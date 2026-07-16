Đã quy tập 93 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sau 9 ngày triển khai công tác tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập được 93 bộ hài cốt liệt sĩ; 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể và một số bộ di vật...

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã phát hiện thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ tập thể cùng nhiều di vật tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: TTXVN.

Thông tin từ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết riêng trong ngày 15/7, lực lượng chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đã tìm kiếm, phát hiện, cất bốc và quy tập được 19 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng 13 bộ di vật kèm theo.

Như vậy, sau 9 ngày triển khai, tính đến hết ngày 15/7, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 93 bộ và 2 bộ tập thể.

Các hài cốt liệt sĩ sau khi được phát hiện đã được ghi nhận, đánh dấu bằng hình ảnh trước khi được cất bốc cẩn thận, chu đáo chuyển từ khu khai quật về khu vực kiểm tra, thu thập, hài cốt, di vật và công tác số hóa xác định thông tin liệt sĩ trong sự theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ.

Các hài cốt liệt sĩ sau đó được tiến hành bao bọc bảo quản và đưa về quàn tại Khu tưởng niệm.

Theo kế hoạch, ngày 16/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở rộng diện tích khai quật để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập các hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 được chôn tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh (Nghĩa trang Đô thành trước kia).

Trước đó, tối 14/7, tại Hội nghị đối thoại dân chủ giữa lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh với lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Các cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác minh thông tin hài cốt liệt sĩ đã khẳng định nghiêm túc chấp hành nghiêm các quy định, quy trình chuyên môn, hạ quyết tâm cao nhất, vượt qua mọi khó khăn để thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.