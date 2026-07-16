Thứ Năm, 16/07/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Đã quy tập 93 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Đ Đỗ Như

Sau 9 ngày triển khai công tác tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập được 93 bộ hài cốt liệt sĩ; 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể và một số bộ di vật...

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã phát hiện thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ tập thể cùng nhiều di vật tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: TTXVN.
Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã phát hiện thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ tập thể cùng nhiều di vật tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: TTXVN.

Thông tin từ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết riêng trong ngày 15/7, lực lượng chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đã tìm kiếm, phát hiện, cất bốc và quy tập được 19 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng 13 bộ di vật kèm theo.

Như vậy, sau 9 ngày triển khai, tính đến hết ngày 15/7, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 93 bộ và 2 bộ tập thể.

Các hài cốt liệt sĩ sau khi được phát hiện đã được ghi nhận, đánh dấu bằng hình ảnh trước khi được cất bốc cẩn thận, chu đáo chuyển từ khu khai quật về khu vực kiểm tra, thu thập, hài cốt, di vật và công tác số hóa xác định thông tin liệt sĩ trong sự theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ.

Các hài cốt liệt sĩ sau đó được tiến hành bao bọc bảo quản và đưa về quàn tại Khu tưởng niệm.

Theo kế hoạch, ngày 16/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở rộng diện tích khai quật để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập các hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 được chôn tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh (Nghĩa trang Đô thành trước kia).

Trước đó, tối 14/7, tại Hội nghị đối thoại dân chủ giữa lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh với lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Các cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác minh thông tin hài cốt liệt sĩ đã khẳng định nghiêm túc chấp hành nghiêm các quy định, quy trình chuyên môn, hạ quyết tâm cao nhất, vượt qua mọi khó khăn để thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

Chiến dịch 500 ngày đêm VnEconomy Công viên Lê Thị Riêng VnEconomy hài cốt liệt sĩ VnEconomy liệt sĩ VnEconomy

Chủ đề

Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ"

Xem thêm VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Sắp sửa quy định về cho thuê lại lao động

Sắp sửa quy định về cho thuê lại lao động

Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi quy định về cho thuê lại lao động, bao gồm việc báo cáo định kỳ tình hình hoạt động cho thuê lại lao động của doanh nghiệp. Đồng thời, sửa đổi danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại, trong đó làm rõ một số công việc đang gặp vướng mắc như hỗ trợ bán hàng, hỗ trợ dự án, sản xuất...

VnEconomy Xem thêm
Khung pháp lý Bảo hiểm Nhân lực An sinh Y tế

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Dự báo, cảnh báo sớm thiên tai là chìa khóa giúp giảm thiểu thiệt hại

VnEconomy Dự báo, cảnh báo sớm thiên tai là chìa khóa giúp giảm thiểu thiệt hại

Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.

AI Điểm tin

VnE TV
Toàn cảnh Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt.

VnEconomy Dược chất phóng xạ thế hệ mới chẩn đoán và điều trị ung thư

Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam đã làm chủ công nghệ điều chế các chủng loại đồng vị và dược chất phóng xạ phục vụ y học hạt nhân. Khoa học hạt nhân nước ta đã phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư. Đây là những bước tiến vượt bậc trong nỗ lực đưa năng lượng nguyên tử vào phục vụ dân sinh.

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

164 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy