Cổ phiếu ngân hàng kéo VN-Index tiếp tục “chìm” sâu

Những nỗ lực níu kéo của nhóm cổ phiếu trụ đã thất bại trong phiên sáng nay. Áp lực bán đẩy thanh khoản tăng vọt 61% trên sàn HoSE so với sáng hôm qua, trong khi cổ phiếu càng về cuối phiên càng lao dốc nặng hơn.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng lớn đang tạo sức ép mạnh lên VN-Index.

VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,91% tương đương -16,15 điểm. Độ rộng ban đầu khá tốt, lúc 9h40 có 100 mã tăng/122 mã giảm, chỉ số thậm chí còn nhích qua tham chiếu. Tuy nhiên đến 10h30 chỉ còn 58 mã tăng/233 mã giảm và kết phiên là 45 mã tăng/260 mã giảm.

Giá trị khớp lệnh HoSE đạt gần 7.639 tỷ đồng, tăng 61% so với sáng hôm qua, trong đó 59,4% tập trung trong rổ VN30 là tỷ trọng thấp nhất kể từ đầu tuần. Như vậy các cổ phiếu vừa và nhỏ có tín hiệu bị xả mạnh tay hơn.

Nhóm blue-chips suy yếu theo thời gian dù VN30-Index mới chỉ giảm 0,73%, độ rộng 6 mã tăng/23 mã giảm. Lúc tốt nhất, rổ này thậm chí chỉ duy nhất VPL giảm và 3 mã khác tham chiếu. Hai trụ lớn nhất của VN-Index là VIC và VHM không tệ, VIC giảm nhẹ 0,05% trong khi VHM tăng 1,18%. Điều đó nghĩa là sức ép đến từ các blue-chips khác.

Nhóm ngân hàng đang là gánh nặng lớn cho chỉ số khi những mã dẫn dắt khá yếu: VCB giảm 1,18%, BID giảm 1,17%, CTG giảm 1,09%, TCB giảm 1,11%, VPB giảm 2,13%. Trong 14 cổ phiếu ngân hàng thuộc rổ VN30, vẫn còn ACB tăng 1,73%, LPB tăng 0,19%, SSB tăng 0,32%, STB tăng 1,29%. Tuy nhiên những cổ phiếu này nâng đỡ rất yếu vì vốn hóa hạn chế, trong khi các mã giảm mạnh đều “to” hơn nhiều.

Rổ VN30 đang có tới 15 cổ phiếu giảm từ 1% trở lên. Ngoài ngân hàng, có thêm BSR giảm 3,23%, FPT giảm 2,54%, HPG giảm 1,79%, MWG giảm 1,44%... Nhiều mã trong số này thuộc nhóm vốn hóa lớn khiến ảnh hưởng của VHM bị triệt tiêu. Thanh khoản rổ VN30 cũng tăng mạnh 52% so với sáng hôm qua xác nhận áp lực bán mạnh lên đáng kể.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Dù vậy nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ mới là nhóm bị tổn thương nặng nhất. Toàn sàn HoSE đang có tới 106 mã giảm từ 2% trở lên trong khi VN30 chỉ đóng góp 4 mã. Mặt khác, toàn sàn HoSE tăng thanh khoản 2.887 tỷ đồng thì VN30 tăng 1.551 tỷ đồng. Như vậy phần tăng thanh khoản ở các cổ phiếu vừa và nhỏ rất đáng kể.

Loạt mã đang xuất hiện áp lực bán rất lớn và thanh khoản cao là PNJ giảm sàn với 349,2 tỷ đồng; VIX giảm 3,58% với 283,7 tỷ; VND giảm 3,19% với 171,9 tỷ; VCI giảm 4,91% với 166,6 tỷ; GEX giảm 4,32% với 137,6 tỷ. Ngoài số giảm sâu từ 2% trở lên, HoSE vẫn còn gần 80 cổ phiếu khác giảm trong biên độ 1% tới dưới 2%. Chỉ riêng giao dịch của nhóm giảm từ 1% trở lên đã chiếm tới 68% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE.

Những cổ phiếu đi ngược dòng sáng nay hầu như không đáng kể. ACB khớp 565,8 tỷ, STB khớp 183,7 tỷ, VJC khớp 79,7 tỷ, giá tăng 1,77%, CSV khớp 24,6 tỷ, giá tăng 4,53%, VVS khớp 18,6 tỷ, giá tăng 4,02% là những cổ phiếu duy nhất đáng chú ý.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục chuỗi bán ròng với -383,6 tỷ đồng trên HoSE. Dù vậy phía mua cũng đã tăng 129% so với sáng hôm qua, đạt 844,4 tỷ đồng. Vài cổ phiếu được mua nổi hơn phần còn lại là ACB +52,2 tỷ, VHM +50,6 tỷ, NVL +19,9 tỷ. Phía bán ròng có PNJ -80,7 tỷ, SSI -74 tỷ, VPB -51 tỷ, CTG -43 tỷ, FPT -38,2 tỷ.

VN-Index tuy giảm không quá mạnh sáng nay nhưng cũng đủ để xuyên thủng đương trung bình 200 ngày. Đây là tín hiệu xấu về mặt kỹ thuật, dù cũng có lần trong xu hướng tăng dài hạn của chỉ số từ tháng 5/2025 đến nay khi ngưỡng này bị phá vỡ và vẫn có thể phục hồi.