với đó, tỷ
giá trần được điều chỉnh từ 26.471,55 đồng/USD lên 26.481 đồng/USD.
Trái
ngược với diễn biến của tỷ giá trung tâm, mặt bằng tỷ giá USD tại các ngân hàng
thương mại lại có xu hướng giảm trong cùng kỳ. Giá mua tiền mặt giảm từ 26.081
đồng/USD xuống 26.050 đồng/USD, giá bán giảm từ 26.471 đồng/USD xuống 26.460 đồng/USD,
trong khi giá mua chuyển khoản giảm từ 26.111 đồng/USD xuống 26.080 đồng/USD.
Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 3/2026, nhiều ngân hàng đồng loạt hạ giá
bán USD xuống dưới mức trần do Ngân hàng Nhà nước quy định.
Khảo
sát 17 ngân hàng cho thấy chỉ còn Sacombank, HDBank, ABBank và KienlongBank duy
trì giá bán USD ở mức 26.481 đồng/USD. Eximbank là trường hợp đặc biệt khi vẫn
niêm yết giá bán tiền mặt ở mức trần 26.481 đồng/USD, nhưng giá bán chuyển khoản
đã giảm xuống 26.440 đồng/USD, thấp hơn trần 41 đồng.
Khảo sát 17 ngân hàng ngày 13/7 cho thấy chỉ còn Sacombank, HDBank, ABBank và KienlongBank duy trì giá bán 26.481 đồng/USD cho cả giao dịch tiền mặt và chuyển khoản. Trong khi đó, Eximbank không còn duy trì mức trần ở cả hai chiều khi chỉ áp dụng 26.481 đồng/USD đối với giao dịch tiền mặt, còn giá bán chuyển khoản đã giảm xuống 26.440 đồng/USD, thấp hơn trần 41 đồng/USD. Đây là diễn biến chưa xuất hiện kể từ tháng 3/2026.
Ở
nhóm ngân hàng đã rời mức trần, VPBank bán tiền mặt 26.478 đồng/USD, thấp hơn
trần 3 đồng; Techcombank bán tiền mặt 26.464 đồng/USD, thấp hơn 17 đồng; LPBank
và Nam A Bank cùng niêm yết 26.465 đồng/USD, thấp hơn 16 đồng; VIB bán tiền mặt
26.463 đồng/USD, thấp hơn 18 đồng; OCB bán 26.450 đồng/USD, thấp hơn 31 đồng;
trong khi VietinBank có giá bán thấp nhất ở mức 26.445 đồng/USD, thấp hơn trần 36
đồng. ACB và Eximbank có giá bán chuyển khoản thấp nhất, cùng ở mức 26.440 đồng/USD,
thấp hơn trần 41 đồng.
Trên
thị trường tự do ngày 13/7, giá USD được ghi nhận dao động 26.397-26.400 đồng/USD
ở chiều mua và 26.450-26.497 đồng/USD ở chiều bán, tùy từng điểm giao dịch.
Trong khi đó, tại 17 ngân hàng thương mại, giá mua USD dao động 26.065-26.165 đồng/USD,
còn giá bán dao động 26.440-26.481 đồng/USD. So với hệ thống ngân hàng, thị trường
tự do vẫn trả giá mua cao hơn đáng kể, trong khi giá bán có sự phân hóa: một số
điểm giao dịch niêm yết 26.450 đồng/USD, thấp hơn mặt bằng của nhiều ngân hàng,
nhưng cũng có nơi bán tới 26.497 đồng/USD, cao hơn 16 đồng/USD so với mức trần 26.481
đồng/USD tại các ngân hàng.
Ngày 13/7, giá USD trên thị trường tự do dao động 26.397–26.400 đồng/USD ở chiều mua vào và 26.450–26.497 đồng/USD ở chiều bán ra. Trong khi đó, tại 17 ngân hàng thương mại, giá mua USD dao động 26.065–26.165 đồng/USD, còn giá bán ở mức 26.440–26.481 đồng/USD. Như vậy, thị trường tự do mua USD cao hơn ngân hàng tối đa 332 đồng/USD, trong khi giá bán cao nhất trên thị trường tự do vượt 16 đồng/USD so với mức bán cao nhất tại ngân hàng.
Diễn
biến trên diễn ra trong bối cảnh thị trường quốc tế tiếp tục theo dõi triển vọng
kinh tế Mỹ và biến động giá dầu. Các chuyên gia kinh tế nhận định xung đột tại
Trung Đông có thể khiến lạm phát tại Mỹ kéo dài hơn do giá năng lượng tăng. Tuy
vậy, triển vọng kinh tế Mỹ vẫn được đánh giá tích cực nhờ vị thế là nhà xuất khẩu
dầu thô lớn nhất thế giới và làn sóng đầu tư mạnh vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo
(AI).
Theo đó, tăng trưởng GDP năm 2026 của Mỹ được dự báo đạt 2,1%, cao hơn mức 2% dự
báo hồi tháng 4, sau khi nền kinh tế tăng trưởng 2% trong năm 2025. Xác suất
suy thoái trong 12 tháng tới cũng giảm từ 33% xuống 25%, mức thấp nhất kể từ đầu
năm 2025, dù chỉ số PCE lõi – thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ
(Fed) theo dõi – vẫn được dự báo tăng 3,2% trong năm 2026.
Trên
thị trường năng lượng, giá dầu Brent giảm xuống 68,55 USD/thùng ngày 6/7 sau
khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tháng và mở lại eo biển
Hormuz. Tuy nhiên, xung đột bùng phát trở lại khiến giá dầu phục hồi lên 71,41
USD/thùng vào cuối tuần trước. Dù vậy, phần lớn dự báo vẫn cho rằng giá dầu sẽ
dao động quanh vùng hiện tại và kết thúc năm 2026 ở khoảng 70 USD/thùng.
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