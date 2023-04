Nhu cầu đi lại tăng vọt, sản lượng bay quốc tế tại sân bay Nội Bài phục hồi 80%

Để đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn, chất lượng dịch vụ cho dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 và 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày, cảng hàng không quốc tế lớn nhất cả nước cấp tập chuẩn bị và sẵn sàng mọi mặt, đáp ứng phục vụ dịp cao điểm khi nhu cầu hành khách tăng cao.

CUNG ỨNG THÊM GHẾ, ĐÁP ỨNG NHU CẦU HÀNH KHÁCH TĂNG CAO

Theo đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài 5 ngày, do vậy lượng hành khách di chuyển bằng đường hàng không qua cảng dự kiến tăng cao so với ngày thường.

Căn cứ vào kế hoạch khai thác tăng chuyến của các hãng hàng không, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài dự kiến ngày cao nhất sẽ phục vụ khoảng 96 ngàn lượt khách (trong đó 28 ngàn lượt khách quốc tế, 68 ngàn lượt khách quốc nội) và 580 lượt chuyến bay (trong đó 205 lượt chuyến bay quốc tế, 375 lượt chuyến bay quốc nội).

"Mức sản lượng hành khách đợt cao điểm 30/4 năm nay tăng hơn 20% so với dịp lễ 30/4 năm 2022 tuy nhiên vẫn chưa vượt qua cao điểm hè năm ngoái", Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài thông tin.

"Đóng góp vào các số liệu tăng trưởng trên đây có thể thấy nguyên nhân chủ yếu là do sản lượng bay quốc tế tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài dần phục hồi, đạt khoảng 80% so với đỉnh cao trước dịch Covid-19, trong khi sản lượng bay nội địa vẫn duy trì ở mức ổn định", Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết.

Còn tại sân bay Tân Sơn Nhất, sau cuộc họp với các hãng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, dịch vụ điều hành bay, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tăng thêm 26 slot (lượt cất, hạ cánh) mỗi ngày tại cảng hàng không này vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè 2023 để các hãng có thể cung ứng thêm 4.500 - 5.000 vé máy bay (ngày).

Theo ghi nhận, lượng đặt chỗ những ngày đầu nghỉ lễ các chặng bay đi các điểm du lịch trọng điểm ở mức cao với tổng số ghế được cung ứng khoảng 40.000 ghế. Đáng kể, tỷ lệ lấp đầy trên các chặng từ TP.HCM -Quy Nhơn/Phú Quốc/Tuy Hòa đều đạt trên 80%.

SẴN SÀNG PHỤC VỤ, HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH A-CDM

Để ứng phó với lượng khách tăng trong 5 ngày nghỉ lễ, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài chủ động sẵn sàng các phương án phục vụ.

Cụ thể, Cảng hàng không Nội Bài tăng cường phối hợp với hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất nắm bắt sản lượng vận chuyển để xây dựng phương án phân bổ quầy thủ tục, cửa ra tàu bay và băng tải hành lý phù hợp với thực tế khai thác. Cùng với đó, chuẩn bị đủ số lượng quầy dự phòng cho các hãng hàng không tăng chuyến trong thời gian cao điểm.

Thi công cải tạo mặt bằng khu vực soi chiếu an ninh tại tầng 2 Sảnh E để mở rộng luồng tuyến di chuyển cho hành khách, lắp đặt bổ sung thêm máy soi chiếu an ninh.

Cảng cũng thực hiện mở tối đa máy soi chiếu an ninh tại các khung giờ cao điểm, đảm bảo lưu thông nhanh nhất và chủ động kiểm soát lượng khách ngay từ các vị trí kiểm soát giấy tờ tùy thân; triển khai mở tất cả các cửa soát vé làn ra trong các khung giờ, bố trí tăng cường lực lượng an ninh phối hợp với đồn công an Nội Bài điều tiết phương tiện, phân làn giao thông.

Cảng cũng phối hợp với hãng hàng không Bamboo Airways và nhà thầu triển khai thí điểm ứng dụng căn cước công dân gắn chip và giải pháp xác thực hành khách làm thủ tục đi tàu bay từ ngày 17/4 – 17/5.

Đại diện hai cảng hàng không lớn nhất cả nước cũng cho biết sẽ tiếp tục duy trì công tác thử nghiệm mô hình phối hợp ra quyết định tại cảng hàng không, sân bay (A-CDM - Airport Collaborative Decision Making), bởi mô hình A-CDM bước đầu đem lại hiệu quả trong công tác điều hành hoạt động bay.

Theo đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, sau 1 tuần thử nghiệm áp dụng mô hình A-CDM trên 212 chuyến bay đến, 249 chuyến bay đi, thực sự thấy rõ hiệu quả khai thác mang lại. Theo đó, đánh giá tỷ lệ chuyến bay đúng giờ của hãng theo quy định của Cục Hàng không Việt Nam đạt 96,9%, tăng cao so với cùng kỳ tháng 3/2022 (chỉ đạt 72%); đánh giá độ tuân thủ giờ bay cho phép nổ máy mục tiêu 80%...

Vì những thành công ban đầu, cảng sẽ tiếp tục triển khai thử nghiệm mô hình A-CDM tuần tiếp theo đối với các chuyến bay quốc tế, bổ sung khoảng 53 hãng hàng không quốc tế đang khai thác tại cảng.

Dự kiến, sau khi hoàn thành công tác thử nghiệm đến 27/4, cảng sẽ tiến hành đánh giá và báo cáo về tính khả thi của quy trình A-CDM để sẵn sàng đưa vào khai thác hằng ngày mô hình phối hợp ra quyết định (A-CDM) tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đưa ra một số điều hành khách cần lưu ý dịp lễ tới đây, đại diện các cảng hàng không đề nghị hành khách kiểm tra kỹ tình trạng giấy tờ tùy thân đảm bảo còn đủ thời hạn sử dụng, đặc biệt lưu ý những hành khách đi cùng trẻ em từ 14 tuổi trở lên, để tránh việc bị từ chối thực hiện chuyến bay khi giấy tờ tuỳ thân không đủ điều kiện.

Cùng với đó, hành khách cần chủ động lên sớm trước giờ bay (có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa, 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế) để tránh nguy cơ chậm chuyến do ách tắc giao thông trên đường di chuyển đến sân bay hoặc ùn ứ cục bộ tại nhà ga trong một số khung giờ “vàng”.

Các sân bay cũng khuyến khích hành khách làm thủ tục web check-in hoặc tự làm check-in tại các kiosk của hãng hàng không tại nhà ga.

Hành khách cũng cần lưu ý đọc kỹ các quy định về hành lý, các vật phẩm nguy hiểm cấm/hạn chế mang vào khu vực hạn chế, mang lên tàu (tại Quyết định số 1541/QĐ-CHK ngày 14/9/2021)...