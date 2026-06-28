Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng họp báo khai mạc

Tham dự họp báo có Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, Trưởng ban tổ chức DANAFF IV; Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc Liên hoan phim; cùng đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo các nhà làm phim, nghệ sĩ trong nước và quốc tế.
Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, cho biết sau ba kỳ tổ chức, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng đã từng bước khẳng định vị trí là một sự kiện văn hóa, điện ảnh có ý nghĩa của TP. Đà Nẵng; đồng thời là điểm hẹn giao lưu của những người yêu điện ảnh trong nước và quốc tế.
Đến với lần tổ chức thứ Tư, Liên hoan phim tiếp tục thể hiện khát vọng của Đà Nẵng trong việc xây dựng một không gian văn hóa cởi mở, năng động, sáng tạo; nơi điện ảnh không chỉ được tôn vinh như một loại hình nghệ thuật, mà còn là cầu nối giữa con người với con người, giữa các nền văn hóa, giữa Đà Nẵng với bạn bè khu vực và quốc tế.
Thay mặt lãnh đạo TP. Đà Nẵng, bà Thi đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự phối hợp chuyên nghiệp, đầy trách nhiệm của Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam và cá nhân Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội. Cùng với đó là sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của thành phố, các thành viên Ban tổ chức, cùng các nghệ sĩ, chuyên gia, đối tác và nhà tài trợ đã đồng hành để chuẩn bị cho sự kiện năm nay.
Thông tin tại họp báo, TS. Ngô Phương Lan, đồng Trưởng Ban tổ chức DANAFF IV, nhấn mạnh: Với thông điệp “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới - Bridging Asia to the World”, DANAFF IV diễn ra tại TP. Đà Nẵng từ ngày 28/6 đến ngày 4/7/2026, khẳng định vai trò là điểm hẹn kết nối các nền điện ảnh, nghệ sĩ và khán giả trong khu vực. Từ Đà Nẵng, Liên hoan phim hướng tới việc lan tỏa những giá trị sáng tạo, nhân văn và bản sắc của điện ảnh châu Á đến công chúng quốc tế.
DANAFF IV giới thiệu hơn 100 tác phẩm điện ảnh tham dự các hạng mục, chương trình: Phim châu Á dự thi, Phim Việt Nam dự thi, Phim Toàn cảnh điện ảnh châu Á, Phim Việt Nam hôm nay, Phim “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới”, Phim Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ.
Cùng với đó, DANAFF IV cũng sẽ tổ chức ba hội thảo quốc tế xoay quanh những vấn đề nổi bật của điện ảnh đương đại, tạo không gian trao đổi giữa các nhà quản lý, chuyên gia, học giả và nhà làm phim trong nước, quốc tế nhằm tìm kiếm những gợi mở cho sự phát triển của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới: “Diện mạo điện ảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới”, “Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ số và Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong điện ảnh”, “Công nghiệp điện ảnh Mỹ - Một số mô hình thành công và gợi mở cho Việt Nam”.
Điểm mới của DANAFF IV là toàn bộ vé xem phim được phát miễn phí thông qua hệ thống trực tuyến trên website chính thức www.danaff.vn. Khán giả có thể chủ động lựa chọn suất chiếu, địa điểm, đăng ký tối đa 2 vé cho mỗi suất chiếu và nhận vé điện tử kèm mã QR qua email.
Từ ngày 29/6 đến 03/7, chương trình chiếu phim ngoài trời của DANAFF IV sẽ diễn ra tại nhiều không gian công cộng như: Công viên APEC Đà Nẵng, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đà Nẵng, Quảng trường Trung tâm Hành chính phường Hòa Khánh, Bãi biển Tam Thanh và Quảng trường Sông Hoài, Hội An…
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