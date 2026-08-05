Ẩm thực đường phố Việt Nam ghi tên trên bản đồ du lịch thế giới

Từ lâu, thế giới đã quen với hình ảnh một số quốc gia, thành phố nổi danh nhờ nền ẩm thực đường phố đặc sắc, đủ sức lôi kéo những tín đồ ẩm thực lặn lội đến tận nơi chỉ để nếm thử một món ăn mang đậm chất địa phương...

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Thời gian gần đây, các bảng xếp hạng mới nhất từ các chuyên trang du lịch tiếp tục mang đến không ít bất ngờ khi gọi tên những thành phố ẩm thực đường phố hấp dẫn nhất ở những nơi mà ít ai từng nghĩ tới. Mới nhất, tạp chí Time Out (Anh) đã công bố danh sách "Những thành phố có ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới năm 2026", trong đó Việt Nam góp mặt với 2 đại diện lọt vào top 10.

Là một tên tuổi lớn trong làng báo du lịch, văn hóa và phong cách sống với gần 6 thập kỷ hoạt động, Time Out đã xây dựng danh sách này dựa trên bảng xếp hạng "Những thành phố có ẩm thực tốt nhất thế giới năm 2026" - kết quả từ cuộc khảo sát quy mô lớn với sự tham gia của 24.000 cư dân đô thị trên toàn cầu.

Trong khảo sát, mỗi người tham gia được yêu cầu đánh giá về giá cả cũng như chất lượng ẩm thực tại chính nơi họ sinh sống, trải dài từ các quán cà phê, điểm ăn sáng, hàng quán vỉa hè cho đến những nhà hàng cao cấp.

Năm nay, vị trí quán quân thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ lệ bình chọn lên tới 63%. Theo giới thiệu của tạp chí, đây là thành phố sở hữu 6 nhà hàng được gắn sao Michelin, trong đó có không ít nơi đã biến những món ăn đường phố bình dị trở thành một loại hình nghệ thuật thực thụ.

Ảnh: Vietnam Travel

Tạp chí này cũng nhấn mạnh rằng du khách hoàn toàn không cần phải đặt bàn trước mới có thể cảm nhận trọn vẹn hương vị Sài Gòn - chỉ cần len lỏi vào những con hẻm nhộn nhịp xe cộ quanh khu vực chợ Bến Thành, ngồi xuống một chiếc ghế nhựa nhỏ ở góc phố bất kỳ, rồi thưởng thức bát phở còn nghi ngút khói hay cắn miếng bánh mì giòn tan ngay trên tay khi vừa đi vừa ăn.

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Xếp ngay sau Thành phố Hồ Chí Minh là Kuala Lumpur (Malaysia) với 62% phiếu bầu; kế đến, Jakarta (Indonesia) và Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) cùng chia sẻ mức 59%; Thành phố Mexico (Mexico) và Manila (Philippines) đạt 58%. Hà Nội góp mặt ở vị trí thứ 7 với tỷ lệ 57%.

Đây không phải là lần đầu tiên hai thành phố này được Time Out điểm tên. Trước đó, vào tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh từng được xếp thứ 6 trong danh sách 20 thành phố có nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới năm 2026 cũng do chính tạp chí này công bố.

Time Out lý giải, chính sự giao thoa giữa những quán ăn gia truyền lâu đời, văn hóa cà phê sôi động cùng làn sóng nhà hàng cao cấp đang trỗi dậy mạnh mẽ đã giúp Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trong những điểm đến ẩm thực đáng chú ý bậc nhất thế giới trong năm 2026.

Về phần Hà Nội, thành phố này từng được Time Out xếp ở vị trí thứ 2 trong danh sách 10 điểm đến có ẩm thực đường phố ngon nhất châu Á năm 2025, được mô tả như một nơi cất giữ kho tàng ẩm thực độc đáo - từ bánh mì thịt nướng nơi phố cổ, những tô phở nóng hổi trong các ngõ nhỏ, quán phở cô Minh trên phố Hàng Trống, cho tới món bánh cuốn mang thương hiệu Bà Lộc.

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Bên cạnh đó, thời gian gần đây, ẩm thực đường phố Hà Nội cũng tiếp tục nhận được sự quan tâm và ghi nhận từ nhiều chuyên trang du lịch uy tín trên thế giới. Theo một nghiên cứu công bố ngày 30/7 của Radical Storage - nền tảng lưu trữ hành lý trực tuyến hoạt động trong lĩnh vực công nghệ du lịch, Hà Nội cũng góp mặt trong danh sách 10 thành phố sở hữu nền ẩm thực đường phố hấp dẫn nhất thế giới.

Để đưa ra kết quả này, Radical Storage đã tiến hành phân tích dữ liệu từ 6.897 cơ sở kinh doanh ẩm thực đường phố trải khắp 100 thành phố đón lượng khách du lịch lớn nhất toàn cầu.

Các tiêu chí được nhóm nghiên cứu xem xét bao gồm: số lượng hàng quán đạt mức đánh giá từ 4 sao trở lên, độ đa dạng của các loại hình ẩm thực, khả năng đáp ứng nhu cầu ăn chay, thuần chay và không chứa gluten, tỷ lệ quán ăn có mức giá phải chăng, cùng mật độ hàng quán tính trên mỗi km vuông.

Trong đó, mật độ cơ sở kinh doanh được xem là yếu tố tác động mạnh nhất đến điểm số chung, chiếm tới 30% trọng số, theo sau là tỷ lệ các quán có giá cả hợp lý với 20%.

Kết quả, Paris (Pháp) vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 7,2/10 điểm, theo sau là Athens và Thessaloniki (Hy Lạp). Các vị trí còn lại trong top 10 lần lượt gọi tên Barcelona (Tây Ban Nha), London (Anh), Rhodes (Hy Lạp), Rome (Italy), Hà Nội (Việt Nam), Budapest (Hungary) và Amsterdam (Hà Lan).

Đáng chú ý, Hà Nội là đại diện duy nhất của châu Á góp mặt trong top 10 này. Radical Storage nhận định, sức hấp dẫn của Hà Nội đến từ sự hòa quyện giữa những món ăn truyền thống đậm chất bản địa, mức giá phải chăng và trải nghiệm thưởng thức ngay trên từng con phố, ngõ nhỏ của khu phố cổ.

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Nhờ sự phong phú trong thực đơn, hương vị đặc trưng khó lẫn cùng mức giá dễ tiếp cận, ẩm thực đường phố từ lâu đã trở thành một trong những sản phẩm du lịch mang đậm dấu ấn riêng của Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Việc liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng quốc tế không chỉ là minh chứng cho sức hút của văn hóa ẩm thực tại hai thành phố này, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh ẩm thực đường phố Việt Nam ra thế giới, từng bước thu hút thêm nhiều du khách quốc tế tìm đến khám phá và trải nghiệm.