Nhiều thương hiệu xa xỉ xác nhận tham gia Tuần lễ thời trang Metaverse

Từ ngày 24 – 27/3/2022, thế giới ảo dựa trên blockchain Decentraland sẽ tổ chức một tuần lễ thời trang với “danh sách gồm toàn những ngôi sao của các sàn diễn kỹ thuật số”. Decentraland đã tiết lộ rằng Tuần lễ thời trang Metaverse của thế giới ảo sẽ giới thiệu các thiết bị đeo kỹ thuật số, các show diễn catwalk ảo và cả các buổi tiệc sau đó. Người dùng cũng sẽ có thể mua trang phục cho hình đại diện trực tuyến và đây chắc chắn là những trải nghiệm thú vị.

Theo Decentraland, chương trình thời trang lộng lẫy kéo dài 4 ngày sẽ có sự xuất hiện của Vogue Arabia, Elie Saab, Guo Pei, Etro, Jacob & Co, Dolce & Gabbana, Selfridges, Tommy Hilfiger, Poorocious, Dundas, Cavalli, Paco Rabanne, Hogan, Franck Muller, Garrett Leight, Cavalli và The Fabricant… Những người tham gia tuần lễ thời trang sẽ có thể “tụ tập” tại quận mới nhất của Decentraland được mệnh danh là “Quận thời trang xa xỉ” (Luxury Fashion District). Sự kiện sẽ do UNXD và Vogue Arabia đứng ra tổ chức.

“Thời trang và thời trang cao cấp không phải là mới đối với metaverse,” Sam Hamilton, giám đốc sáng tạo của Decentraland Foundation cho biết trong thông cáo báo chí. “Decentraland đã đi đầu trong lĩnh vực thời trang kỹ thuật số, kể từ khi ra mắt thiết bị đeo cho hình đại diện vào năm 2020. Kể từ thời điểm đó, những người sáng tạo đã thúc đẩy việc phát triển kỹ thuật và phong cách của thiết bị đeo Decentraland và đã tạo ra một nền kinh tế bùng nổ với hơn 1 triệu USD doanh thu vào năm ngoái”.

Như mô hình show diễn truyền thống, bên cạnh lịch trình diễn thời trang và ra mắt những bộ sưu tập mang tính thương mại, Decentraland cũng tổ chức nhiều hoạt động trong thế giới ảo của mình: Charli Cohen’s Electric – một thế giới trực tuyến lấy cảm hứng từ bộ sưu tập Pokémon, bảo tàng MetaTokyo phiên bản pop-up và trưng bày tranh ảnh của những nhà nhiếp ảnh gia thời trang.

Tiến sĩ Giovanna Graziosi Casimiro, nhà sản xuất metaverse tại Decentraland, cho biết, đối với hầu hết các thương hiệu, sự kiện này mang đến một trải nghiệm rất mới. “Để thực sự hiểu được cách thoát ra khỏi cách thể hiện thời trang thông thường vẫn còn là một thách thức với các thương hiệu,” Tiến sĩ Giovanna nói. “Sau Tuần lễ thời trang Metaverse này, họ sẽ thực sự hiểu được khả năng khám phá thời trang không giới hạn”.

Các nhà tài trợ cũng sẽ có khu vực trưng bày của riêng mình. NFT Rarible tổ chức một khu vực dành cho các nhà thiết kế thời trang dạo phố mới nổi và thúc đẩy các sản phẩm may mặc độc quyền như The Fabricant, Perry Ellis, Fresh Couture và Placebo. Dragon City sẽ đưa các nhà thiết kế và thương hiệu châu Á vào không gian ảo của mình, trong khi khu Metaloop của Kollectiff sẽ tổ chức các buổi trình diễn với các thương hiệu như Cider, Anrealage và 8sian.

Nghệ thuật và phim ảnh cũng sẽ đóng một vai trò nổi bật trong suốt sự kiện với Phòng trình chiếu và Phòng trưng bày Nghệ thuật của CashLabs, tại đó tổ chức một số triển lãm của các nghệ sĩ nổi tiếng. Một rạp chiếu phim chuyên dụng trong không gian ảo sẽ trình chiếu các bộ phim thời trang của các thương hiệu danh tiếng như Chanel và House of Lanvin. Đồng thời cũng sẽ có những buổi trò chuyện về thời trang được tổ chức bởi nhóm CashLabs.

Phần lớn sự hấp dẫn đối với người dùng metaverse sẽ đến từ các thương hiệu nổi tiếng. Decentraland cũng đang xây dựng cộng đồng những người sáng tạo kỹ thuật số nổi bật của riêng mình. Decentraland đã tăng trưởng người dùng của mình lên 3.300% trong năm qua và đạt mức vốn hóa thị trường cao nhất là 12 tỷ đô la, khiến thế giới ảo này trở thành một lựa chọn thông thái cho các thương hiệu lâu đời.

Được biết, sự kiện Tuần lễ thời trang Metaverse này sẽ chuyển tiền từ việc bán thiết kế tiền điện tử sang các tổ chức đang làm việc để bảo tồn đại dương. Greg De Cuir Jr., một trong những người đồng sáng lập sự kiện, cho biết: “Chúng tôi chọn tập trung sự chú ý đến các rạn san hô và môi trường tự nhiên dưới nước”. Tuần lễ thời trang cũng đang tiếp tục với sứ mệnh từ năm 2021 là xây dựng Quỹ thiết kế thời trang kỹ thuật số để nuôi dưỡng và nâng cao cộng đồng nhà thiết kế kỹ thuật số.

Hồi tháng 2/2021, Tuần lễ thời trang Crypto đã ra mắt với tư cách là sự kiện thời trang metaverse đầu tiên, nêu bật kỹ năng và tài năng của các nhà thiết kế kỹ thuật số. Sự kiện này bao gồm một hoạt động với Meta Gala, cũng như một sàn diễn kỹ thuật số đã tiếp cận tới hơn 3 triệu khán giả toàn cầu. Sự kiện này cũng đã giới thiệu KOL ảo đầu tiên trên thế giới có tên là Lil Miquela, người đã mặc đồ kỹ thuật số của thương hiệu Karl Lagerfeld.